女性を傷つける不用意な一言９パターン
お酒を飲み注意力が低下し、不用意な一言を漏らし、女性を傷つけてしまったことはないでしょうか。もちろん、女性との会話では油断は禁物です。そこで今回は、不用意な発言を未然に防ぐために「女性を傷つける不用意な一言９パターン」を紹介します。
【１】「ぶっちゃけ、いくつなんですか？」
三十路近くの女性に対して、みんなの前で年齢を聞くパターンです。年齢に敏感な女性もいるので注意しましょう。
【２】（彼氏とラブラブという話を聞いて）「男はみんな浮気する生き物なんだよ。」
自分の恋人のことは信じたいもの。このように言われた場合、幸せな気分を破壊し、テンションが下がります。
【３】「男性芸人の○○にソックリだね。」
例えるならば、「女性」にしましょう。女性のテンションが一気に下がります。
【４】「ブサイクだなー。」
素直すぎる感想は、ときに女性を傷つけます。冗談が通じる女性だとしても、控えた方が良いでしょう。
【５】「キャバ嬢っぽいね。」
キャバ嬢は、男性を騙す存在としてイメージしている女性がいます。そのように言われて、ショックを受ける女性もいるでしょう。
【６】「今まで、何人と付き合ったの？やっぱ、１０人以上？」
軽い女だと思われることで、傷つく女性もいます。
【７】（美人な○○さんの話題で）「お前も、○○さんを見習えよー！」
他の女性と比較されることを苦痛だと感じる女性がいます。
【８】「髪の毛、パサついているよ。」
本人が一番気にしています。うるおい効果のあるシャンプーを紹介してもＮＧでしょう。
【９】「もうちょっと痩せた方がいいのに。」
冷静なアドバイスなのです。しかし、本人が一番よく自覚しています。
他にはどのような不用意な一言があるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしております。
