国民食豚肉の価格が大幅下落し、数十兆円規模の特大セールも消費を喚起できない…中国経済を蝕むデフレ化の悲惨な実態

再燃する米中貿易摩擦

米中間の貿易協議の行方が怪しくなっている。

トランプ米大統領は10月17日、「100％という高い関税を課す状況に追い込まれた」と述べ、中国の対応を非難した。トランプ氏は中国とのデイールに前向きだったが、強硬姿勢に転じざるをえなくなった形だ。

米国の不満は、中国が再びレアアース（希土類）の輸出規制を強化したことにある。

中国の9月のレアアース輸出は前月比31％減となった。関係者によれば、中国政府の規制が4月と同様に厳しくなったという。

これに対し、グリア米通商代表部（USTR）代表は「中国のレアアース規制強化は米中の通商合意を反故にするものだ」と怒りを露わにしている。

ベッセント氏らは今週、マレーシアで中国の何立峰副首相と協議することになっているが、両国間の緊張が緩和されるかどうかは不透明な情勢だ。

米中間の摩擦は一層高まっている感がある。

中国は10月14日、米国の企業や組織が所有または運航する船舶などに対し、純トン数1トン当たり400元（約8400円）の特別港湾料の徴収を開始した。米国が同日、中国が所有または運航する船舶などに講じたものとまったく同じ措置を講じたのだ。米中は海上輸送の分野でも対立する構図となっている。

米国はさらに中国の航空会社が米国路線でロシア上空を飛行することを禁止しようとしており、中国はこれに猛反発する事態となっている。

「国民食」の価格も下落

米国の圧力をものともしない中国だが、専門家は「米中貿易摩擦の再燃化により、中国経済への下押し圧力が強まる」と危惧している。

中国の9月の輸出は前年比8.3％増の3285億ドル（約50兆円）で７カ月連続のプラスだったが、米国向けは27％減で６カ月連続のマイナスだった。全体の数字は伸びているものの、米国向けが減ったことで輸出全体の利益は縮小している。

中国最大級の貿易商談会が10月15日、広東省広州市で開幕した。参加者から「米国市場が恋しい」との嘆き節が聞こえてくるが、その願いは叶えられないだろう。

中国経済のデフレ化も深刻だ。

9月の消費者物価指数（CPI）は前年比0.3％下落し、2ヵ月連続のマイナスとなった。国内の食肉消費量の6割を占めるとも言われ、中国人の食卓に欠かせない豚肉が前年比17.0％下落したことが主な要因だ。

「独身の日」も起爆剤にはならず

中国で最も商戦が盛り上がる11月11日の「独身の日」に向けたセールが10月16日に始まった。電子商取引（EC）大手アリババ・グループは「前例のない値引きを実施する」と発表している。

しかし、過去最長の約1ヵ月にわたって開催された24年の独身の日に象徴されているように、近年は停滞気味だ。24年の総売上高は開催期間が長かったこともあり前年比26.6％増の約1兆4418億元（約30兆円）を記録した。一方で1日当たりの平均売上高はほぼ半減していた。

大幅な値下げが衝動買いを促す効果は弱まっており、低迷する消費回復の起爆剤となる可能性はほとんどないと言わざるを得ない。

景気回復の糸口がつかめないなかで、国民は窮地を脱するべく思い思いに動き出している。一方の中国政府は経済回復にはつながりそうもない、見当違いな施策を取ろうとしているようだ。

