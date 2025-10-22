たった25分でも永遠のよう？飼い主に“思いを伝える愛犬”が話題に「訴えてる」「頑張ったね」【ママリ】

約25分の留守番後…飼い主に胸の内を訴える愛犬に1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

エマです！(@emmarinko)さんの投稿です。あなたの愛犬はお留守番が得意ですか？お留守番中に家の中が散らかっていたり、物を壊してしまったりすることもあるかもしれません。それは、寂しくて不安な気持ちを伝えたいからかも。





まさにそんな気持ちにさせられる、留守番後の愛犬の表情をごらんください。

©emmarinko

今日はお留守番(約25分)で大変悲しかったと言われてるところ

「寂しかった！」と訴えかけているような表情は、何とも言えず愛おしいですよね。時間としては30分もなかったようですが、きっととても寂しかったのでしょう。甘えん坊な様子を見ると、もうどこにも出かけたくなくなりそうです。



この投稿に「頑張ったね！」「悲しかったと訴えていますね」などのリプライが寄せられました。また、犬の体感的な時間に注目して「体感3倍だもんね」と寂しさを想像する声もありました。愛犬の頑張った姿に「よしよし」してあげたくなる投稿でした。

野生を忘れた？うさぎのかわいい寝姿に9万いいね

もぐ(@mogumogu_lapin)さんの投稿です。野生で暮らすうさぎは敵から身を守るため、警戒心が強くいつでも逃げられるように気を張っています。大きな耳をピンと立て、素早く逃げる姿を映像などで見た事がある方は多いでしょう。



そんなうさぎですが、人間と暮らすとずいぶん変わるよう。かわいい姿で存分に癒やされてください。

©mogumogu_lapin

完全なる家うさぎ

絶対に野生では生きていけない

このだらけきった寝姿

リラックスしきった寝姿に癒やされますね。大切に育てられ、危機感を覚えることなく安心しきっていることがわかります。



この投稿に「幸せなのがよく分かる」「うちの子もそうです」などのリプライが寄せられました。安心して寝てくれているのは、飼い主さんとの信頼関係の証。こんな表情を見せてくれるまで愛情をこめてきたことが伝わる、素敵な投稿でした。

出勤前のパワーチャージ、愛猫とのハグに4.9万いいね

しぴこめᓚᘏᗢ(@chipie0826)さんの投稿です。お出かけや出勤前にペットが見送ってくれたら、早く帰宅しよう・仕事頑張ろうという気持ちになりますよね。



しぴこめさんは、出勤前に愛猫のしぴちゃんとハグする写真を投稿し「羨ましい！」とたくさんの声が寄せられました。

©chipie0826

出勤前のパワーチャージ🐾໊

しぴちゃんは、しぴこめさんの顔をガバッと覆って、ハグしているように見えます。しぴこめさんは、しぴちゃんのふわふわな毛に顔を埋めているようです。猫吸いをしているのでしょうか、羨ましい限りです！



この投稿には、猫好きの方からの「この2人の絆は何物にも代え難い🤗」「どっちもチャージしてそう」といったコメントが寄せられていました。



慣れた人にしかやってくれないであろう、しぴちゃんの仕草におふたりの絆が窺えて胸が熱くなります。大切な家族とお互いにパワーチャージすることは、日常の幸せのひとつだと思わずにはいられない素晴らしい投稿でした。

