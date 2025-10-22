大阪市の中古マンション市場は、この9年間で価格が約6割も上昇しました。「うめきた」再開発を追い風に北区が圧倒的な上昇率を記録する一方、データはその常識を覆す「意外な区」の躍進も示しています。万博を控えるベイエリアの将来性も含め、大阪不動産市場の今と未来とは？

大阪マンション市場…都心部が牽引する価格上昇、「キタ」と「ミナミ」の現状

マンションリサーチ株式／マンションナビが2016年9月から2025年9月までの9年間のデータを分析したところ、大阪市における中古マンションの平均売買平米単価は約58％も上昇していることが明らかになりました。同期間の大阪府全体の上昇率65.5％と比べるとやや控えめながらも、関西経済の中心地として、その資産価値が着実に高まっている様子がうかがえます。

大阪市のマンション市場を語る上で欠かせないのが、都心部である「キタ」と「ミナミ」の存在です。「キタ」は、JR大阪駅や梅田駅周辺を指す北区・福島区を中心としたエリア。大阪を代表するビジネスと商業の中枢であり、近年は「うめきた2期地区開発（グラングリーン大阪）」をはじめとする大規模な都市再生プロジェクトが進行しています。オフィス、商業施設、そしてタワーマンションが融合した街づくりが進むことで、そのブランド価値は一層高まりました。

調査データを見るとその影響は一目瞭然。2025年9月時点での北区の平均売買平米単価は102万円に達し、9年前と比較した価格上昇率は実に126.5％と、大阪市24区のトップ。福島区も平米単価76万円と高水準を維持しており、職住近接を求める層からの安定した需要が続いています。

一方、「ミナミ」は、中央区・浪速区・天王寺区を含むエリア。なんばや心斎橋といった巨大な繁華街を抱え、インバウンド需要の恩恵を最も受ける地域のひとつです。観光と商業のイメージが強いエリアですが、居住地としての側面も持ち合わせています。

特に上昇が著しいのは中央区で、9年前比で87.5％の上昇率を記録し、平米単価は87万円。タワーマンションの供給が相次ぎ、都心居住の利便性を求める層からの人気を集めています。また、天王寺区は文教地区としての落ち着いた住環境が評価され、ファミリー層を中心に根強い人気を誇ります。上昇率は75.9％、平米単価は70万円と、こちらも堅調な推移です。浪速区は、新世界や日本橋といった個性的な街があり、比較的価格が手頃なことから投資対象としても注目されています。

将来性で注目！万博・IRが控える「ニシ」エリアの可能性

都心部の「キタ」「ミナミ」が現在の大阪市マンション市場を牽引する存在だとすれば、将来の成長ポテンシャルという点で最も注目されるのが「ニシ」エリアです。

このエリアの最大の魅力は、なんといっても大阪・関西万博やIR構想といった国家的なビッグプロジェクトの舞台が近いこと。会場となる夢洲（ゆめしま）を擁する此花区や、その対岸に位置する港区は、これらの開発が本格化するにつれて、交通インフラの整備や新たな雇用の創出が見込まれます。現在はまだ開発の初期段階にあり、価格水準は都心部と比較して割安感が否めません。たとえば、此花区の価格上昇率は40.7％、大正区は46.6％と、市全体の平均を大きく下回っています。

しかし、調査によると、この「割安感」こそが、将来の値上がりを期待する投資家や、手頃な価格でマイホームを求める実需層にとって大きな魅力になっていると指摘しています。万博開催に向けては、JR桜島線の夢洲への延伸や、大阪メトロ中央線の延伸・新型車両導入などが計画され、交通利便性が飛躍的に向上する見通しです。こうしたインフラ整備は、単なるイベント対応にとどまらず、地域の資産価値を長期的に押し上げる効果が期待されます。

また、同エリアに含まれる西区は、堀江や新町といったお洒落な街並みが若者層に人気で、都心へのアクセスも良好なことからすでに高い人気を誇っています。9年前比の上昇率は76.3％、平米単価は77万円と、すでに「キタ」「ミナミ」に迫る勢いを見せており、「ニシ」エリアのなかでも先行して評価が高まっている地区といえます。

ランキングから読み解く大阪市の地殻変動

最後に、9年間の価格上昇率を区ごとのランキング形式で見てみましょう。

1位「大阪市北区」…上昇率（9年前比）126.5％、平米単価102.0万円

2位「大阪市中央区」…上昇率（9年前比）87.5％、平米単価87.0万円

3位「大阪市西成区」…上昇率（9年前比）87.0％、平米単価40.0万円

4位「大阪市西区」…上昇率（9年前比）76.3％、平米単価77.0万円

5位「大阪市天王寺区」…上昇率（9年前比）75.9％、平米単価70.0万円

1位の北区、2位の中央区は、前述の通り都心再開発を象徴する結果です。4位の西区、5位の天王寺区も、職住近接や良好な住環境を背景とした安定した人気を反映しています。

ここで特に注目すべきは、3位にランクインした西成区。平米単価は40万円と24区内で見れば依然として低い水準ですが、上昇率は87.0％と中央区に匹敵するほどの伸びを見せています。その背景には複数の要因が考えられます。ひとつは、訪日外国人観光客の増加。比較的安価な宿泊施設が多いことからバックパッカーなどの拠点となり、人の流れが活発化しました。さらに、星野リゾートが展開するホテル「OMO7大阪 by 星野リゾート」が新今宮駅前に開業したことは、エリアのイメージを大きく変える契機に。これまで未開発であった土地の再開発が進むことへの期待感が、地価の安さも相まって高い上昇率につながったと分析考えられます。

大阪市の中古マンション市場は、全体として安定した上昇基調を維持しています。しかし、再開発によって完成された価値を持つ都心部と、未来の開発ポテンシャルを秘めたベイエリアという、異なる魅力を持つエリアが共存する複雑な様相を呈しています。世界的な金利動向や高止まりする建築コストといった外部要因に無視できません。購入や売却を検討する際には、マクロな視点と各エリアのミクロな視点、双方を見極めることが重要です。

