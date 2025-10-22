9月下旬、平日の通勤ラッシュが落ち着いた午前10時頃──幹線道路で愛車のハンドルを握るのは女優・安達祐実（44）だ。慣れたように道を行く安達は赤信号で停車すると、助手席に座る男性を見て微笑む。車がこの男性の勤務先に到着すると、名残惜しそうにお互い見つめ合う。安達の車が走り出すと、男性は左手をずっと振り続けていた。

NEWSポストセブンの取材で、安達が新恋人A氏と交際していることがわかった。離婚から約2年、その美貌で「奇跡の40代」と称賛される安達は新恋人と新たな生活を始めていた──。【前後編の前編】

「同情するならカネをくれ！」──1994年に当時12歳で出演したドラマ『家なきこ』（日本テレビ系）で天才子役として一世を風靡した安達。芸歴42年、人生のほとんどを女優として生きてきた彼女は芸能界の酸いも甘いも味わいつつ、2度の結婚と離婚をしてきた。テレビ局関係者が語る。

「2歳で子役としてデビューした安達さんは仕事が途絶えず、さまざまなドラマに出演し続け、10代は学校に通えないほど多忙な日々を過ごしていました。

2002年、20歳のときに出演したミュージカルで共演した21歳上の俳優・黒田アーサーさん（64）との熱愛が報じられると『年の差は気にしていません。2人とも役者なので気が合います』と、落ち着いた様子でワイドショーのレポーターからの質問に受け答えをしていました」

黒田との交際は3年で終焉。そのわずか半年後の2005年9月14日、安達は24歳の誕生日にお笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（52）と電撃結婚を発表して、世間を驚かせた。

「もともと『スピードワゴン』のファンだった安達さんは、知人の紹介で井戸田さんと出会い、交際5カ月で授かり婚となりました。2006年4月に長女を出産しましたが結婚生活は長くは続かず、多忙な仕事などでの"すれ違い"を理由に、約3年で破局しています。安達さんから離婚を申し出たそうで、親権は彼女が持ちました。しかし、その後の関係は良好で、離婚後も安達さんが娘さんを連れて、頻繁に井戸田さんのご自宅に通う姿が目撃されていました」（同前）

当時は復縁も囁かれていたが、2014年11月、安達は2歳上のカメラマン・桑島智輝氏との再婚を発表した。芸能プロ関係者が経緯を明かす。

「桑島さんはアイドルのグラビアや写真集を多く手掛けているカメラマンで、再婚の前年に安達さんが出版した写真集を撮影したのが桑島さんでした。写真集には2人きりで撮ったカットも多く、撮影中に関係が深まっていったようです。2016年7月に長男を出産し、安達さんは『2人の子どもの親として、主人と共に誠実に歩んで行きたい』と、決意を語っていました」

34歳で2児の母となり、新たな幸せを手入れたように思われたが、2023年12月に安達は自身のインスタグラムを更新し、《10年という時間を共に過ごしてこられたことに、とても感謝していますし、私たちの写真は、変化を重ねながら今後も続いていきます》と、離婚を公表した。

「子育てよりも仕事に没頭する桑島さんと、井戸田さんとの連れ子である長女との関係に距離があったとも言われています。離婚後、家族3人で暮らしていた安達さんですが、長女は今年の春に高校を卒業して海外へ留学しました。」（同前）

再びシングルマザー生活が始まった安達。近年、映画にドラマ、舞台、自身のアパレルブランドやコスメのプロデュースなど八面六臂の活躍を見せる彼女にとって、新たに始まった恋を目撃したのが冒頭のシーンだった。

「お相手の男性は茶髪オールバックでガッチリ体型、落ち着いた様子ですが、安達さんとはほぼ同年代で、現在は半同棲状態にあるようです。

安達さんはお子さんの通学を見送ったあとにAさんを勤務先まで愛車で送っていくのが最近の日課となっています」（同前）

