あの「いい人」がなぜ…異動直後にパワハラ騒動を起こした30代男性が「モンスター化」した、まさかの事情とは【社労士が解説】

労務相談やハラスメント対応を主力業務として扱っている社労士である私が、企業の皆様から受けるご相談は、年々人間関係の多様化に伴い複雑さを増しています。とりわけ、職場での恋愛関係や過去の交際が尾を引き、業務上の嫌がらせに発展してしまうケースは、近年少しずつ目立ち始めています。

今回は、元交際関係にあった上司と部下の間で生じたトラブルを取り上げ、こうした問題がいかに職場の健全性を揺るがすか、そして企業としてどのように対応すべきかを考えてみたいと思います。

（なお、ご相談事例は個人の特定を防ぐため、複数のエピソードを組み合わせて再構成しています）

交際の噂があった上司と部下

不動産会社の管理課に所属するAさん（30代・男性）は、B課長（40代・女性）のもとで秘書的な業務を担当する、顧客対応に定評がある社員でした。誠実で人当たりもよく明るい人柄から、まさに“課の要”と言える存在だったそうです。

上司のB課長もまた、穏やかで一貫性のあるリーダーシップを部内で発揮。理想的な上司と部下がいる環境は働きやすいと評判で「当りの部署」とまで呼ばれていました。

ふたりの息があまりにもぴったりなので、「AさんとB課長は交際しているのではないか」と噂されることもままありました。ふたり揃っての泊りがけの出張や移動も多かったので、勘ぐる人がいても“さもありなん”といったところだったのでしょう。AさんもB課長も互いに関係を否定し、その証拠にAさんの結婚が公式発表されたことで噂も完全に鎮静化しました。

Aさんのお相手は社外の女性で、会社には「挙式は親族だけで海外で執り行った」と事後報告でしたが、管理課のメンバーはAさんの結婚を心からお祝いしたそうです。

しかし、Aさんにとっての変化はいいことばかりではありませんでした。じつは、結婚の前後あたりから部内で配置換えがあり、秘書的な業務は3名の若手社員に引き継がれることが決まったからです。

B課長からは「秘書的業務は他部署ともコネクションができる重要なポジション。Aさんは十分そのミッションに応えてくれたから、これからは他のメンバーにもその重責を担いつつ成長していってほしい」と配置換えの際に説明がなされました。

今後は個人オーナーが所有する不動産の家賃回収や、物件稼働率の改善プランの組み立て、近隣住民と入居者とのトラブル調整の対応など、これまでの秘書業務とは畑違いの職務に加えて業務範囲も拡大し、配置換えは想像以上に苦しいものになります。

折あしくAさんが新しい部署につくやいなや、滞納者が出ていたことや、入居者と個人オーナー間に発生した予想外のトラブル対応に追われ、一時的にAさんの負荷はかなり高いものになっていました。

Aさんはそれでも業務を遂行しようと努めてきましたが、謝罪や住民の話し合いの立ち合いなどで拘束時間が深夜にまで及ぶことも増えていきます。

どんどん様子がおかしくなったAさん

Aさんの同僚であるCさんは、そんなAさんから仕事の愚痴を聞くたびにB課長に相談すればいいのに…と思い、またそのように進言もしてきました。Cさんの目から見てB課長は信頼のおける上司でしたし、Aさんのおかれている状況や性格もよく理解していたからです。

しかし、AさんはB課長への報告は最低限にとどめている様子で、Aさんの状況を正確に理解できているのはCさんだけのようでした。CさんはそんなAさんの様子をハラハラしながら見守っていましたが、不安は的中するものです。

Aさんの態度は少しずつ頑なになっていきました。同じ課の社員にも徐々に言葉がきつくなり、ともすればパワハラ一歩手前ではないか、というような言動が目に付くようになりました。

しかしB課長は、そんなAさんに対して注意もせずに放任状態。徐々に、しかし着実に部署の空気が悪化していくなかで、Aさんから秘書業務を引き継いだ後輩男性に侮辱的言動があったという情報がCさんのもとに届きました。

Cさんは、直属の上司の承諾を得て、直前に受けたハラスメントの研修講師であった私へコンタクトをとってきました。ハラスメント対応窓口は設置していたものの、実際こうした相談を受けた経験はなく、どのように対応していいかわからないというご相談でした。

私はまず、社内のハラスメント対応窓口の担当職員と一緒に、被害を受けた社員のヒアリングを行いました。聞き取りの結果、Aさんが後輩社員に対しテキストチャットで執拗に“報・連・相”を求めていたことが分かりました。

例えばAさんの想定していた範囲より回答が遅くなると、後輩社員に対し「そのようなことでは負担が重くなってしまうと思う」、「もう一度新人の気持ちでやり直して」とコメントがあったそうです。

これについては、後輩と言えども入社3年は経過しており、新人というのは言い過ぎの印象はありましたが、基本的には業務指導の範囲内に収まっているようにも思われました。

そのあと、同様にAさんにも聞き取りを行い、Aさんは素直に後輩社員の言い分を認めましたが、聞き取りの最中に「実は自分はB課長と交際していた」といきなり告白してきたのです。

「B課長は絶対にきつい仕事だとわかって私にこの仕事を担当させているのだと思います。別れた理由は、私が結婚が決まって振ったからでしたし、関係を清算したあとは自分と直接やり取りをすることの少ない顧客対応ばかりさせて……しかも、私が担当している顧客はトラブルばかり起こします。そのような仕事をさせること自体、パワハラにあたるんじゃないですか？」

なんとAさんは、ハラスメント当事者の真偽をかけられている最中に「自分がB課長からハラスメントを受けている」と主張してきたのです。

…つづく＜若い男をそばに置きたいんだろう…「セクハラで泥沼化」した女性上司と部下に、会社が下した「処分の中身」＞では、個人間で発生する社内恋愛のトラブルに会社はどこまで介入できるか、その判断基準も含め対処法を専門的に明かします。

適応障害で休職した「モンスター社員」が職場でついた「被害者続出」のありえない大ウソ