「ママタレは誠に修羅の道…」「アンチは避けたい」…小島瑠璃子がネット番組に主戦場を移した《知られざる理由》

アンチも意識した「復帰方法」

10月12日、タレントの小島瑠璃子（31歳）が自身のインスタグラムを更新し、芸能活動を再開することを発表した。

小島は金髪にイメージチェンジした近影を添え、《およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます》と報告。

活動休止前、デビュー以来所属していたホリプロを退社。復帰後の窓口については、《復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました。ご相談させていただいた皆様のあたたかいお言葉や後押し、本当にありがとうございました》と明かした。

13日にはインスタで個人事務所『USAGI』を設立したことを報告したが、復帰に向け、着々と準備を進めていた模様だ。

復帰するやのタイミングに合わせ、いずれもおカタいインタビュー系のチャンネルである「NewsPicks」（登録者数187万人）でメディア復帰。「ReHacQ」（登録者数165万人）にも立て続けに登場したのだ。

「いずれもエンタメよりも、政界や財界に興味のある大人たちが見ていると思われるチャンネル。切り取られないように自分で媒体を選んだのでは。両チャンネルのうち『NewsPicks』は冒頭13分ほどは無料視聴可能で、続きは会員制アプリで視聴可能。ネット上の反応からアンチも多いことがうかがえる小島だが、会員制のアプリ移行なら、わざわざアンチも見ないだろう。その辺りはしっかり計算済みか」（芸能記者）

ママタレ枠は「過酷」

小島は’23年2月に当時の所属事務所ホリプロとマネジメント契約を解消し、同年3月に会社社長の男性と結婚。同年8月に第1子妊娠を公表し、出産したものの今年2月に夫が急逝。両チャンネルでは、夫の死去やホリプロの退社についてなかなか踏み込んで話している。

今後、シングルマザーとして育児と芸能活動を両立することになる小島。とはいえ、すでにママタレ枠のイス取りゲームは飽和状態でそこへの参戦は難しそうだという。

「小島さんの夫が亡くなってしまったことは知れ渡っています。ポジティブなイメージが必要な商品のPRやCMなどの仕事は、『幸せな家庭』という印象がついてまわるママタレにまわるでしょう。いま彼女にとって、ママタレは『修羅の道』。なので、自分で新たなジャンルで切り開くしかないだろう」（広告代理店関係者）

もともと小島の主戦場はテレビ番組。専門家ではないにも関わらず、独学でリポートを学び、スポーツ情報番組や選挙特番などで局アナ以上の仕事ぶりを発揮していたことから、トークバラエティー番組などからもお呼びがかかるようになったが、それも事務所のプッシュがあってのおかげ。

しかし、小島が活躍していたころに比べ、視聴者のテレビ離れが進み、テレビ番組よりもクオリティーの高いYouTubeチャンネルの数も増えた。

「『NewsPicks』のインタビューを見ていても、あまりブランクを感じさせなかった。今後、YouTube番組への出演が増えるのではないでしょうか。ホリプロ時代はあまり出演機会がなかったインターネットテレビ局・ABEMAへの出演機会も増えそうだ」（テレビ局関係者）

目下、復帰後の初レギュラーがどこに決まるのかが注目される。

