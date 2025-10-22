「浜辺美波の巫女姿」が衝撃的すぎて…秋ドラマに起きている「大異変」

視聴率戦争の最終段階である秋クールに、これまで数々のヒットドラマが生まれてきた。約50作の連ドラのなかから、上質な作品を紹介する。

今期は 「イケメン俳優の学芸会」ではない！

昔と比べてドラマをつまらなく感じてしまい、興味を失った人は少なくないだろう。その理由は、作品の多くが「イケメン俳優の学芸会」へとなり下がったからだ。

かねてからテレビ局は、大手芸能事務所の所属タレントを主演に据える「忖度キャスティング」を行っていた。そういった大手の協力がなければ、歌番組もバラエティも成立しなかったためだ。

その結果、どの作品の脚本にも「事務所の意向」が反映されるようになり、「お決まりの展開」ばかりになった。事務所の力が露骨なまでにドラマ界に侵食していたのだ。

おとなが楽しめるような骨太で重厚な人間ドラマは絶滅してしまったのか―。そう嘆く人に紹介したいのが、今年の秋ドラマだ。

旧ジャニーズ事務所のトラブルなどを契機として、テレビマンたちは芸能事務所とズブズブの関係を見直し、俳優側もクオリティを重視した作品を望むようになってきた。各局もまた、目の肥えた視聴者が離れていることに危機感を覚えてか、脂の乗った女優を起用して「起死回生の一手」とも言える作品を送り出そうとしている。

三谷幸喜渾身の力作

なかでも今秋最大の目玉作品と言えるのが、フジテレビの『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（水曜22時）だ。

本作は、三谷幸喜（64歳）が25年ぶりにGP帯（19時〜23時）の連ドラで脚本を手がけることが放送前から話題となっていた。三谷の半自伝的要素が盛り込まれたオリジナルの青春群像劇で、舞台は'84年の渋谷。主人公を演じているのは菅田将暉（32歳）で、二階堂ふみ（31歳）、神木隆之介（32歳）、小池栄子（44歳）など日本を代表する役者が脇を固める。

「フジにとっては社運を賭けた作品です。千葉県に当時の渋谷を完全再現する大規模オープンセットを建設し、映画並みのスケールを実現しました。惜しみなくカネを使っていて、一話あたりの制作費は約7000万円が見込まれています。近年のドラマの相場が3000万円ほどなので、破格の金額と言えるでしょう。

また、主演の菅田は主戦場をネトフリなどの配信作品に移していて、民放のドラマにはなかなか出演してくれない。そんな彼を引っ張るには、企画や脚本が絶対的に面白くないと不可能です。上質な作品に仕上がることは間違いないでしょう」（民放キー局プロデューサー）

三谷幸喜と浜辺美波のシナジー

本作には、注目女優・浜辺美波（25歳）も出演する。'23年の朝ドラ『らんまん』でヒロインを務め、一昨年のNHK紅白歌合戦では司会を務めた。来年の大河ドラマに初出演することも発表されており、いまや国民的女優と言っていい。本作で浜辺は、渋谷にひっそりとたたずむ神社の巫女役を演じる。

作家で芸能評論家の宝泉薫氏はこう期待を寄せる。

「浜辺さんは、出世作である映画『君の膵臓をたべたい』（'17年）でミステリアスなキャラクターを演じて好評を博しました。『らんまん』で演じたオタクっぽい役も良かったことから、彼女は正統派ヒロインというよりも風変わりな役を演じるのが合っていると思います。そして三谷さんは『不思議ちゃん』と言われるような女性を描くのが上手なので、面白い化学反応になるのではないでしょうか」

【つづきを読む】「二階堂ふみと沢口靖子でいくぞ」「Z世代とシニア世代を狙い撃ち」…フジテレビが10月期ドラマで使う「とっておきの秘策」

「週刊現代」2025年10月27日号より

