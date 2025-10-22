【アジア蹴球リサーチ】ガンバ大阪が警戒すべきナムディンFCの刺客4選+1

ガンバ大阪は本日（10月22日）、パナソニックスタジアム吹田で行われるAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）グループF第3節で、ベトナムのナムディンFCと対戦する。

【写真】元カレは元G大阪FW 韓国の美人アイドル

ともにここまでグループ2連勝中の両チーム。G大阪がホームに迎え撃つナムディンは昨季ACL2にも出場し、当時はベスト16でサンフレッチェ広島に2戦合計0-7で敗れた。今季は外国籍選手14人を擁し、グループステージでJクラブ勢との対戦に臨む。

そんなナムディンで警戒すべき“刺客”を、「4+1」人で紹介しよう。

マフムード・イード（32）

スウェーデン出身の元パレスチナ代表ストライカー。スウェーデン国内のクラブを渡り歩き、インドネシアやカタール、バーレーンなどアジア各国を経験して今夏にタイのバンコク・ユナイテッドよりナムディンへ加入した。バンコク時代には2024-2025シーズンのACLEラウンド16で横浜FM対戦経験があり、パレスチナ代表の一員で2015年アジアカップのグループステージ日本代表戦にも出場している。

チャドラック・アコロ（30）

ナムディンが10月に獲得を発表した元コンゴ民主共和国代表アタッカー。14歳でスイスに移住したため欧州でキャリアを積み重ねており、シュトゥットガルト（ドイツ）やアミアン（フランス）にも在籍。シュトゥットガルトではFW浅野拓磨（マジョルカ）ともチームメイトだった。ナムディン以前に所属したザンクト・ガレン（スイス）ではUEFAカンファレンスリーグで6試合に出場。

アルノー・ルサンバ（28）

アコロと同じく10月に新加入した元コンゴ民主共和国代表のボランチ。フランスで生まれ育ち、ナンシーの下部組織を経て2014年にトップチームデビュー。その後はニースやサークル・ブルッヘ、アミアンを経てトルコ、UAEを渡り歩きナムディンへ合流した。サークル・ブルッヘでは植田直通（鹿島）とも一緒にプレーしている。

ミッチェル・ダイクス（32）

今年8月に加入したオランダ出身、身長194cmの左サイドバック。エールディヴィジ通算171試合出場の実績を誇り、日本人選手との対戦経験も多い。2018〜2022年にはイタリア・セリエAのボローニャに在籍し、当時は冨安健洋ともチームメイトだった。

カイル・ハドリン（25）

今夏新加入のイングランド出身ストライカーで、「206cm」という規格外の身長を誇る。ナムディン加入以前はイングランド下部を渡り歩き、2023年にはハダースフィールド・タウンで中山雄太（町田）とチームメイトだったことも。ベトナム国内Vリーグ1では今季4試合1アシスト、ACL2は2試合無得点とゴールはないが、前線で大きな脅威となる選手だ。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）

0-5で大敗した18日のJ1第34節vs柏レイソル戦から中3日、G大阪はグループ3連勝で単独首位に立つことができるか。ナムディンのさらなる情報はスポーツ動画配信サービス『DAZN』で確認できる。