¡Ö¸¤¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âÌµ»ë¡×¤Ï°¦¾ðÉÔÂ¤«¡©TV¤Î¹â¶¶ÂçÊåÈ¯¸À¤òÆ°Êª¹ÔÆ°³Ø¤ÎÀìÌç²È¤¬²òÀâ
¡ÖËÍ¤Ï°¦¾ðÉÔÂ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢SNS¤ÇÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥é¥Ã¥»¥ë¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï°¦¾ðÉÔÂ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¡Êµ¢Âð¤·¤Æ¸¤¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡Ë1Ê¬´Ö¤¯¤é¤¤¤ÏÌµ»ë¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÈÖÁÈ¤ÇÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡ÖºÇ°¡¢¸¤¤Ï»ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ìµ»ë¤Ã¤Æ¥¢¥ê¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÌµ»ë¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£°¦¸¤²È¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ï²æ¤¬»Ò¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤«¤â¡×¡Ö¤ï¤¶¤ÈÌµ»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤ÀÜ¤·Êý¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£
ÅìµþÂç³Ø¡¢¤ª¤è¤ÓÂç³Ø±¡¤Ç½Ã°å³Ø¤ò³Ø¤Ó¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ç¡¼¥Ó¥¹¹»ÉÕÂ°Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ë¤Æ¹ÔÆ°¼£ÎÅ³Ø¤Î¸¦µæ¤ò¤µ¤ì¤¿¹âÁÒ¤Ï¤ë¤«ÀèÀ¸¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼ÂºÝ¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤í¤È°¤¤¤È¤³¤í¤Î¡¢Î¾Êý¤¢¤ë¡×
¡Öº£²ó¤Î¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤È°¤¤¤È¤³¤í¤Î¡¢Î¾Êý¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ì¸«Îä¤¿¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¡Ø¥ï¥ó¥ï¥ó¤È¡Ê¹â¶¶¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡ËÍè¤ë¤È¡¢1Ê¬´Ö¤¯¤é¤¤¤ÏÌµ»ë¤·¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤Ý¤ó¤Ý¤ó¤È¿¨¤ë¤¯¤é¤¤¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÂ¯¤Ë¤¤¤¦¡¢²Ä°¦¤¬¤êÊý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤¬µ¢Âð¤·¤¿ºÝ¤Ë¸¤¤¬¶½Ê³¤·¤ÆÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢ËÊ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Îµ¢Âð¤ò¸¤¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶½Ê³¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÌµ»ë¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¸¤¤¬¤¤¤Ã¤¿¤óÍî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶½Ê³¤¹¤ë¤È»ô¤¤¼ç¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë
¸¤¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤¼¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤Ï¤ë¤«ÀèÀ¸¤Ï¡¢¶½Ê³¾õÂÖ¤Î»þ¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¸¤¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤ê¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂç¹¥¤¤Ê»ô¤¤¼ç¤È¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¸¤¤Î¹¬¤»¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»ô¤¤¼ç¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢24»þ´Ö°ì½ï¤Ë¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ê¤É¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤â¸¤¤â´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¸¤·ù¤¤¤Î¿Í¤ä¸¤¤¬ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤¬¤à¤ä¤ß¤ËËÊ¤¨¤¿¤ê¡¢Áö¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯´Ø·¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸¤¤Ï¤Ä¤Í¤Ë»ô¤¤¼ç¤ÎÆ°¸þ¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¶½Ê³¤¹¤ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤Î¸ÀÍÕ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¹¤¯Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶½Ê³¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¦¤Á¤Î¸¤¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ÎÊÒÊý¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¦Í·¤Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ¡¹Í·¤Ó¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤ÆÓ¹¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤â¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¤ä¤á¤Æ¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÀ¼³Ý¤±¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤·¤Ä¤³¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë½¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Í·¤Ó¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¸¤¤Ï¤â¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¤ÏºÆ³«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ª¤¹¤ï¤ê¡×¡Ö¤Õ¤»¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò½Ð¤·¡¢¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡Ê¶½Ê³¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¾Úµò¤Ê¤Î¤Ç¡Ë¡¢¤½¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤ÆÍ·¤Ó¤òºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡£
¶½Ê³¤·¤¿¤é¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¤¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¸¤¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤Îµ¢Âð¤ËÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤Ï¤·¤ã¤°¸¤¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤Ê¤Î¤À¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¸å¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ô¤¤¼ç¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸¤¤¬²¿¤ò´î¤Ó¡¢²¿¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤Ê¤¼»ô¤¤¼ç¤Îµ¢Âð¤ò¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢¤¼¤Ò¹Í¤¨¤Æ¤¢¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¤¤ò»ô¤¦¤¦¤¨¤Ç¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸¤¤â¼«Ê¬¤â¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¤â¸¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»¶Êâ¤â¤´¤Ï¤ó¤â»ô¤¤¼ç¼¡Âè¡£»ô¤¤¼ç¤ÎÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¡¢¸¤¤ÎÀ¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¸¤¤Î¹¬¤»¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤ë¤Î¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤Î³Ú¤·¤ß¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»þ´Ö¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¡¢¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤â¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»ô¤¤¸¤¤È¤Î´Ø·¸¡×¤ÎÇº¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
SNS¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¸«¤¿¤Ï¤ë¤«ÀèÀ¸¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¸¤¤Ø¤Î°¦¾ð¤Î¤«¤±Êý¡×¤ò¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¸À¤¦¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤Î¸¤¤Ø¤Î°¦¾ð¤Î¤«¤±Êý¤Î¸í²ò¤È¤Ï¡©
¸åÊÔ¡Ö¡Ø¸¤¤Ë°¦¾ð¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¸í²ò¡© TV¤Ç¸ì¤Ã¤¿¹â¶¶ÂçÊåÈ¯¸À¤«¤é¹Í¤¨¤ë¸¤¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡×¤Ç¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¡Ö¸¤¤Ë°¦¾ð¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ï¸í²ò¡©¡¡TV¤Ç¸ì¤Ã¤¿¹â¶¶ÂçÊåÈ¯¸À¤«¤é¹Í¤¨¤ë¸¤¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
