モデルの益若つばさが１９日付で自身のＳＮＳを更新。１３日に４０歳を迎えた誕生日祝いの様子をアップした。

「奇跡的に帰省してた息子も一緒に誕生日お祝いしてくれたよ！さりげなくママの誕生日のＴシャツ着てくれてるの優しいし可愛すぎるだろ！！！笑」と投稿。「一回寝たと思ったら夜中また起きてきてどうしたのかと思ったら『誕生日プレゼント渡せてないから』と、サボテンくれました！紫色が入ってるのがポイントなんだって！ 嬉しいーー！！わざわざ買いに行ってくれてるのも知らなかったよ。ほんと日に日に成長してるなぁ、、いつもありがとうねーーー！」と高校２年生になった息子の成長にしみじみ。「みんなが可愛く撮ってくれたのでソロ写真も。４０代でも自分なりの可愛いとかっこいいを模索して提案したいと思います。 色気＝経験だと思うから、４０代以上って魅力しかない。楽しむぞ。」とつづり、息子とのツーショット写真などを投稿した。

この投稿に「息子さんとのツーショットも素敵」「こんな可愛い４０歳いて良いんでしょうか？！」「最強親子だね♥」「４０歳には到底見えなくて大尊敬です」といった声が寄せられた。