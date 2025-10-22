憲政史上、初めて「ガラスの天井」が破られた。

２１日、女性初の首相に就任した自民党の高市早苗総裁（６４）は、「全力で変化を恐れず果敢に働く」と誓った。支持者や同じ女性からは「日本が変わるかもしれない」と期待の声があがった。（江原桂都、奈良支局 吉田清均）

Ｇ７で５番目

午後１時４５分頃、衆議院の首相指名選挙で高市氏が過半数を４票上回る２３７票を獲得したことが報告されると、議場は「おおー」とどよめきに包まれた。高市氏は起立して頭をさげた後、安堵（あんど）の表情を見せた。

高市氏の地元・奈良県大和郡山市の事務所には支援者１５人ほどが集まってテレビ中継を見守った。後援会長の菊池攻さん（６６）は「女性のトップが出た。閉塞（へいそく）感が漂う日本を変えるチャンスにもなる」と喜んだ。

ガラスの天井は、女性の社会進出を阻む目に見えない障壁を表す言葉だ。政界ではこれまでも小池百合子・元環境相や野田聖子・元総務相、上川陽子・元法相が首相を目指して党総裁選に挑み、敗れてきた。

高市氏は２０２１年以降、３回目の挑戦で総裁の座をつかんだ。先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）に出席する政権トップに女性が就くのは英国、カナダ、ドイツ、イタリアに次いで５番目だ。衆院議員から１６年に女性初の東京都知事に転身した小池氏はこの日、報道陣の取材に「女性の活躍という点でも大変期待している」と祝福した。

長女（１０）を育てる横浜市中区のアニメーターの女性（４２）は「子育て世代が生活しやすくなるようにしてほしい」と期待した。

閣僚は２人どまり

高市政権で女性閣僚の起用は２人にとどまった。そもそも、国会議員に占める女性の割合は今年１０月現在で衆院が１５・５％、参院が２９・８％。各国議会でつくる列国議会同盟（ＩＰＵ）の調査などによると、日本（衆院）は世界約１９０か国中、１４１位（１０月１日現在）に甘んじている。

背景にあるのが、女性が議員として働きづらい環境だ。全国の女性地方議員約５０人で作る一般社団法人「ＷＯＭＡＮ ＳＨＩＦＴ」の本目さよ代表理事（４３）（東京都台東区議）は２０年、総務相だった高市氏に選挙出馬時の旧姓使用などを求める要望書を提出した。３日後、総務省が要望書に沿った通知を各自治体に出したといい、本目さんは「（高市氏は）女性議員の苦労も理解している。女性議員が働きやすくなる改革を進めてほしい」と語った。

高市氏は総裁選の出馬記者会見で４０歳代から発汗などの更年期の症状に苦しんだ経験を明かしていた。治療を担当した医師の対馬ルリ子さんは、本人から「女性の健康課題に日本がちゃんと取り組めていないことが分かったので、推進したい」と聞かされたといい、「日本の女性が快適で豊かな人生を過ごせる制度を実現してほしい」と願った。

男性中心文化になじんだ側面も

水無田気流（みなしたきりう）・国学院大教授（ジェンダー論）は「男性中心の政治文化になじむように上り詰めた側面があり、多くの女性のロールモデルになるかというと難しい」と話す一方、「女性が首相になった事実は象徴的で、今後の社会におけるジェンダー意識の変化に影響を与える。政策の実行力を期待したい」と話した。