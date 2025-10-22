昭和天皇とともに激動の時代を生きた香淳皇后の誕生から崩御後までを記した『香淳皇后実録』が公開された。本文全12巻、歴代皇后の実録として最長の3800ページを超える一大記録だが、そこには"ある重大な記述"が見当たらない──。

【写真】激動の時代を生きた香淳皇后の誕生から崩御後までを記した『香淳皇后実録』

『香淳皇后実録』公開の意義について、象徴天皇制に詳しい河西秀哉・名古屋大学准教授（日本近現代史）はこう言う。

「香淳皇后は明治、大正、昭和とこの国が大きく様変わりする時代を生き、その間、天皇の位は大元帥から象徴に変わりました。今回の実録は、近代日本の歩みを皇后の立場から読むことができる貴重なものです」

編纂に際しては宮内庁に残る公文書や女官の日誌など、皇后に関する資料が集められた。

河西氏が注目したのは、「戦中」の記述だという。

「今まで知られていなかった軍人たちとのエピソードです。実録では戦中の記述が分厚く、皇后が傷ついた兵士に包帯や義眼・義肢を与えたとの記述が多い。戦中の皇后の姿がよくわかりました」

象徴天皇制に詳しい龍谷大学教授の瀬畑源氏（日本政治史）はこう言う。

「特徴的なのは、香淳皇后が秩父宮妃や高松宮妃などの皇族、実家の久邇宮家の関係者と頻繁に会っていたこと、音楽好きで皇居に演奏家を招いてコンサートをよく開いていたことなどが記されていたことです。普段の人付き合いは身内にほぼ限られていたようです」

一方、「肉声」が少ないとの指摘もある。

「2014年に完成した『昭和天皇実録』にはところどころ肉声が出てきますが、香淳皇后の実録には肉声がほとんどありません。また、個人的に記述が薄いと感じたのは、上皇后・美智子さまとの関係です」（河西氏）

"外された"と思っていた

香淳皇后と美智子さまといえば、皇太子時代の上皇と美智子さまの結婚に香淳皇后が反対したエピソードが知られている。1990年に昭和天皇の元侍従長が著わした『入江相政日記』でそれが明かされている。

同日記の1958年10月11日付には〈東宮様の御縁談について平民からとは怪しからんといふやうなことで皇后さまが勢津君様（秩父宮妃）と喜久君様（高松宮妃）を招んでお訴へになつた由〉との記述がある。旧皇族、旧華族出身でない美智子さまが皇室入りすることに疑念を抱いていたようだ。

しかし、今回の実録には該当する記述が見当たらない。前出・河西氏はこう指摘する。

「入江日記にもあり、当時公然の事実とされていたことが抜け落ちていると、あえて削除したと見えても仕方がないと思います。宮内庁がご存命の美智子さまに対して配慮したのではないか」

なぜ『入江相政日記』の内容が実録に記載されていないのかを宮内庁に聞くと、｢『入江相政日記』の当該記事は、他人からの伝聞によって記されているため、皇后の御発言であるか確定できないため｣（総務課報道室）とした。

実際に、民間出身である美智子さまの皇室入りに香淳皇后が反対していたのかについて、瀬畑氏はこう言う。

「当時の記録を見ると、香淳皇后やその関係者はお妃選びから"外された"と思っており、現に当時の東宮大夫や宮内庁長官など一部の人間だけで決められたようです。旧皇族・華族を含めて候補を探した結果、美智子さまに焦点が当たった。限られた範囲でしか人付き合いをしなかった香淳皇后からすると、自分が知らない世界からの皇室入りに疑念を抱いたのかもしれません」

目の前を素通り

美智子さまご成婚後も、香淳皇后との関係はたびたび世間の耳目を集めることとなった。

1975年の昭和天皇アメリカ訪問では、羽田空港で皇族方が両陛下を見送るなか、香淳皇后が美智子さまの前を素通りして"無視"したかのように見える場面がテレビで放送されたこともある。

皇室解説者の山下晋司氏が言う。

「当時、美智子皇太子妃は皇后に認めてもらっていないと感じていたようです。入江相政侍従は日記に『平民出身として以外に自分に何かお気に入らないことがあるか』と尋ねられたと書いています」

実は香淳皇后自身も、昭和天皇との結婚に際して周囲からの「反対」にあった当事者だった。

「香淳皇后の母方の島津家に色覚異常の遺伝があるとして、1920年から翌年にかけ、元老・山縣有朋らが久邇宮家に婚約辞退を迫ったのです。『宮中某重大事件』と呼ばれ、政治を巻き込んだ騒動になりましたが、最終的には山縣らの反対は退けられ、1924年の結婚に至りました」（同前）

しかし、今回の実録では同問題についてもほとんど触れられていない。

いつかすべてが詳らかにされる日がくるのだろうか。

※週刊ポスト2025年10月31日号