「高校生の打ち上げって、夜に焼肉？ しかも会費4,000円!?」娘の何気ないひと言に、昭和生まれの父・誠さんは思わず絶句しました。価値観の違いに戸惑いながらも、娘の成長を見つめ直した父親の姿には、どの世代の親も共感せずにはいられません。

「体育祭の打ち上げに行きたい」娘からの申し出に父は…

東京都内のメーカーに勤める杉山誠さん（50歳・仮名）は、妻の奈央さん（48歳・仮名）と高校1年の娘・彩花さん（16歳・仮名）と暮らしています。誠さんは几帳面で家族思いの“昭和気質な父親”。しかし最近、「高校生の価値観がまるでわからない」と頭を抱えています。

「体育祭の打ち上げに行きたい」と彩花さんが言い出したのは、ある水曜の夜でした。

「今週の土曜日、クラスのみんなで焼肉の食べ放題に行くんだって。お小遣い、少しちょうだい」

行き先は、駅前の食べ放題の焼肉店。開始は午後6時からで、解散は夜9時頃の予定でした。何気ない一言のはずが、誠さんの表情が一変します。

「打ち上げ？ 夜に？ 俺たちの時代は、せいぜい昼間にファーストフードだったぞ。夜に焼肉なんてありえない。門限は8時だろ！」

誠さんは地方出身。私立の中高一貫校で、寮生活の生徒や遠方から通っている生徒も多かったため、みんなで打ち上げという空気にはならなかったそうです。

声を荒らげる夫に、妻の奈央さんは苦笑い。

「今どきは普通だよ。私が高校生のときも行っていたし。危ない場所でもないんだから、いいじゃない。1年に1回のことなんだから」

「普通ってなんだよ。それに高校生が夜に焼肉なんて贅沢すぎる！」

そう反論しつつも、娘の言い分を聞く余裕はなく、誠さんは「ダメなものはダメ」と言い切ってしまいました。

会費を聞いてさらに驚愕

ところが翌日、妻がそっと「あなた、もう少し柔軟になって」と説得。

「今の子たちは、イベント後に友だちと写真を撮って思い出を残すのも楽しみの一つなの。みんなで打ち上げをするのも、特別なことじゃないのよ」

その夜、娘との関係を思い、誠さんもしぶしぶ了承しました。ところが、会話の中でさらに衝撃的な事実を知ります。

「4,000円の会費って聞いて、思わず『高っ！』って声が出ましたよ。妻が『何かあったら困るでしょ』って5,000円を渡しているのを見て、もう驚愕です。俺の高校時代なんて、ハンバーガーたくさん食べて1,000円でもお釣りがきたぞって言ったら、娘に『パパの頃なんてデフレだったでしょ！ しかもパパの地元ってそもそもお店がないじゃん！』って言い返されて……。そこから親子喧嘩です。完全に価値観も時代が違うんだなって痛感しました」

結局、娘は無事に打ち上げに行けることになりましたが、「あのときのパパ、私の言い分も聞かないでひどいと思った。あんまりだよ」と娘の気持ちを妻経由で聞かされ、そこから口をきいてもらえなくなってしまったそうです。

「娘の言い分も聞かずに、一方的に“ダメ”って言ってしまった。たしかに俺が厳しすぎたかもしれません。あとで会社の同僚に話したら、『今どきの高校生なら普通ですよ』って笑われて……。本当に世代ギャップを感じますね」と誠さんは今にも泣きそうな様子で明かしました。

高校生の打ち上げ平均予算は「2,001〜3,000円」

リクルートが2024年に行った調査によると、「打ち上げでよく利用する場所」の1位は「食べ放題の飲食店」。2位に「カラオケ」、3位に「ファミレス」が続きました。さらに「食べ放題」の中でもどんなジャンルによく行くのかを聞くと、1位「焼肉」、2位「しゃぶしゃぶ」、3位「串揚げ」となりました。

「場所選びで気にする点」を尋ねると、1位「ワイワイしてもOKな雰囲気」、2位「コスパが良い」、3位「おいしい」。まさに、気の置けない仲間と盛り上がれる“コスパ焼肉”が定番になっているようです。

お小遣いやバイト代でやりくりする高校生にとって、打ち上げの平均予算は「2,001〜3,000円」が最多。

誠さんが驚いた「4,000円」は、少し背伸びした“特別な日”の価格帯といえそうです。 開催人数も1クラス単位の「21〜30人」が最も多く、調査では「仲の良い人だけで少人数で集まるのではなく、打ち上げは学校行事を頑張ったクラス皆で！ という意気込みが感じられます」としています。

打ち上げ参加の目的は「思い出作り」が最多

調査を行ったリクルートの『スタディサプリ進路ブック』 金剛寺千鶴子編集長は、「現高校生は、（コロナ禍で）中学生時代から最近まで大人数での飲食や集まりを制限されていた世代。ティーンエイジャーらしく騒いだり笑い合ったりする時間を長らく我慢していた分、仲間と同じ空間でイベントを楽しみたい気持ちはより強いのかもしれません」とコメント。

調査でも、「打ち上げに参加する目的」の1位は「思い出作り（77.5％）」で、「思い出に残る写真を撮る（49.1％）」が続きました。

「俺の高校時代は、みんなまっすぐ家に帰っていたのに」とこぼす誠さん。と同時に、誠さんはこうも話します。

「娘が『楽しかった』と笑って帰ってきたとき、ちょっとホッとしました。家が同じ方向の友達と楽しそうに帰ってくる姿を見たときに『良い仲間にも恵まれてよかったな』と思いました。俺のほうも“アップデート”しつつ、娘を見守っていきたいと思います」

世代ギャップに戸惑う父親の姿は、変わりゆく親子の距離を映す鏡のようです。

