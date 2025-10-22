維新が手を貸す「自民党政権の延命」では、なにも変わらない…変節と数合わせで「アリバイ作り」に明け暮れる日本政治がもたらす成長の不在

自由民主党と維新の会の連立によって、自民党総裁の高市早苗氏が首相に選出された。少数党派の取り込みに成功すれば、衆参両院において過半数の獲得も不可能ではない。事態は、公明党との連立時代より好転する。自民党としては、当面、政権運営の目途が立った。

一方、維新の吉村洋文代表は、自民党との連立交渉の過程で、政治資金に関する条件を引き下げた。自民党の延命に手を貸したとして、維新の支持率は今後、低下する危険がある。

政治資金問題について維新の会への期待があった

まず、連立に至る過程を振り返ってみよう。公明党の連立脱退を受けて、自民党は、日本維新の会を連立の相手として交渉を始めた。参議院選などにおいて維新の会が強調してきた重点政策は、つぎのとおりだ。１．副首都構想、２．社会保障負担の削減、３．政治資金の改革。

政治資金の改革について、維新の会は、「企業・団体からの献金を一切受け取らない」としていた。2025年3月には、日本維新の会を含む野党5党派が共同で、「企業・団体献金禁止法案」を衆院に提出した。これが実現すれば、日本の政治は大きく変わる可能性があった。

しかし、「企業・団体からの献金禁止」は、自民党にとっては、絶対に受け入れられない条件だ。そして、この点に関して、次項で見るように、連立交渉の過程で、維新の方針が大きく変化したのだ。

変心、争点のすりかえだと言われても

10月16日、自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の藤田文武共同代表の会談が行なわれた。維新の会は、12項目の政策を示した。

この会議に先だち、維新の会の吉村代表（大阪府知事）は、大阪市内で16日、「副首都構想」と「社会保障改革」の2つが絶対条件であると明言した（朝日新聞、日経新聞、10月17日）。これは、企業献金禁止については絶対条件から外すという姿勢だと解釈できる。

吉村代表は、16日のTBS『Nスタ』で、企業・団体献金禁止について自民との間に溝があることを認めた上で、「社会保障改革と副首都構想が絶対条件」だとし、「トータルで考えていきます」、「一歩でも二歩でも前に進めることが重要」と主張した。これは、「政治資金問題について合意がなされなくても、連立することは可能」という意味に解釈できる。

その後、維新の会は、政治資金問題に代わって、「国会議員定数の3割削減」を絶対条件として掲げ始めた。17日のフジテレビの番組で、吉村代表は、「議員定数削減」を絶対条件の一つに付け加えた。

議員定数の見直しが必要ないとは思わないが、これが現在の日本の政治が抱える問題への基本的な解決策になるとは思えない。これでは、争点のすりかえだと言われても、止むをえないだろう。実際、維新の幹部は、論点を「献金禁止」から「定員削減」に移す思惑があると打ち明けたという（朝日新聞、10月18日）

17日には、高市総裁と藤田共同代表との2回目の協議が行なわれ、藤田氏は、議員定数の削減条件を示した。そして、基本合意した。20日、高市早苗総裁と吉村洋文代表は、「連立政権合意書」に署名した。

維新の会が消滅するリスク？

そもそも今回の日本政治の流動化現象が始まった原因は、政治資金問題によって自民党の得票が減ったことだ。公明党の連立離脱の大きな理由も、政治資金問題だった。だから、維新がこの問題を絶対条件から外すことは、日本の政治が抱える根本問題に蓋をしたことを意味する。

維新の会は、最重要としてきた問題を簡単に諦めるという方針変更のために、国民の信頼を失ったのではないだろうか？

もちろん、原則禁止では自民党の資金源を止めるようなものだから、自民党にとって受け入れられないことは明らかだ。だから、どこかの時点で条件を緩めることは必要になるだろう。しかし、連立交渉の段階で、しかも自ら進んで、これを認めてしまったことは驚きだ。

吉村代表は16日、維新が連立政権入りすれば、「（党として）消滅するリスクはあり得る」との認識を示した。確かにそうなるかもしれない。

なお、維新は、閣外協力（入閣なし）の方針だ。これは、フリーハンドを残しておきたいからだと説明されている。確かにそうしたこともあるのだろう。ただし、現実的な問題として、人材が不足していることも大きな理由だろう。維新には若手議員が多く、政府の役職経験者が少ないからだ。

「給付金付き税額控除」検討の可能性が高い

このような問題を抱えて出発する高市政権は、どのような経済政策を行なうだろうか？

高市氏は、以前から、緊急の経済政策は物価高騰対策だとしている。そのとおりだ。問題は、どのような政策を行なうかである。

まず、ガソリン税の暫定税率廃止を行なうだろう。これについてはすでに、石破内閣が野党と合意している。これに加えて、なんらかの減税措置や給付金が検討されるだろう。これらは、先般の参院選において、各党が提案したものだ。

維新の会は、参院選で、食料品の消費税率を2年間0％にすることを公約した。これについて、合意では、「法制化につき検討する」とされた。しかし、消費税の減税は、技術的に大きな問題がある。値札の取り換え、プリンターやソフトウェアの調整、在庫の総入れ替え作業などが発生し、これらに多大のコストと労力が必要になる。この問題をどう処理するのだろうか？

自民党が提案していた給付金は行なわないこととし、「給付金付き税額控除」が合意書に盛り込まれた。これは、所得税で税額控除を行ない、課税額が少ない人には差額を現金給付する仕組みだ。今後、これについて検討が進められる可能性が高い。

生産性向上なしの賃上げで日本は豊かになれない

自民党の給付金構想も含めて、参議院選で「物価高騰対策」として各党から提案された様々な施策に対しては、財源手当がなされていないことが問題だと指摘された。確かにその通りだ。しかし、根本的な問題は、仮に財源を確保しても、物価対策としては何も意味がないということである。

その理由はつぎのとおりだ。減税を行えば、税引き後の可処分所得が増える。給付金を得た家計は、可処分所得が増えるから、それによって消費支出が増える。しかし、減税や給付金を行うための財源を負担する人々の可処分所得は減る。それによって消費が減るから、経済全体として消費が増えることにはならないのである。

いま「物価対策」という名のもとで論議されている減税政策は、所得再分配をもたらすだけであり、日本を全体として豊かにする政策とはなりえない。要するに、「何かやっている」という「アリバイ作り」にしかならないのだ。

こうしたことをいくら行なっても、日本経済の状況は少しも改善せず、むしろ悪化する。なぜなら、これらの政策には生産性の向上という最も重要な視点が欠けているからだ。

しかし、生産性向上という観点からの物価高騰対策は、自民党からも維新の会からも、他のどの党からも提案されていない。どれもが、所得分配を変えるだけの効果しかなく、物価高騰を抑える効果は期待できない。

問題は、実質賃金の引上げと実質消費の増加をいかなる手段によって実現するかだ。この点に関する真剣な議論が、今後行われる必要がある。

10月4日に高市氏が自民党総裁に就任した直後には、いわゆる「高市トレード」が広がったが、その後、公明党の連立離脱により状況は大きく変化した。今後、どうなるかは、生産性向上を伴う賃上げを実現できるか否かによる。

