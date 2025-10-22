小林製薬「紅麹サプリ事件」、いったい何が起きていたのか…？「本当の経営責任」を問う裁判が始まった！

紅麹問題の「経営責任」を問う！

約500人の健康被害が出た小林製薬の紅麹問題。創業家出身の経営者ら計7人を相手取った株主代表訴訟が10月14日、大阪地裁で始まった。

訴えたのは、香港の投資ファンドで小林製薬の大株主でもあるオアシス（Oasis Japan Strategic Fund Ltd.）だ。

原告側は、必要な品質管理・安全管理を怠り、健康被害が発生、公表が大幅に遅れたことで小林製薬の信用を失墜させたとして、当時の取締役の責任を問うている。これに対し、被告側は全員が請求棄却を求めて争う姿勢を示した。

近年、アクティビスト（いわゆる「物言う株主」）として注目を集めるオアシスは、小林製薬株の10.1％を保有する大株主。今回の提訴は4月3日付で、山根聡社長ら7人に対し、連帯して約135億円を小林製薬に支払うよう求めている。

筆者が注目するのは、被告7人のうち4人が社外取締役である点だ。

この裁判は社外取締役の責任が本格的に争われる稀有な訴訟となりそうだ。とりわけ、「ミスター社外取締役」ともてはやされてきた伊藤邦雄氏が被告に含まれている。日本のコーポレート・ガバナンスを牽引してきた人物が、ガバナンス改革の不備を理由に株主から提訴された。まさに日本のコーポレート・ガバナンスの現在地を占う訴訟だと言えるだろう。

伊藤氏に言及するのはここでは避けるが、興味のある方は下記の「週刊現代2024年9月7日号」の記事を参照してほしい。

『小林製薬の経営に関わって11年…なぜ彼は口を閉ざすのか「ミスター社外取締役」伊藤邦雄氏を直撃した』

『「彼が社外取締役を務める企業では不祥事が相次ぐ」…金融業界で危険視される「伊藤銘柄」の正体』

本稿では、注目される社外取締役をめぐる訴訟について、今後の小林製薬の代表訴訟の行方を占ううえで解説していこう。

「社外取締役」は何をしていたのか？

この10年間で、社外取締役は急増している。東証プライム市場では、独立社外取締役が取締役会の過半数を占める企業が32％（今年7月時点）にまで増えている。

多くの読者は「社外取締役とは何か」「どんな仕事をしているのか」「本当に機能しているのか」と疑問を抱えているだろう。ただし、社外取締役は一定の根拠に基づき重責を担っているといえる。

社外取締役が急増した背景には、2015年6月に策定されたコーポレートガバナンス・コードで、金融庁が複数の独立社外取締役の選任を求めたことが大きい。同コードは「社外取締役を含む取締役は、透明・公正かつ迅速・果断な会社の意思決定に資するとの観点から、必要と考える場合には、会社に対して追加の情報提供を求めるべきである」と定めた。いわば、“待ち”の姿勢に終始しがちだった社外取締役の態度を改めさせたのである。

さらに「経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること」と位置づけ、株主や従業員、地域など関係者の声を会社に届けることを求めた。

経済産業省が2020年7月に公表した「社外取締役の在り方に関する実務指針（社外取締役ガイドライン）」は、より積極的だ。社外取締役に対し、「業界に関する知見、同業他社の状況、業績の進捗状況等」といった多角的な情報収集が期待されるとしている。

このため、社外取締役は平時から社内外に非公式の情報ネットワーク・人的ネットワークを構築しておくことが重要となった。彼らの責任は格段に重くなっているのだ。

責任を問われる「取締役の名前」

多数の被害を出した紅麹事件を受けた今回の訴訟で、オアシスは社外取締役に対し「実効的な監督機能を果たすため、平時から、企業不祥事に関連する重要度の高い情報が適時適切に社外取締役へ共有される体制を構築させる義務がある」と主張し、「制度上の情報共有体制がない状態を認識しながら受け身の態度をとり続け、問題を放置した」と指摘している。

さらには「情報を受領しない限り自らの監督懈怠責任を問われないという状況を許容することは、重要なリスク情報を受けにくい仕組みを維持するインセンティブを社外取締役に与えることに他ならず、許されない」とまで踏み込む。

これまで社外取締役は、どこか“お飾り”の印象を持たれがちだった。事実、過去の判例では、社外取締役や取締役の責任を問う裁判で「知らなかったこと」「社長を信頼していた」で免責された例もある。月1度程度の取締役会に出ていれば責任追及されないという学説もあった。

しかし、社外取締役はもはや「知らなかった」では済まされない時代に入っている。その点を司法がどう判断するのかが注目される。

オアシスが提訴した小林製薬の7人の役員は以下のとおり（肩書はいずれも紅麹サプリの健康被害が発覚した当時のもの）。

・代表取締役会長：小林一雅氏（創業家）

・代表取締役社長：小林章浩氏（創業家・現取締役）

・取締役：山根聡氏（前社長）

・社外取締役：伊藤邦雄氏（一橋大名誉教授）

・同：佐々木かをり氏（イー・ウーマン社長）

・同：有泉池秋氏（元日本銀行情報サービス局企画役）

・同：片江善郎氏（元小松製作所常務執行役員・現取締役）

では、オアシスはどのような主張を行っているのか。

後編記事『小林製薬「紅麹サプリ事件」、あのとき会長は「何をしていたか？」、社外取締役は「なぜ防げなかったか？」取締役たちを訴えたオアシス「セス・フィッシャーCIO」に聞く』では、同社の最高投資責任者セス・フィッシャー氏の発言に耳を傾けよう。

【つづきを読む】小林製薬「紅麹サプリ事件」、あのとき会長は「何をしていたか？」、社外取締役は「なぜ防げなかったか？」取締役たちを訴えたオアシス「セス・フィッシャーCIO」に聞く