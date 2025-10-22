[Å·¹ñ¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤Åç¡×¤Ï¡ÖÈá·à¤ÎÅç¡×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä³¤·³Âçº´¤ÎÆüµ¤¬ÌÀ¤«¤¹¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢ÀêÎÎ·×²è¤Î¡Ö¶²¤ë¤Ù¤Á´ËÆ¡×
Àï¸å80Ç¯¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ³¤·³¤ÎÀïÆ®µ¡Åë¾è°÷¤òÃæ¿´¤Ëµì·³¿Í¡¢°äÂ²¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢°äÂ²¤äÀïÍ§²ñ¡¢¥¯¥é¥¹²ñ¤«¤éÂ÷¤µ¤ì¤¿»ËÎÁ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÉÔÄê´ü¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬Àï»þÃæ¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿Æüµ¡¢¼êµ¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥é¥Ð¥¦¥ë¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇºÇÁ°Àþ¤Î¹Ò¶õÂâ»ÊÎá¤òÎòÇ¤¤·¤¿»³ËÜ±É³¤·³Âçº´¤¬°ä¤·¤¿4ºý¤Ë¤ª¤è¤ÖÆüµ¤è¤ê¡¢½ÅÍ×¤È»×¤ï¤ì¤ëÉôÊ¬¤òÈ´¿è¤·¡¢4²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÆüµ¤Ï¡¢»³ËÜÂçº´¤ÎÉô²¼¤À¤Ã¤¿¸µÎíÀïÅë¾è°÷¡¦³ÑÅÄÏÂÃËÃæ°Ó¤¬Àï¸å¡¢²óÁÛµ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¤µ¤¤¡¢»³ËÜ»á¤«¤é¡Ö¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤è¤¤¡×¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢³ÑÅÄ»á¤ÎÈÕÇ¯¡¢»ä¤¬¡ØÆÃ¹¶¤Î¿¿°Õ¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡¦2011Ç¯¡¿¸½ºß¤Ï¸÷¿Í¼ÒNFÊ¸¸Ë¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½ñ¤¯¤µ¤¤¤Ë¡¢»³ËÜÉ×¿Í¤ÎÎ»¾µ¤òÆÀ¤Æ¡Ö¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì°ú¤·Ñ¤¤¤À¤â¤Î¤À¡£»³ËÜ»á¤Ï1982Ç¯¤Ë85ºÐ¤Ç¡¢³ÑÅÄ»á¤Ï2013Ç¯¤Ë94ºÐ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËÜÊ¸¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê¡¢µì²¾Ì¾¸¯¤¤¡¢µì´Á»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¢¿·²¾Ì¾¡¢¿·´Á»ú¤ÇÉ½µ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¸í»ú¤Ï²þ¤á¡¢²òÀâ¤òÉÕ¤¹¤ë¡Ë
Æüµ¤Î¼ç¡¦»³ËÜ±ÉÂçº´
Æüµ¤Î¼ç¡¦»³ËÜ±ÉÂçº´¤Ï¡¡ÌÀ¼£29¡Ê1896¡ËÇ¯5·î15Æü¡¢Ê¡²¬¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿À¸ÍÆóÃæ¡Ê¸½¡¦¸©Î©Ê¼¸Ë¹â¹»¡Ë¤ò·Ð¤Æ³¤·³Ê¼³Ø¹»¡Ê»Í½½Ï»´ü¡Ë¤ËÆþ¹»¡£Æ±´üÀ¸¤Ë¡¢¤Î¤Á¤ËÀï´ÏÉðÂ¢´ÏÄ¹¤È¤·¤ÆÀï»à¤¹¤ëÃö¸ýÉÒÊ¿¾¯¾¡ÊÀï»à¸åÃæ¾¡Ë¡¢¶õÊì¿ðÄá´ÏÄ¹¤È¤·¤ÆÀï»à¤¹¤ë³ÄÍÉðÃË¾¯¾¡ÊÆ±¡Ë¤é¤¬¤¤¤ë¡£
ÂçÀµ7Ç¯¤ËÂ´¶È¡¢·³´Ï¾èÁÈ¤ò·Ð¤ÆÈô¹Ô³ØÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÀµ12Ç¯¤Ë¶µÄø¤òÂ´¤¨¤ë¤È¿å¾åµ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤·³¤Î¡ÖÈô¹Ôµ¡¾è¤ê¡×¤ÎÁðÊ¬¤±¤Î°ì¿Í¤È¸À¤¨¤ë¡£
¾¼ÏÂ16¡Ê1941¡ËÇ¯12·î8Æü¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡ÊÂçÅì°¡ÀïÁè¡Ë³«Àï»þ¤Ï³¤·³Ãæº´¤Ç¡¢¿å¾åµ¡¤ÎÎí¼°´ÑÂ¬µ¡¡¢Îí¼°¿å¾åÄå»¡µ¡¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿Âè½½¼·¹Ò¶õÂâ¡Ê½½¼·¶õ¡Ë»ÊÎá¤È¤·¤ÆÆüËÜ·³¤ÎÆâÆîÍÎ¡ÊÂè°ì¼¡ÂçÀï¸å¡¢ÆüËÜ¤¬¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤è¤ê°ÑÇ¤Åý¼£¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÃæÉôÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÅç¡¹¡Ë¤ÎµòÅÀ¡¦¥È¥é¥Ã¥¯Åç¤Ë¤¤¤¿¡£
Æüµ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ºÙ¤«¤ÊÉÁ¼Ì
»ä¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë»³ËÜÆüµ¤Ï¾¼ÏÂ16Ç¯10·î1Æü¡¢½½¼·¶õ¤¬³«Ââ¤µ¤ì¤¿Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÑÜÄ¢ÌÌ¤Ç³¨¿´¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ËèÆü¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éô²¼¤¿¤Á¤ÎÍúÎò¤äÎ±¼éÂð½»½ê¤ò¤Õ¤¯¤àÌ¾Êí¡¢ÀïË×¼Ô»áÌ¾¤È¾õ¶·¡¢ÃóÎ±¤·¤¿¤ê»ë»¡¤ËÉë¤¤¤¿Åç¤ä¸½ÃÏ¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ê¤É¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½½¼·¶õ¤ÏÂÐÀø¾¥²ü¤äÀêÎÎÍ½Äê¤Î¥é¥Ð¥¦¥ë¤ÎÄå»¡¤Ê¤É¤ËÇ¤¤¸¡¢¾¼ÏÂ17¡Ê1942¡ËÇ¯4·î1Æü¤Ë²òÂâ¤µ¤ì¤¿¡£
µ¢¹ñ¤·¤¿»³ËÜ¤ÏµÙ¤à²Ë¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ó¤É¤ÏÎ¦¾åµ¡¤Ç¤¢¤ëÎí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡ÊÎíÀï¡Ë¡¢¶å¶å¼°´Ï¾åÇú·âµ¡¤Îº®À®ÉôÂâ¤È¤·¤Æ5·î31ÆüÉÕ¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿ÂèÆó¹Ò¶õÂâ¡Ê11·î1Æü¡¢Âè¸ÞÈ¬Æó³¤·³¹Ò¶õÂâ¤È²þ¾Î¡Ë»ÊÎá¤È¤Ê¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÏ¢¹ç¹ñ¤òÅ¨¤Ë¤Þ¤ï¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢³«ÀïÅö½é¤ÏÇËÃÝ¤Î¿Ê·â¤Ç¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤ËÍö°õ¡Ê¸½¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ÈÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1942Ç¯4·î¡¢Íö°õ¤ÎÌýÅÄÃÏÂÓ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂè°ìÃÊºîÀï¤ò½ªÎ»¤·¤¿ÆüËÜ·³¤¬¼¡¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥¯Åç¤òËÉ±Ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤³¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢´Ö¤Î¸òÄÌÏ©¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¡ÖÊÆ¹ë¼×ÃÇºîÀï¡×¤À¤Ã¤¿¡£
À¾¤Ï¥Ý¡¼¥È¥â¥ì¥¹¥Ó¡¼¡Ê¸½ºß¤Î¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥Ë¥®¥¢¤Î¼óÅÔ¡Ë¡¢Åì¤Ï¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤Î¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¤ò¹¶Î¬¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥¸¡¼¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤ËÁ°¿Ê´ðÃÏ¤òÀß¤±¤ÆÀ©¶õ¸¢¡¢À©³¤¸¢¤ò³ÍÆÀ¡¢¥µ¥â¥¢¤òÌµÎÏ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ë¤òÊ¬ÃÇ¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÊÆ¹ë¼×ÃÇºîÀï¡×¤ÎÎ¢Â¦
¤Ê¤¼ÊÆ¹ë¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Ê¼´ï¤äÊ¼ÎÏ¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë±¿¤Ù¤Ð¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÆüËÜ·³¤ÎÀêÎÎÃÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆî¤«¤é¤ÎÈ¿¹¶µòÅÀ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤é¤À¡£
»³ËÜ¤ÎÂèÆó¹Ò¶õÂâ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÀêÎÎ¤·¤¿¥é¥Ð¥¦¥ë¤òÂ¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤·³¤¬Èô¹Ô¾ì¤ò·úÀßÃæ¤À¤Ã¤¿¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊ©ÎÎ¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤òÀêÎÎ¤¹¤ì¤Ð¤½¤³¤ÎÃóÎ±ÉôÂâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼ÅçÃóÎ±ÉôÂâ¤È¤·¤ÆÊÔÀ®¤µ¤ì¡¢¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼³¤Àï¤ÎÇÔËÌ¤Ë¤è¤êÃè¤ËÉâ¤¤¤¿ÂèÏ»¹Ò¶õÂâ¡Ê11·î1Æü¡¢ÂèÆó¡»»Í³¤·³¹Ò¶õÂâ¤È²þ¾Î¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¡¼¤ËÃóÎ±¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆó¶õ¤ÈÏ»¶õ¤Î¤¿¤Ã¤¿Æó¤Ä¤Î¹Ò¶õÂâ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ËÃ£¤·¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÅìÉô¤ÎÀ©¶õ¸¢¤ò°®¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·ë²ÌÅª¤Ë²èÌß¤Ë½ª¤ï¤ëÁÔÂç¤Ê·×²è¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ·³¤Ï³«ÀïÁ°¤«¤éÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤ÎÀïÎ¬¾å¤Î²ÁÃÍ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥Ý¥Ê¥ÚÅç¤ÎºßÎ±Ë®¿Í½©ËÜ´Ó°ì¤Ë¡¢1940¡Ê¾¼ÏÂ15¡ËÇ¯11·î¤«¤éÌó2¥õ·î´Ö¡¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¡¢¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤òÃµºº¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ê¤Æ¤¤¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¤ÐÄµÊó³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¡£
»³ËÜÆüµ¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Î¸½ÃÏ¥Ç¡¼¥¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀêÎÎÁ°¤Î¼þÅþ¤Ê¾ðÊó¼ý½¸
½©ËÜ´Ó°ì¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÆîÂÀÊ¿ÍÎÃµººµÏ¿¡×¡Ê16.1.21¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢¥«¥Ó¥¨¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÅç¡Ë¡¢¥é¥Ð¥¦¥ë¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ö¥ê¥Æ¥óÅç¡Ë¡¢¥µ¥é¥â¥¢¡Ê¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¡Ë¡¢¥â¥ì¥¹¥Ó¡¼¡ÊÆ±¡Ë¡¢¥Ì¥á¥¢¹Á¡Ê¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¡Ë¡¢¥Ä¥é¥®¡Ê¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¡Ë¤Ê¤É11¥õ½ê¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö°ûÎÁ¿å¡×¡Ö½ÃÄ»ÆùÎà¡×¡ÖÀ¸µûÎà¡×¡Öèö¡Ê¤¢¤ª¤â¤Î¡ËºÚÎà¡×¡Öµ¤¸õ¡×¡ÖÉ÷ÅÚÉÂ¡×¡ÖÌÔ½ÃÆÇ¼Ø¡×¡Ö±ÒÀ¸¡×¡Ö²È²°¡×¡ÖË®¿Í¡Ê¿Í¸ý¡¢¿¦¶È¡Ë¡×¡ÖÅÚ¿Í¡Ê¿Í¸ý¡Ë¥ÈÂÐÆü´¶¾ð¡×¡ÊÃí¡§¡ÖÅÚ¿Í¡×¤Ï¸½Âå¤Ç¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢»ñÎÁÅª²ÁÃÍ¤ò´Õ¤ß¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂº½Å¤·¡¢¸¶»ñÎÁ¤Î¤Þ¤Þ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë¡ÖÇò¿Í¡×¡Ö»ÙÆá¿ÍÅù¡×¤È13¤Î¹àÌÜ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤Ï¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤ÎÎÙ¹ñ¡¦¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ð¥¦¥ë¡£
¡Ö°ûÎÁ¿å¡×¤Ï¡ÒÅ·¿å¥òÍÑ¥Õ¡¡°æ¸Í¥Ê¥¯¹ß±«¾¯¥Ê¥¯¿å¥ËË³¥·¡Ó¡¢¡Öµ¤¸õ¡×¤Ï¡Ò¥Ý¥Ê¥ÚÄøÅÙ¡¢ÎÃ¥·¡Ó¡¢¡ÖÌÔ½ÃÆÇ¼Ø¡×¤Ï¡Ò»³±ü¤Ë¿©¿Í¼ï¡¢ÏÌ¡¢²Ð¶ôÄ»¡¢ÆÇ¼ØÅùÀ³Â©¥¹¡¡Âçéòéî¡¢Âçéþéõ¡¢¾®Ä»Â¿¥·¡¡¡ÊÆÇ¼Ø¤Ï¡ËÌµ¥·¡Ó¡¢¡Ö²È²°¡×¡Ò´±Ä£¡¢Âç²ñ¼Ò¡¢ÀÇ´ØÁÒ¸Ë¡¢Â¶Â¾Âç²È²°100¸Í°Ê¾å¡¡°ìÈÌ¥ËÌÚÂ¤Æó³¬·úÂ¿¥·¡×¡¢¡ÖÅÚ¿Í¡Ê¿Í¸ý¡Ë¥ÈÂÐÆü´¶¾ð¡×¤Ï¡Ò2000¿Í¡¡ÎÉ¹¥¡Ó¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¸½Âå¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤º¹ÊÌÉ½¸½¤À¤¬¡¢20À¤µª¤Ï¤¸¤á¤Þ¤Ç¿©¿Í¤Î½¬´·¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½ÃÏ¤Î¾ðÊó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ò»³±ü¤Ë¿©¿Í¼ï¡Ó¤Ï¡Ö¿Í¸ý¡×¤È¤ÏÊÌ¤Î¡ÖÌÔ½ÃÆÇ¼Ø¡×¤Î¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÍ¾ÃÌ¤À¤¬¡¢»ä¤¬2013Ç¯¤Ë¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤òË¬¤Í¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢20À¤µªÁ°È¾¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿©¿Í¡×¤Ï¾ï¿©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉôÂ²¹³Áè¤Ê¤É¤Ç¤Î¡Ö¾¡Íø¤Î¾Ú¡×¤È¤·¤Æ¤Îµ·¼°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤Î¥Ä¥é¥®Åç¤Ï¡¢¡Ö°ûÎÁ¿å¡×¡Ò±«ÎÌÂ¿¥¯¿åÎÌ½áÂô¡Ê¥Þ¥é¥ê¥äÍ´í¸±¡Ë¡Ó¡¢¡Ö½ÃÄ»ÆùÎà¡×¡ÖÀ¸µûÎà¡×¡Öèö¡Ê¤¢¤ª¤â¤Î¡ËºÚÎà¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÒËÉÙ¡Ó¡¢¡Öµ¤¸õ¡×¤Ï¡ÒÊ¿¶Ñ35¡î¡Ó¡¢¡ÖÉ÷ÅÚÉÂ¡×¤Ï¡Ò¥Þ¥é¥ê¥ä¡¢ÀÖÎ¡Â¿¥·¡Ó¡¢¡ÖÌÔ½ÃÆÇ¼Ø¡×¤Ï¡Ò»³±ü¥Ë¥ÏÏÌ¡¢Âç¼Ø¡¢ÆÇ¼Ø¡¢¿©¿Í¼ï¥¢¥ê¡¡Æþ¥ë»ö´í¸±¡Ó¡¢¡Ö²È²°¡×¡Ò´±¼Ë¡¢¾¦¼Ò20¸Í¡¡»ÙÆá¿Í²È²°40¸Í¡¡ÅÚ¿Í½É¼Ë20¸Í¡Ê·×80¸Í¡Ë¡Ó¡¢¡ÖÅÚ¿Í¡Ê¿Í¸ý¡Ë¥ÈÂÐÆü´¶¾ð¡×¡Ò100,000¿Í¡¡»ÔÆâ¤ÏÇò¿Í¥Î»ÈÍÑ¿Í¥Î¥ß¡Ó¡¢¡ÖÇò¿Í¡×¡Ò20¿Í¡Ó¡¢¡Ö»ÙÆá¿ÍÅù¡×¡Ò150¿Í¡Ó¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢»öÁ°¤Ë¤«¤Ê¤ê¼þÅþ¤Ê¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÆüËÜ·³¤Ï¥é¥Ð¥¦¥ë¤òµòÅÀ¤Ë¥½¥í¥â¥ó½ôÅç³ÆÅç¤òÀêÎÎ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»³ËÜÆüµ¤Ë¤Ï¡¢¿ÊÃóÍ½Äê¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤¬10¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿åÌÌ©¤ÊÄ´ºº
¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Î¤É¤³¤Ë¹Ò¶õ´ðÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢·ûÊ¼ÆÖ½ê¡Ê22¥õ½ê¡Ë¤¬¤¢¤ë¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÌ¾¤ä¼çÍ×Æ»Ï©¤ÎÃÏ¿Þ¡¢Â¼Íî¤´¤È¤Î¿Í¸ý¤äÆÃÄ§¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åç¤Ë½»¤àÍÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤Î¸Ä¿ÍÌ¾¤¬¡¢¿¦¶È¡¢±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ÆÃÄ§¡¢²ÈÂ²¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¡ÊÈ¿Æü¡¢ÃÎÆüÊÐ¸«¡¢ÃÎÆüÃæÀµ¡¢ÃÎÆü¸øÊ¿¡¢¿ÆÆü¡¢ÉÔÌÀ¡Ë¤È¤È¤â¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌÀ¼£25¡Ê1892¡ËÇ¯¤«¤é¡¢¹Û»³¤ÇÆ¯¤¯ÆüËÜ¿Í¤¿¤Á¤¬°ÜÌ±¤È¤·¤ÆÄê½»¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÄµÊó°÷¤ò¾ïÃó¤µ¤»¤Æ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤âÍÆ°×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÒÊ©¿Í´Ö¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¡Ë¤Ë¿®ÍÑ¤¢¤ëÍÎÏ¼Ô¤Ë¤·¤Æ¿ÆÆü¡¢³î¤Ä¿®Íê¤·ÆÀ¤ë¤Ï¡Ö¥Ü¥¦¥Ç¥Ê¡¼¡×»á¤Î¤ß¡Ó¤È¤«¡¢¡Ò´±Íù¤ÏÁíÆÄ¡¢ÁíÌ³Ä¹´±°Ê³°¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÛÍÑ¤ËÅ¬¤¹¤ë¡Ó¤È¤«¡¢¡Ò¥Ë¥Ã¥±¥ë²ñ¼Ò¤ÎÁí»ÙÇÛ¿Í¡Ö¥Ü¥¢¡×¤òÄÉÊü¤·¡¢¼¡ÀÊ¤Î¡Ö¥ì¥Ð¥¸¥¤¡×¤Ë¸½ÃÏ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤È»×¤ï¤ì¤ë¡Ó¤Ê¤É¤È¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤ËÀêÎÎ¸å¤Î¿Í»ö¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤¿º¯À×¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Åç¤Ë½»¤à¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Î¤³¤È¤ò¡¢
¡ÒÊ©¿Í¤Ï¼«¹ñÌ±¤òÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÊ¸²½¿Í¤È¿´ÆÀ¡¢±Ñ¹ñ¿Í¤ÏÉ´À«¤Î²£Ãå¼Ô¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤ÏÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¼Ô¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤òÁþ°¤µ¤ì¤ëÌîÈÚ¿Í¤È¿´ÆÀ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Í¿§¿Í¼ï¤ÎÊ¸²½¤Ï°ìÈÌ¤ËÄã¤¤â¤Î¤È¤·¤Æ°ì¼ï¤ÎÉî¤ê¤ò´¶¤¸µï¤ë¤â¤Î¤Ê¤ê¡£Æ±ÅçÊ©¿Í¤Ï±Ñ¹ñ¿Í¤ËÈæ¤·½÷ÀÅª¤Ë¤·¤ÆÃËÀÌ£¤Ê¤¯¡¢¶Ë¤á¤ÆÍø¸ÊÅª¤Ë¤·¤ÆÒçÔ§¤Ê¤ê¡£Æ±ÅçÊ©¿ÍÃæ¡¢¿·Íè¼Ô¡Ê´±Íù¡¢·³¿Í¡¢²ñ¼Ò°÷Åù¡Ë¤ÏÉîÆüÅª¤Ë¤·¤ÆÅÚÃå¿Í¤ÏÃÎÆü¤Ê¤ê¡Ó
¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ·³¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤òËÜµ¤¤ÇÀêÎÎ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
»³ËÜÂçº´¤¬Î¨¤¤¤¿ÂèÆó¹Ò¶õÂâ
»³ËÜ»ÊÎá¤ÎÂèÆó¹Ò¶õÂâ¤Ï¡¢ÎíÀï15µ¡¡Ê¤¦¤ÁÊäÍÑ3µ¡¡½ËÉ±Ò¾ÊËÉ±Ò¸¦µæ½ê½ê¼ý¤Î¡ÖÈô¹Ôµ¡Äê¿ôÉ½¡×¤Ë¤è¤ë¤È16µ¡¤À¤¬¡¢¤¸¤Ã¤µ¤¤¤Ë¤Ï15µ¡¤Ç¡¢Åë¾è°÷¤â15Ì¾¡Ë¡¢¶å¶å¼°´Ï¾åÇú·âµ¡¡Ê¶å¶å´ÏÇú¡áµÞ¹ß²¼Çú·âµ¡¡Ë16µ¡¡£Èô¹ÔÄ¹¡¦È¬ÌÚ¾¡Íø¾¯º´¡¢ÀïÆ®µ¡Ê¬ÂâÄ¹¡¦ÁÒ·óµÁÃËÂç°Ó¡£
¾®µ¬ÌÏ¤ÊÉôÂâ¤À¤¬¡¢Åë¾è°÷¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎØÅçÍ³ÍºÈôÁâÄ¹¡¢³ÑÅÄÏÂÃËÈôÁâÄ¹¡¢¿¿ÊÁ侾°ì°ìÈôÁâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä¹Ìî´î°ì°ìÈô¡¢»³ËÜÎ±Â¢°ìÈô¤é¡¢¸åÀ¤¡¢Àï»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹°ïºà¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
Æó¶õ¤ÎÎíÀï¤Ï¡¢Åö½é¤ÏÁ´µ¡¤¬¿··¿¤ÎÆó¹æÀï¡ÊÎíÀï»°Æó·¿¡Ë¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æó¹æÀï¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¹â¹âÅÙÀÇ½¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿ÆóÂ®²áµë´ï¤Ä¤¤Î¡Ö±É¡×Æó°ì·¿¤Ë´¹Áõ¡¢Î¾ÍãÃ¼¤ò½¾Íè¤Î°ì¹æÀï¡ÊÆó°ì·¿¡Ë¤è¤ê50¥»¥ó¥Á¤º¤ÄÃ»¤¯¤·¡¢³Ñ·Á¤ËÀ°·Á¤·¤¿¡£
°ì¹æÀï¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈºÇ¹âÂ®ÎÏ¤È²£Å¾ÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¡¢20¥ß¥êµ¡½Æ¤Î·È¹ÔÃÆ¿ô¤¬ÊÒ½Æ60È¯¤º¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬100È¯¤º¤Ä¤ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ·³¤Ë¤è¤ë¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëµÞ½±
Æó¶õ¤Ï¾¼ÏÂ17Ç¯7·î29Æü¡¢µÒÁ¥¤ò²þÂ¤¤·¤¿ÆÃÀß¶õÊìÈ¬È¨´Ý¡Ê¤Î¤Á¤Î±ÀÂë¡Ë¤ËÊØ¾è¤·¡¢8·î6Æü¡¢ºÇÁ°Àþ¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ö¥ê¥Æ¥óÅç¥é¥Ð¥¦¥ë´ðÃÏ¤Ë¿Ê½Ð¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Î8·î7Æü¡¢ÊÆ³¤Ê¼Ââ¤¬¡¢¥é¥Ð¥¦¥ë¤ÎÆîÅì560³½¡ÊÌó1000¥¥í¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÆüËÜ³¤·³¤¬Èô¹ÔÄú´ðÃÏ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤Î¥Ä¥é¥®Åç¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¾åÎ¦¡¢¼¡¤¤¤Ç¤½¤ÎÆîÂ¦ÂÐ´ß¤ÇÆüËÜ³¤·³¤¬Èô¹Ô¾ì¤ò·úÀß¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¤Ë¤â¾åÎ¦¤ò³«»Ï¡£
800¥á¡¼¥È¥ë¤Î³êÁöÏ©¤¬´°À®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈô¹Ô¾ì¤Ï¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤«¤é¡¢Æó¶õ¤ÏÅö½éÌÜÅª¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¹¶Î¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¹¶ËÉÀï¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢ÆîÅìÉô¤ÎÏ¢¹ç·³¤ÎµòÅÀ¡¦¥Ý¡¼¥È¥â¥ì¥¹¥Ó¡¼¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿ÊÆ·³µ¡¤Ë¤è¤ëÈ¿·â¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤È¡¢ÅìÉô¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢ÀïÀþ¤Ë¤â¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤ÈÉô²¼¤¿¤Á¤Î¶ìÆñ¤ÎÀï¤¤¤¬¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
Æó¶õ¤Ï11·î1Æü¡¢Âè¸ÞÈ¬Æó³¤·³¹Ò¶õÂâ¤È²þ¾Î¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¡¢»³ËÜ¤ÏÂçº´¤Ë¿Êµé¡£Æ±·î¡¢¸ÞÈ¬Æó¶õ¤ÏÎíÀï36µ¡¡¢¶å¶å´ÏÇú24µ¡¤ËÂçÁýÀª¤µ¤ì¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Î¡¢¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥½¥í¥â¥ó½ôÅç¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ëÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
Éô²¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿»³ËÜÂçº´¤Î¿ÍÊÁ
Æó¶õ¡½¸ÞÈ¬Æó¶õ¤Ç»³ËÜ¤ÎÉô²¼¤À¤Ã¤¿³ÑÅÄÏÂÃËÈôÁâÄ¹¡Ê¤Î¤ÁÃæ°Ó¡Ë¤Î²óÁÛ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»³ËÜ¤ÏÅë¾è°÷¤ò¤ï¤¬»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢ÎíÀï¤Î¹ÒÂ³ÎÏ¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤ÖÁ¥ÃÄ¸î±Ò¤ä°Å·¸õ¤Ç¤Î½Ð·â¤Ê¤É¡¢Éô²¼¤ËÌµÍý¤Ê½Ð·â¤òÌ¿¤¸¤ë¤È¤¤ä¡¢Àï»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¤È¤¡¢Âç¤¤ÊÌÜ¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÎÞ¤ò¤¿¤á¤Æ·±¼¨¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»³ËÜ»ÊÎá¤ÏÌÜ¤ÎÂç¤¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÎÞ¤¬¥Ö¥ï¥Ã¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌÜ¤¬ËÄ¤é¤à¤è¤¦¤Ë°î¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤ÆÎ¯¤Þ¤Ã¤¿ÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¡£»ä¤ÎÀï¤¤Êý¤¬ÀÛ¤¯¤ÆÂ»³²¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤â¤±¤Ã¤·¤Æ¼¸¤é¤º¡¢¡Ø¤´¶ìÏ«¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Ò¤È¸À¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤¢¤Î»ÊÎá¤ÎÎÞ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Å¡Å¡Å¡×
¤Þ¤¿¡¢¸ÞÈ¬Æó¶õ½îÌ³¼çÇ¤¤À¤Ã¤¿¼é²°À¶¼ç·×Ãæ°Ó¡Ê¤Î¤Á¼ç·×Âç°Ó¡Ë¤¬»ä¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥¨¤¬¤¤ï¤á¤ÆÂ¿¤¤¥Ö¡¼¥²¥ó¥Ó¥ëÅç¤Î¥Ö¥¤¥ó´ðÃÏ¤Ç¡¢½¾Ê¼¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿»Î´±¼¼¤Î¿©Âî¤Îµû¤Ëé×¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î»Î´±¤¬´é¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢»³ËÜ¤Ï½¾Ê¼¤òÒë¤á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢
¡Ö¿·Á¯¤Êµû¤Ë¤ï¤¯é×¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þé×¤´¤ÈÊ¿¤é¤²¤ëµ¤¸¯¤¤¤â¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ÊÎá¤¬ÅÜ¤ì¤Ð½¾Ê¼¤¬¤¢¤È¤Ç¾å´±¤¿¤Á¤«¤é²¥¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Ê¿µ¤¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤Î¾ì¤Ç´Ý¤¯¤ª¤µ¤Þ¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£Éô²¼¤¿¤Á¤Ï¡¢»³ËÜ¤ò¡Ö¥°¥Ã¥É¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥·¥ó¥×¥ë¡×¤Ê¿Í¤À¤È¾Î¤·¤ÆÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê³¤·³¤Ç¤Ï¡ÖÅ¨À¸ìÇÓÀÍ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ë¡£
¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÅ·¹ñ¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤Åç¡Ù¤ÎÉñÂæ
ÆüËÜ·³¤¬ÀêÎÎ¤·¡¢Æó¶õ¤¬¿ÊÃó¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡¢°Ü½»¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¡¢Æü·Ï¿Í¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹Åö¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æºâ»º¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Ç÷³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡½¡½¤½¤Î20¿ôÇ¯¸å¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈÆî¤Î¤Û¤¦¤Ë¡¢Å·¹ñ¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤Åç¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎË´Éã¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¼ã¤¤½÷À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÀÆüËÜ¿Í¤Î´Ñ¸÷ÌÜÅª¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ßÊªÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßÃ±¿È¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤òË¬¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÁø¤¤¡¢ÌÕÄ²±ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿¤Î´íµ¡¤Ë¼ê½ÑÂå¤¬½Ð¤»¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÆü·ÏÆóÀ¤¤Î¶¶ËÜ»á¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÀïÁèÃæ¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¡ÖÆü·Ï¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Çº¹ÊÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜ»á¤Ï¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¤Ë°§»¢¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¡¢¤¤¤º¤ìÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤ÇÃù¤á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤±¤Ê¤·¤ÎÁ´ºâ»º¤òÈà½÷¤Î¤¿¤á¤ËÅê¤¸¤¿¤Î¤À¡£
µ¢¹ñ¤·¤¿¤½¤Î½÷À¡¦¿¹Â¼·Ë¡Ê¤â¤ê¤à¤é¤«¤Ä¤é¡Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ41¡Ê1966¡ËÇ¯¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÁÏºî¤·¤¿¡ØÅ·¹ñ¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤Åç¡Ù¤È¤¤¤¦¾®Àâ¤ò½ÐÈÇ¡¢200ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ï¡ØÅ·¹ñ¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤Åç¡Ù¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÏÊ¿À®4¡Ê1992¡ËÇ¯6·î¡¢¿¹Â¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤òÎ¹¤·¡¢¡ÖÆü·Ï°ÜÌ±100Ç¯º×¡×¤Î¼èºà¤ò¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¿¹Â¼¤µ¤ó¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¶¶ËÜ»á¡Ê¾®Àâ¤ÎºîÃæ¤Ç¤Ï¥à¥Ã¥·¥å¡¦¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤Î¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥¢¥·¥â¥È¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ê¤Î¤ÇºÇ½é¤ÎH¤ÏÈ¯²»¤·¤Ê¤¤¡Ë¤Î·ëº§¼°¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¿¹Â¼¤µ¤ó¤Ï¥¯¥í¡¼¥É¤Î·ëº§¼°¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤òÁ´³ÛÉéÃ´¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¶¶ËÜ»á¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤È¤¤Îµ»ö¤Ï¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤«¤éÇÈ¤ËÀö¤ï¤ì¤ë»¹¸ê¾Ì¤ò¸«¤¿¿¹Â¼¤µ¤ó¤Î¤Ò¤é¤á¤¤Ç¡¢¡ÖÆü·Ï°ÜÌ±100Ç¯º×¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹µ»ö¤È¤·¤Æ¡¢¹ÖÃÌ¼ÒFRIDAY¤Î7·î10Æü¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÃÏµå²¹ÃÈ²½¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿µ»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÁá¤¤¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
»³ËÜÂçº´¤ÎÆüµ¤¬¤â¤Ä°ÕµÁ
¤â¤·ÆüËÜ·³¤¬¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤òÀêÎÎ¤·¡¢Æó¶õ¤¬¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¶á¤¯¡¢ÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡ÖÊÆ¹ë¼×ÃÇ¡×¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÎ©ÃÏ¤À¤ÈÃ¯¤â¤¬¹Í¤¨¤ë¡£È¿ÌÌ¡¢¥é¥Ð¥¦¥ë¤«¤éÌó2500¥¥í¤È¡¢ÆüËÜ·³µòÅÀ¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê±ó¤¤¡£
Ãæ·ÑÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ëÅç¤¬Ï¢¹ç·³¤ËÀêÎÎ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¸ÉÎ©¤·¡¢Êäµë¤¬ÅÓÀä¤·¤¿¾å¤Ë¡¢½»Ì±¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤ä¸½ÃÏ¿Í¤¬Î¥È¿¤·¤Æ¡¢°Ü½»¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¡¢Æü·Ï¿Í¤È¤â¤É¤â¤µ¤é¤ËÈá»´¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡ØÅ·¹ñ¤Ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¶á¤¤Åç¡Ù¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÈá·à¤ÎÅç¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤â¤¢¤ì¡¢»³ËÜÆüµ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢ÀêÎÎ·×²è¤Ï¡¢ÆüËÜ·³¤¬¤Ê¤Ë¤ò¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¼ý½¸³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¾å¤Çµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¡£
