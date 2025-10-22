いくらなんでも丸見せすぎる…激ミニパンツ姿のナッティ、圧巻スタイルに「脚の長さ2メートル」の声【PHOTO】

KISS OF LIFEのナッティが、大胆なファッションで視線を奪った。

【写真】ナッティ、“非現実的な”グラマラスボディ

ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真は、ソウル・漢南洞（ハンナムドン）で行われたブランド「DIESEL」のフラッグシップストアオープン記念イベントに参加した際のオフショットだ。

写真のナッティは、ブラックのブラトップとショートパンツの上に、ツイード風のフリンジ付きセットアップを着用している。ボトムスはハイレグ級の超ミニ丈で、スラリと伸びる美脚が視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「ドキドキする」「脚の長さ2メートル」「ほんとに綺麗」「スタイルバグってる」「人間ですか？」といったコメントが寄せられた。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、11月5日に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』をリリースし、日本デビューを果たす。さらに、12月10日の福岡公演を皮切りに、大阪、東京などを巡る日本デビューツアー「Lucky Day」を開催予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。