´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ²¿¤Æ¸À¤¦¡©
¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö´Ú¹ñ¸ì¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡Ø¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ª ³Ú¤·¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡ª ´Ú¹ñ¸ì1Ç¯À¸¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£Ãø¡Ë¤À¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¼¥í¤«¤é¤ï¤«¤ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î1ºý¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø¼Ô¤Ï·î´ÖºÇ¹â180ËüPV¤Î´Ú¹ñ¸ì¥Ö¥í¥°¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È¡×¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¾ðÊó¤ÎYouTuber¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Ï¥ó¥°¥ë¥Î¡¼¥È²ÃÆ£»á¡£ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¤â´Ú¹ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¿È¶á¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¥Õ¥ì¡¼¥º
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä´Ú¹ñ±Ç²è¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
Í§¤À¤Á¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤É¤Ç¤âÉÑÈË¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Î´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä´Ú¹ñ±Ç²è¤ò¸«¤¿¤È¤¤ËÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡§¥à¥©¥Ø¡©¡Ê뭐해¡©¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ï¡Ö¥à¥©¥Ø¡©¡Ê뭐해¡©¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥à¥©¡×¤ÎÈ¯²»¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡Ö¥â¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥â¥Ø¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Í§¤À¤Á¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÆü¾ï²ñÏÃ¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Â¿¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤ÏËèÆü»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ÀÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤Í§¤À¤Á¤ä¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î´ÖÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥à¥©¥Ø¡Ê뭐해¡Ë¡×¤Î¤¢¤È¤Ë¡Ö¥è¡©¡Ê요¡©¡Ë¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÃúÇ«¤Ê¡Ö¥à¥©¥Ø¥è¡©¡Ê뭐해요¡©¡Ë¡×¤È»È¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥à¥©¥Ø¥è¡©¡×¤Ï¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤âÌõ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö²¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¾¯¤·ÃúÇ«¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡§¥à¥©¥Ï¥´ ¥¤¥Ã¥½¥è¡©¡Ê뭐하고 있어요¡©¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡Ö¥à¥©¥Ï¥´ ¥¤¥Ã¥½¥è¡©¡Ê뭐하고 있어요¡©¡Ë¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥à¥©¥Ø¡©¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃúÇ«¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¿¤º¤Í¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¾å¤ÎÊý¤Ê¤É¡¢¤è¤êÃúÇ«¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¿¤º¤Í¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥à¥©¥Ï¥´ ¥±¥»¥è¡©¡Ê뭐하고 계세요¡©¡Ë¡×¤ä¡Ö¥à¥©¥Ï¥´ ¥±¥·¥Ê¥è¡©¡Ê뭐하고 계시나요¡©¡Ë¡×¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡§¥à¥© ¥Ï¥Ì¥ó ¥´¥ä¡©¡Ê뭐 하는 거야¡©¡Ë
´Ú¹ñ¸ì¤Î¡Ö¥à¥© ¥Ï¥Ì¥ó ¥´¥ä¡©¡Ê뭐 하는 거야¡©¡Ë¡×¤â¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸À¤¤Êý¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥à¥©¥Ø¡©¡×¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¡Öº£²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥à¥© ¥Ï¥Ì¥ó ¥´¥ä¡©¡×¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤òÊ¹¤¯¤È¤¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ë¤Î!?¡×¤È¤¤¤¦¾¯¤·Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ä¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥à¥©¥Ø¡©¡×¤ä¡Ö¥à¥© ¥Ï¥Ì¥ó ¥´¥ä¡©¡×¤ÏÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤äÀ¼¤ÎÂç¤¤µ¡¢¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Ãç¤ÎÎÉ¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¿¼¤¤°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¯²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¤¿¤¤¤È¤¡§¡Ö¥à¥©¥Ø¡©¡×
¡¦¾éÃÌ¤Ç¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¤¤ä¡¢Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤òÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤¤¤È¤¡§¡Ö¥à¥© ¥Ï¥Ì¥ó ¥´¥ä¡©¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥à¥©¥Ø¡©¡×¤â¡¢¶¯¤¯¸À¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈùÌ¯¤Ê°ã¤¤¤ò¤Ä¤«¤à¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¼ÂºÝ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¯¤Î¤¬°ìÈÖ¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Î¡Ö¥à¥©¥Ø¡©¡×¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤Ê´¶³Ð¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
この他、『韓国語1年生』では、韓国旅行や日常で使える韓国語フレーズをたくさん紹介しています。
すぐに使えるフレーズをどんどん覚えて、韓国語を楽しんじゃいましょう!
