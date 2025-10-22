お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史（32）が21日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」（後11・20）に出演。出演者の中で一緒に旅行に行きたくない人物を明かした。

今回は前週に引き続き「芸人戦力外投票」が放送された。出演したのは ウエストランド・井口浩之、バッテリィズ・エース、とろサーモン・久保田かずのぶ、佐々木、モグライダー・芝大輔、きしたかの・高野正成、さや香・新山、マヂカルラブリー・野田クリスタル、みなみかわの9人。

「このメンバーで旅行する時に1人外すなら?」というテーマで佐々木が投票したのは事務所の先輩でもある新山だった。その理由について「僕のイメージ、（新山は）結構後輩とかに気を使われるタイプだと思う。吉本の方でも」とし「なのに、僕とかに“お前普段、誰と飲みに行ってんねん”みたいな。僕が可愛がられてないイジリしてくる」と伝えた。

また、新山と接する時は「緊張感がありますね」とし「当時、M-1の時期とか。さや香さんがネタ終わって、僕とかが楽屋で何気なく過ごしてたら（ドアを勢いよく開けて）“見てた?”みたいな。“アドバイスとかあったらちょうだい”みたいな」と威圧的な雰囲気が醸し出されていることを振り返った。