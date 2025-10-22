¥Ü¡¼¥ë¤Î¤Ü¤ä¤±¡¢¶õ¿¶¤ê¤Ï¡ÖÍð»ë¡×¤Î±Æ¶Á¡©¡¡Ã×Ì¿Åª¤Ê¡È¾ðÊó¤ÎÃÙ¤ì¡É¡Ä¥×¥í¤â¹Ô¤¦¶ºÀµ
ÂçÃ«¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤â¼ÂÁ©¡Ä¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬Íð»ë¶ºÀµ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÍýÍ³
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Î¸½Âå¡¢¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Î»ëÎÏÄã²¼¤¬¶«¤Ð¤ì¤ëÃæ¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖÍð»ë¡×¤¬µÚ¤Ü¤¹¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Î±Æ¶Á¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢±¦ÌÜ¤ÎÍð»ë¤ò¶ºÀµ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼ÌÌ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢µð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤â¡¢»î¹çÃæ¤ÎÍð»ë¶ºÀµ¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿Íð»ë¶ºÀµ¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ø¤Î²Ê³ØÅªº¬µò¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡9·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¡Ö¥¢¥¥å¥Ó¥å¡¼¡ÊR¡Ë¡¡Íð»ëÍÑ¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ëËÌÎ¤Âç³Ø°åÎÅ±ÒÀ¸³ØÉô¤ÎÈ¾ÅÄÃÎÌé¶µ¼ø¤¬¡¢ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍð»ë¶ºÀµ¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÉÙ¤Ê¸½¾ì·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡È¾ÅÄ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÈÌ¤Î³ØÀ¸40¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤ò¤¹¤ë¤È¡¢7¡Á8³ä¤ËÍð»ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤Ï°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ëÎÏ¶ºÀµ¤¬É¬Í×¤ÊÁª¼ê¤ÏÁ´ÂÎ¤Î2³äÄøÅÙ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ÏÍç´ã¤Ç¤â½½Ê¬¤Ê»ëÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î»ëÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥×¥í¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢»ëÎÏ¶ºÀµ¤¬É¬Í×¤Ê2³äÄøÅÙ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Íð»ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ïµå¾ì¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶ºÀµ¤ò¹Ô¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÁª¼ê¼«¿È¤¬¡¢¶ºÀµ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÈ¾ÅÄ¶µ¼ø¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡Áª¼ê¤ÎÌÜ¤Î¾õÂÖ¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢»î¹çÃæ¤â´Ñ»¡¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È¾ÅÄ¶µ¼ø¡£¡ÖÀè½µ¤Ï¤É¤Îµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤¿¤«¡¢¤Ê¤É¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÌÜÀþ¤ÎÆ°¤¤ä¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯»þ¤Î»ëÀþ¡¢ÂÇµå¤Ø¤ÎÄÉ½¾¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢È¾ÅÄ¶µ¼ø¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÁª¼ê¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤À¤±¤À¡£Ä´»Ò¤¬Íî¤Á¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¸¶°ø¤¬ÌÜ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¡¼¥ë¤Î¸«¤¨Êý¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ÄÍð»ë¤Î¶ºÀµ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î²ÄÇ½À
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢Íð»ë¤Î¤¢¤ë¡¦¤Ê¤·¤Ç¤É¤ì¤À¤±¸«¤¨Êý¤¬°ã¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£È¾ÅÄ¶µ¼ø¤¬¼¨¤·¤¿»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ê¾å»²¾È¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íð»ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¾ÈÌÀ¤ò´Þ¤á¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Î¥Ô¥ó¥È¤¬¥Ü¥±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤Î½èÍýÂ®ÅÙ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤À¡£È¾ÅÄ¶µ¼ø¤¬¹Ô¤¦¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢»ëÎÏÉ½¤ò¸«¤Æ½Ö»þ¤ËÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤¬¡¢Íð»ë¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌó0.7ÉÃÄøÅÙ¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢Íð»ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÖÅú¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÜ¤Ç¸«¤¿¾ðÊó¤¬Ç¾¤Ç½èÍý¤µ¤ì¡¢ÂÎ¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¤ï¤º¤«0.2ÉÃ¡£¤³¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î°ÌÃÖ¡×¡ÖÂ®¤µ¡×¡Ö²óÅ¾¡×¤ò½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¹â¹»Ìîµå¤ä¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢µåÂ®140¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¤«¤éÌó0.4¡Á0.5ÉÃ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ËÆÏ¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¿¤Ã¤¿0.4ÉÃ¤Î´Ö¤Ë¡Ö¸«¤ë¢ªÈ½ÃÇ¤¹¤ë¢ª¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°ºî¤ò´°Î»¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡Íð»ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ë³Ð½èÍý¤ËÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÎÎØ³Ô¤¬¤Ü¤ä¤±¡¢¡Öº£¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æß¤¯¤Ê¤ë¡£¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤ÎÃÙ¤ì¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê¤äµÍ¤Þ¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Íð»ë¤ò¶ºÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î»ë³Ð¾ðÊó½èÍý¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íø¤ÌÜ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¾ÅÄ¶µ¼ø¤Ï¶¯Ä´¤¹¤ë¡£Íø¤ÌÜ¤ÏÈóÍø¤ÌÜ¤è¤ê¡¢Î¾´ã¤Ç¸«¤¿¤È¤¤ÎÈæ½Å¤¬Âç¤¤¯¡¢Íø¤ÌÜ¤ËÍð»ë¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÆÃ¤Ë¶ºÀµ¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍð»ë¤Ëº¸±¦º¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤â±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¡£Î¾´ã¤Ç¸«¤¿¤È¤¡¢ÈóÍø¤ÌÜ¤ÎÍð»ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ä¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¸«¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ÏÌîµå¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¶ºÀµ¤¬¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£Íð»ë¶ºÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡È¾ÅÄ¶µ¼ø¤Î¡ÖÌÜ¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤«¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ï¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¸½¾ì¤Ç¤â½ÅÍ×¤À¡£ÁÇ¿Í¤ËÈ½ÃÇ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÀìÌç°å¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬ºÇÅ¬¤À¤í¤¦¡£Ìîµå¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¤ä¤«¤Ê»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÂç¶¶Îé / Rei Ohashi¡Ë