¢£¹ñºÝ¾ðÀª¥Í¥¿¤Ï¡ÖÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤
¡Ú¹õ°æ¡Û¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤Ë¸íÊó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¥Í¥¿¤Ç¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²ø¤·¤¤ÊóÆ»¤Ï¥¿¥Ö¥í¥¤¥É¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â¸íÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢°Õ³°¤È¸íÊó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëµ»ö¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñºÝÊ¶Áè¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ì¤³ÎÇ§¤ÇÎ¢¼è¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¤È¤Ë¤«¤¯·ÇºÜ¡¢¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¯¥»¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬·Ð¸³Â§¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ª½ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢µÞ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¾ðÊó¤Î°·¤¤¤Ç´Ö°ã¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾®Àô¡Û¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤½¤¦¤¤¤¦À¼Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ï¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¾ðÊó¤ÎÃßÀÑ¤Ç¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁê¾ì´Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹õ°æ¡Û¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤â¡¢Á´Éô¤¬Á´Éô¡¢Àµ¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸¦µæµ¡´Ø¡¦RUSI¤Ç¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶Ä¾¸å¤Ï¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÆâÉô¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´Ö°ã¤Ã¤¿µ½Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Èó¸ø³«¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÆâÉô¾ðÊó¤Ï³ÎÇ§¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤Ï¤É¤³¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤âµ¯¤³¤·ÆÀ¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊóÆ»¡¦Êó¹ð¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤¬ÀäÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¾ï¤Ë¼«³Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÊ£¿ô¤Î¾ðÊó¸»¤ÇÎ¢¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¡¢¥¯¥í¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Îºî¶È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤é¹¹¿·¤òí´í°(¤Á¤å¤¦¤Á¤ç)¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¢£µ»ö¤Î½ðÌ¾¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È
¡Ú¾®Àô¡Ûµ¼ÔÌ¾¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤º¤Ã¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¤³¤Îµ¼Ô¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹õ°æ¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö¥Þ¥Ë¥¢¸þ¤±¤Î¿·¶½¥µ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¡¼¥¾¡¼¥ó¤¬¡¢¤È¤¤É¤¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¾ðÊóÁí¶É¤Î¥Ö¥À¥Î¥¦Ä¹´±¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Ï¾ðÊóÁí¶É¤Ë¶¯¤¤µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¿¥ó¥Ñ¤ÎÃÏÊý»æ¤Î¿·Ê¹µ¼Ô¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤ÎÃ´Åö¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÎÂàÌò·³¿Í²ñ¤È¤«ÆÃ¼ìºîÀïÉôÂâOB¿ÍÌ®¤ËÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤é·³»öµ¼Ô¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï·ÊÞ·³»ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ø¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤Î¾åµéÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ï¥¦¥©¡¼¥¾¡¼¥ó¤Îµ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤ä¤½¤ÎOB¤Ë¤É¤¦¤â¶¯¤¤¥³¥Í¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¾ðÊóÁí¶É¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ÊÆ¹ñ¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¤È¥³¥Í¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÊÆ·³OB¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¦¥©¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î¥Ö¥À¥Î¥¦¼èºà¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯µ¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¥³¥Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾®Àô¡Û¾ðÊóÈ¯¿®¼Ô¤Î¿ÍÌ¾¤Ç¾ðÊó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦²òÁüÅÙ¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£µ¼Ô¤ÎÁÛÁü¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÉÂ¾õ
¡Ú¹õ°æ¡Û¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤É¤¤ÎÆâÉô¤ÎÂÎÀ©¤Ç¤ÎÊý¿Ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤³ÎÇ§¤Ç¤â¡¢Èô¤Ð¤·OK¤Ç¤É¤ó¤É¤óºÜ¤»¤Á¤ã¤¨¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¡¼¥Á¥ó½ÅÉÂÀâ¤Ï¡¢±Ñ¥¿¥Ö¥í¥¤¥É³Æ»æ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥á¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï·ì±Õ¥¬¥ó¡×¡ÖÍ¾Ì¿3Ç¯¤ÎÀë¹ð¡×¡¢¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ß¥é¡¼¡Ù¤Ï¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï»ëÎÏ¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¹Ô¥¬¥ó¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅÎò¤ò¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¹É®¼Ô¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢ÊÆ·³¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò»ä¤â²¿ºý¤«ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃøÌ¾¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤í´°Á´¤ËÈô¤Ð¤·¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ë¥å¡¼¥º¥¦¥£¡¼¥¯¡Ù¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Ý¥¹¥È·Ï¤Ç¡¢¡Ø¥¿¥¤¥à¡Ù»ï¤ÈÁÐàú¤Î¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹»ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇäµÑ¤µ¤ì¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤¦¤âÊÔ½¸Êý¿Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¸Å¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹âµé»æ¡Ø¥¶¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤âÈô¤Ð¤·µ»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»æ¤â¤¢¤Î¥ë¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯¡ÊÊÆ¹ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡Ë¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢ÊÔ½¸Êý¿Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ù¤â¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯»±²¼¤Ç¤¹¡£
¢£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸ØÄ¥¤·¤¬¤Á
¡½¡½¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Î¾ðÊó¤ÎÆÉ¤ßÊý¤Ï¡©
¡Ú¾®Àô¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤â¾ðÊó¤Î½Ð¤·Êý¤ËÊÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢Àï»þ²¼¤Ç¤¹¤«¤é¾ðÊóÅýÀ©¤Ï¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤âÎ®¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È±³¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¹õ°æ¡Û¥Õ¥§¥¤¥¯¾ðÊó¤â´Þ¤á¤Æ¾ðÊó¤òÁàºî¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢¤è¤ê±£¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤Â¦¤Ë¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡È¤è¤êÂ¿¤¯¡É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢¥í¥·¥¢¤¬¿¯Î¬¹Ô°Ù¤ò¤·¡¢Ì±´Ö¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤Ç¾ðÊóÁàºî¤ò¤¹¤ëÆ°µ¡¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥í¥·¥¢¤ËÉÔÍø¤Ê¾ðÊó¤òÀ¹¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë·¹¸þ¤ÏÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¾ðÊó¤Î¥¯¥í¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Î¾ðÊó¤ÇÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹ñËÉ¾Ê¤Î¾ðÊóÁí¶É¤ÎÈ¯¿®¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¾ðÊóÁí¶É¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¹©ºî¤¬Àµµ¬¤ÎÇ¤Ì³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¿µ½Å¤ËÆÉ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÈó¤ÏÀäÂÐ¤ËÇ§¤á¤Ê¤¤
¡Ú¹õ°æ¡Û¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥×¡¼¥Á¥ó½ÅÉÂÀâ¤Ç¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¾ðÊóÁí¶É¤Î¥Ö¥À¥Î¥¦Ä¹´±¼«¿È¤¬ÉÑÈË¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¥¬¥ó¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÉÂËâ¤Ë¿¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¥í¥·¥¢¤Ø¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¾ðÊó¹©ºî¤òÇ¤Ì³¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿½ÐÊý¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤¬È¯¿®¤¹¤ëÌ¤³ÎÇ§¾ðÊó¤È¤¤¤¦¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿®ÍÑ¤·¤ÆÊóÆ»¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆâ³°¤È¤â¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ú¾®Àô¡Û¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èà¤é¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤¤¿Í¡¹¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¤¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂÐ¶õ¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»à¼Ô¤¬½Ð¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ§¤á¤º¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤òÇ§¤á¤º¤ËÆÍ¤ÃÄ¥¤ì¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥í¥·¥¢¤ËÉé¤±¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼çÄ¥¤À¤«¤é¤È¡¢Á´Éô¤Ï±ÆÝ¤ß¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¿¯Î¬¤¬°¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÐ¸þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Àï¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÅÚ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤ÎÎã³°¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·³¿Í¤ä°ìÈÌ»ÔÌ±¤«¤é¤Î¾ðÊó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´ó¤ê¤Ë¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÂ»¼º¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¿Ø¼è¤ê¹çÀï¡×¤È¤¤¤¦¸í²ò
¡½¡½¤³¤ÎÀïÁè¤Îº£¸å¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¡©
¡Ú¾®Àô¡Û¤³¤ÎÀïÁè¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÀïÁè¤Î¾ÇÅÀ¤¬¡¢ÅÚÃÏ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¼è¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤ËÀþ¤ò°ú¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÏÀÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ÎÀþ¤Î°ú¤Êý¤Ç¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤«¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤òÀ©Ìó¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î´Ø¿´¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹õ°æ¡Û¥×¡¼¥Á¥ó¼«¿È¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
¡Ú¾®Àô¡ÛºÇ¶á¡¢¤½¤Î¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¸À¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÏÂ²ò¤ÎÏÃ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸µ¤ÎÈ¯¸À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÉôÊ¬¤È¤ÎÏÂ²ò¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸å¤Ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´Éô¤¬²æ¡¹¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥·¥¢¤Î°ìÉô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Á¤ª¤¦¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¤ÈÆÈÎ©¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÃæÎ©¤À¤È¤¤¤¦¤«¤éÆÈÎ©¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤¾¡×¤È¤â¤Ä¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£Åª¼ê°ã¤¤¤Ç¥½Ï¢¤¬Êø²õ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾ò·ïÉÕ¤¤ÇÆÈÎ©¤òÇ§¤á¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¾ò·ïÉÕ¤¤Ê¤ó¤À¤¾¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÌ±Â²¼çµÁ¼Ô¤Ï¤³¤ÎÀïÁè¤ò¡ÖÆâÀï¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ï¥í¥·¥¢¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥í¥·¥¢¤ËµÕ¤é¤ï¤Ê¤¤¥í¥·¥¢´ó¤ê¤ÎÃæÎ©¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¾¡¼ê¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÊ¬Îö¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÇ§ÃÎ¤ÎÃæ¿È¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤ÆÄäÀï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤ÇÊªÍýÅª¤ÊÀïÁè¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤¬¿Ô¤¤Æ¡¢¼«Á³µÙÀï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¸«¤¨»Ï¤á¤¿¥í¥·¥¢¤Î¸Â³¦
¡Ú¹õ°æ¡Û¥×¡¼¥Á¥ó¤Ïº£¤µ¤é¤ä¤á¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Â»ÆÀÅª¤Ê¶î¤±°ú¤¤Ç¤Î°ì»þÅª¤ÊµÙÀï¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó±¢ËÅÏÀ¤ò¸À¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¾Â¦¤¬¥í¥·¥¢¤ò¹¶¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÄ¹ñËÉ±ÒÀï¤À¡×¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾®Àô¡Û¤¿¤À¡¢º£¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÎõÅÙ¤ÇÀïÁè¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£ÀïÁè¤¬4Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºâÀ¯¤â¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤êÍ½È÷¤ÎÉð´ï¤¬¤½¤í¤½¤í¸Ï³é¤¹¤ë¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤ÇÀïÁè¤Îµ¬ÌÏ¤Ï½Ì¾®¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÅìÉô¤Î¥É¥ó¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤ÊÀïÆ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ë¶É¡¢2014Ç¯°Ê¹ß¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÆÍÈô¤ÊÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÌá¤ë¤À¤±¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤Û¤Ã¤È¤¯¤È¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥É¥ó¥Ð¥¹¤Ç¾®¤µ¤ÊÀïÁè¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é·³»öÎÏ¤ò²óÉü¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹¶¤á¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï²óÈò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¹ñºÝÅª¤ÊÃç²ð¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼¡¤ÎÂçµ¬ÌÏ²½¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÏÄü¤á¤º¤Ë»Ù±ç¤·Â³¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê¡ÖÉé¤±Êý¡×
¡Ú¹õ°æ¡Û¥í¥·¥¢¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤¬ÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÀïÀþ¤Î½Ì¾®¤Ë¸þ¤«¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤âÈá´ÑÅª¤Ë²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Î·³»ö»Ù±ç¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëº£¤ÏÁý³Û¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Î²¤½£¤«¤é¤Î»Ù±ç¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´üÂÔ¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤º¡¢¤¿¤¤¤·¤ÆÁý¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬ºÇ¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëº£¸å¤Î²ÄÇ½ÀÍ½Â¬¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾®Àô¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬·³»öÎÏ¤Ç¥í¥·¥¢·³¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡¢2023Ç¯²Æ¤ÎÈ¿Å¾¹¶Àª¼ºÇÔ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤ÎÂ¿¤¯¤âÅÚÃÏ¤Î³ä¾ù¤ò¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬À¤ÏÀÄ´ºº¤«¤é¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥¼¥ì¥ó¥·¥¡¼¤â¡ÖÀêÎÎÃÏ°è¤Ï³°¸òÅª¼êÃÊ¤Ç¼è¤êÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤éÅÚÃÏ¤Ï¤â¤Ï¤äÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÚÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í´Ö¤Î¿Í¸¢ÊÝ¾ã¤È¹ñ²È¤Î¼ç¸¢¤Ç¤¹¡£º£¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Àï¾ì¤ÇÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹ñ²È¼ç¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉé¤±Êý¤ò¤·¤Ê¤¤¡áÉé¤±¤òÀï½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¡¢ÀïÎ¬¥ì¥Ù¥ë¤ÎÇÔËÌ¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¹ñ²È¼ç¸¢¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¥í¥·¥¢¤Î·ÑÀïÇ½ÎÏ¤¬¿Ô¤¤ë¤Þ¤Ç»ý¤Á´®(¤³¤¿)¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥í¥·¥¢¤¬ÀïÁèÌÜÅª¤òÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾®Àô Íª¡Ê¤³¤¤¤º¤ß¡¦¤æ¤¦¡Ë
ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼½Ú¶µ¼ø
1982Ç¯¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡À¯¼£³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¥í¥·¥¢²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼À¤³¦·ÐºÑ¹ñºÝ´Ø·¸¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢Ì¤Íè¹©³Ø¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2022Ç¯1·î¤è¤ê¸½¿¦¡£¥í¥·¥¢¤Î·³»ö¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤¬ÀìÌç¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡ÖÄë¹ñ¡×¥í¥·¥¢¤ÎÃÏÀ¯³Ø¡Ù¡ÊÅìµþÆ²½ÐÈÇ¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Ê¸·Ý¾Þ¡Ë¡¢¡Ø¸½Âå¥í¥·¥¢¤Î·³»öÀïÎ¬¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥í¥·¥¢ÅÀÉÁ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¹õ°æ Ê¸ÂÀÏº¡Ê¤¯¤í¤¤¡¦¤Ö¤ó¤¿¤í¤¦¡Ë
·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÂ´¶È¡£½µ´©»ïÊÔ½¸¼Ô¡¢¥Õ¥©¥È¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊÊ¶ÁèÃÏ°èÀìÌç¡Ë¡¢¡Ø·³»ö¸¦µæ¡ÙÆÃÌóµ¼Ô¡¢¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡ÙÊÔ½¸Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£ÀìÌç¤Ï³Æ¹ñ¾ðÊóµ¡´Ø¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡¢¹ñºÝ¥Æ¥í¡ÊÆÃ¤Ë¥¤¥¹¥é¥à²á·ãÇÉ¡Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢ÃæÅì¾ðÀª¡¢ËÌÄ«Á¯¾ðÀª¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñºÝÊ¶Áè¡¢µì·³ÆÃÌ³µ¡´Ø¤Ê¤É¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¹¥é¥à¹ñ¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡ÊKK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡Ë¡¢¡Ø¥¤¥¹¥é¥à¤Î¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¡Ù¡ØÆüËÜ¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î¶Ë°Õ¡ª¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¡¢¡ØËÜÅö¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿ÂçÆüËÜÄë¹ñ¤ÎÄµÊóµ¡´Ø¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡ËÂ¾Â¿¿ô¡£¶áÃø¤Ë¡Ø¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼½Ú¶µ¼ø ¾®Àô Íª¡¢·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¹õ°æ Ê¸ÂÀÏº¡Ë