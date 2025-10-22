中国人のルールやマナーを無視した行動が目立っている。中国人の生態や活動をウォッチしているルポライターの昭島聡さんは「日本では禁止されている行為なのに、マニュアルや抜け道がSNSで拡散されている。注意すれば逆ギレするケースもあり、中国人に“性善説”は通用しない」という――。

※本稿は、昭島聡『シン中国移民 彼らが日本に来る理由』（宝島社新書）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／hiro2832 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／hiro2832

■中国人の違法な採集行為は海から公園へ

アサリやハマグリ、伊勢エビなどの密漁によって中国系の食材ブローカーに卸す者もいれば、半ばレジャー感覚で海に入る者もいる。どちらにせよ、それが明確な違法行為であることに変わりはない。

中でも深刻なのは、その違法性を理解したうえで、注意を受けても「だから何だ」と開き直るような態度を取る中国人の存在が少なからず見受けられる点である。

法や条例、地域のルールを尊重し、コミュニティの一員として共存するという意識の希薄さ。そして、そもそも理屈が通じないという精神性の壁――。そうした実感は、トラブルの現場の関係者たちの間で広く共有されている。

実際、中国人による無秩序な採集行為は、海にとどまらない。

東京都内の公園では、セミの幼虫が中国人住民によって大量に捕獲されるという、日本ではかつて想像もされなかった事態が起きている。目的は「食用」である。

中国では地域によって、セミを食べる文化が古くから根づいており、中でも山東省や河南省などでは、セミの幼虫「知了猴（ヂー・リャオ・ホウ）」が夏の味覚として親しまれている。最近ではその需要の高まりから、高級食材として扱われるケースも出てきたという。

■夜の公園を徘徊する中国人集団

東京都内の複数の公園では、夕方から深夜にかけて中国語を話す集団が何かを探し回る姿がたびたび目撃されており、親子連れの来園者から、警察や都の公園管理部門への通報が相次いでいる。

そもそも、東京都が定める「都立公園条例」や、各区市町村による「公園条例」には、園内での動植物の採取を制限、または禁止する旨の規定が明記されている。

例外的に学習目的やイベントなど、事前に許可を得たケースはその限りではなく、あるいは親子連れが夏休みにセミを1、2匹採る程度のささやかな行為まで、厳密に取り締まるものではない。

しかし、数十匹、あるいは数百匹単位で、組織的に捕獲が行われるとなれば、話はまったく別である。

にもかかわらず、日本人であれば自然と共有されているその「線引き」を、彼らに理解させるのは容易ではない。そもそも、基本的な発想の枠組みが嚙み合わないという現実が、事態をいっそう複雑にしている。

■「セミ採取禁止」看板が示す異常事態

たとえば東京都江東区。ここは国内でも中国人居住者が最も多い行政区の一つであり、およそ1万8000人の中国人が暮らしている。

区内の猿江恩賜公園を訪れると、「不要収集蝉的幼虫（セミの幼虫を採取しないでください）」という中国語による注意喚起の看板が目に留まる。

東京都によれば、こうした掲示は園内に約30カ所に設置されており、対応にはそれなりの労力と人的コストがかかっている。加えて、夜間の巡回パトロールも欠かせない状況だという。

このような対応は、江東区にとどまらない。新宿区、足立区、江戸川区、板橋区など、いずれも中国人居住比率の高い自治体では、同様の掲示がすでに行われている。

ある自治体では、数年前に「食用目的でのセミの採取を禁ずる」旨の文書を掲示し、関係者からは「日本でこうしたお願いを出す日が来るとは思わなかった」との声も漏れている。

■注意されると「差別だ」と逆ギレ

一般に、セミの幼虫は羽化直前の夜間に地中から這(は)い出し、木に登って殻を破る。中国人グループはその時間帯を狙い、懐中電灯を片手に、次々と捕まえてはビニール袋に詰めていく。

セミの幼虫（写真＝Ryosuke Yagi／CC-BY-2.0／Wikimedia Commons）

しかし、問題は単なる採取行為そのものにとどまらない。注意を受けた際、「人種差別だ」と逆切れされるケースが少なくないのである。

実際、ある民放メディアが夜間の公園で取材を行った際、職務質問を受けた中国人が、「ここは公園だ。誰のものでもないから採ってよい」「中国人だからって差別するな」と語気を荒らげる場面が報じられた。

もちろん、食文化の違いを理由に、一方的な非難を加えるべきではない。中国の一部地域では、セミの幼虫が食材として親しまれているという文化的背景にも、偏見なく目を向ける必要がある。

とはいえ、先述のとおり、日本には公園を維持・運営するうえでのルールとマナーが存在する。

そのうえで、セミと公園は、この国において夏を象徴する風景であると同時に、子どもたちの自然学習を支える大切な環境でもある。

■中国系SNSが違法行為を煽っている

文化の違いによって生じる摩擦を、「差別」や「個人の自由」といった言葉で押し切るのではなく、ともに暮らすための折り合いをどう見出すか。その姿勢が今、あらためて問われている。

そのためには、日本側による粘り強い啓発だけでなく、他国からやってきた人たち──とりわけ中国人住民の理解と歩み寄りが欠かせないことは言うまでもない。

このような状況は、昭和や平成の時代から一定程度見られてきたものではある。だが、ここ数年で事態が明らかに変質してきたという声をよく耳にする。

背景にあるのが、これまで繰り返し触れてきたように、中国系SNSの異常とも言える影響力である。とりわけ、中国人とSNSとの親和性はきわめて高く、情報拡散の速度と範囲は多くの日本人の想像をはるかにしのぐ。

たとえば、中国版インスタグラムの「小紅書（RED）」で「セミ採り」で検索すれば、無数の投稿が表示される。

「○○公園の西側の××エリアは取り放題」

「パトロールを避けるには○○時以降がおススメ」

といった内容が平然と共有されており、採取場所や時間帯などが具体的に拡散されている。

写真＝iStock.com／FotoSpeedy ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／FotoSpeedy

■無法中国人に“性善説”は通用しない

投稿のテンションは総じて高く、そこに違法行為への自覚や自制の気配、あるいは罪悪感や後ろめたさといったものは感じることができない。

こうした投稿の発信源は、在日中国人だけでなく、短期滞在の観光客によるものも少なくない。

昭島聡『シン中国移民 彼らが日本に来る理由』（宝島社新書）

「モノ消費」から「コト消費」へと嗜好(しこう)が移る中、「セミ採り体験」や「潮干狩り遊び」が、一種の貴重な思い出として位置づけられているのだろうか。SNSで情報を得て現地に向かい、密漁まがいの行為を行う。そこに違法性の意識はほとんど見られない。

さらに深刻なのは、「こうすればバレない」「この方法なら抜け道がある」といった“ノウハウ”が、SNS上で詳細に共有されている点である。「看板は日本語だから読めない」という言い訳に始まり、「日本人は『ゴメンナサイ』で許す」「謝って後から戻れば大丈夫」といった“体験談”までが拡散され、それらは摘発を避けるための実践マニュアルとして機能している。

こうした行動の背景には、日本側の“性善説”があるともいわれる。ルールは守られるもの、注意すれば伝わるもの、謝意や反省があれば理解しあえるもの。そうした前提は、今、容赦なく踏みにじられている。

