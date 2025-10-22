小林製薬「ブルーレット」「サワデー」を生み出した元カリスマ経営者の暗転と「いまだに燃やす執念」

カリスマが君臨する組織は、崩れると脆い。昨年、大規模な健康被害を引き起こした老舗オーナー企業の場合はどうか。学ぶべき教訓は多い。

小林製薬かつての栄光

あの事件以来、それまで「会長室」と呼ばれていた部屋は「特別顧問室」と呼ばれるようになった。社員から「稀代のマーケター」と崇められた小林製薬のカリスマ・小林一雅氏は、会長を退いてからも変わらず、この部屋を利用する。

大阪市中央区の本社から数キロ離れた社員研修施設「小林製薬ミュージアム」には、同社の歴史や歴代のヒット製品が紹介されている。この夏、一雅氏がやって来て、製品を一つひとつ写真に収めたという。86歳という高齢にもかかわらず、2時間半立ちっぱなしで、細やかにメモを取った。

トイレ洗浄剤「ブルーレット」や芳香剤「サワデー」など、誰もがその名を知る大ヒット商品を世に送り出してきたカリスマの鬼気迫る表情に、目撃者は息を呑んだ。そして一雅氏のこんな一言を、聞き逃さなかった。

「まだまだ、考えなあかんな」

一雅氏は一線を退いてなお、新商品のアイデアを提案しようと枯れない熱意を秘めて、日々、思案を巡らせている。

しかし、彼の栄光はあの日以来、暗転したままだ。

創業家不在の現状

'24年1月15日、小林製薬は、ある病院の医師からの通報を受け取った。「悪玉コレステロールを下げる」とされる同社の紅麹由来サプリメント「コレステヘルプ」を服用した人に重篤な症状が現れたという。以来、被害はまたたく間に拡大したが、対応は後手に回り、公表されたのは通報から2ヵ月以上も経過した3月22日のことだった。

厚労省は青カビから生成される毒性の強い「プベルル酸」などが原因と特定した。しかも、いまだ因果関係は不明とはいえ、同サプリを服用した患者が死亡した例も公表された。対応の遅さにしびれを切らした武見敬三厚労相（当時）は、「もう小林製薬に任せてはおけない」と激怒した。小林製薬の信用は崩れさり、消費者からは創業以来初の激しいバッシングに見舞われた。

甘すぎるリスク管理は、会長の一雅氏とその息子で社長の小林章浩氏による「創業家支配」に起因する。一雅氏と章浩氏は、そろって要職を辞任。章浩氏は被害者への「補償担当」として取締役に留まったが、一雅氏は取締役も辞任することとなった。

こうして一雅氏は長らく率いていた小林製薬の経営から遠ざけられた。だが、辛酸をなめたのは彼だけではない。カリスマを中心に社員が結束し、新領域に果敢に切り込んできた小林製薬は、いま創業家の威光を失い、進むべき道を見失っている。

同社幹部が言う。

「これまではヒットメーカーのKさん（一雅氏の社内での呼称。なお章浩氏はAさんと呼ばれる）頼み、いわば「創業家依存」と言われた。でもいまは創業家に代わって、事件への対処を進める弁護士やコンサルタントへの依存がはびこっている。誰も自分に自信が持てず、決められない……」

小林製薬は、1886（明治19）年、一雅氏の曽祖父・小林忠兵衛が雑貨や化粧品を販売する「小林盛大堂」を創業したことに始まる。やがて薬の卸売業を主力とする「小林大薬房」として株式会社化された。

「小さな池の大きな魚」を釣る

現在のようなメーカーを目指したのは、婿養子の2代目社長・小林三郎で、一雅氏の父である。利益率の高い製薬を主力とする「小林製薬」が誕生したのは、1956（昭和31）年のことだった。

三郎が47歳の若さで死去すると、その妻で創業家の映子が、主婦から転身して社長となる。18年にわたり会社を指揮したが、その経営スタイルは側近への権限移譲型だった。製造業を目指した父とその夢を絶やさないと誓った母の思いが託されたのが、4代目社長・一雅氏だった。

「卸だけでは限界がある。自社企画・メーカー機能を持たなければ差別化できない」

父の教えを具現化するために一雅氏は、「小さな池の大きな魚」を釣る戦略を取る。競合の激しい「大海」をさけ、ニッチで目立たない「池」で成長を目指した。タブー視されるがゆえに、人々が悩み続けた領域で「あったらいいなをカタチにする」―。こうして生まれたのが、「サワデー」や女性用おりものシート「サラサーティ」だった。

マーケティング手法も独創性に富み、「消臭元」や「熱さまシート」など親しみやすいネーミングで大ヒットを連発した。一雅氏の存在は、家庭用品メーカー小林製薬の「中興の祖」として神格化された。

しかし、カリスマによる攻めの姿勢は、一方で守りを極端に脆弱なものとした。その体質を露にしたのが、紅麹サプリの問題だったのだ。

取材・文／藤岡雅（ふじおか・ただし）／'75年、福岡県生まれ。編集プロダクション等を経て、'05年より週刊現代専属記者。事件取材のほか、経済分野でも原稿を執筆。著書に『保身 積水ハウス、クーデターの深層』（KADOKAWA）がある

「週刊現代」2025年10月27日号より

