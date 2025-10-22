ツーハッチ新作♡美しい谷間を叶えてくれるノンワイヤーブラが登場

ツーハッチから、人気ノンワイヤーブラ「モーニングルーティンシリーズ」の新作、エクラフルールブラ＆ショーツが登場♡アンダーにあしらったフリージアレースとリボンが上品でフェミニンな印象を演出。ノンワイヤーなのに厚手パッドでしっかりバストアップし、脇高設計で美しいシルエットを長時間キープします。A70-F75サイズまで揃い、日常の着心地と華やかさを両立した贅沢なアイテムです♪

ノンワイヤーでもしっかり盛れる理由

エクラフルールブラ

エクラフルールブラは、厚手パッドでバストをふっくらと持ち上げ、ハリのあるデコルテを演出♡さらに脇高設計で横流れを防ぎ、美しいボディラインをキープします。

ノンワイヤーでも窮屈感なく自然な谷間を作り、長時間着用しても快適なつけ心地が魅力です。

価格は\4,880、カラーはアンティークローズ・パウダーブルー・ヌードブラックの3色展開で、A70-F75までのサイズに対応しています。

細部までこだわったデザインポイント

中央のゴムでI字谷間をキープし、安定感抜群のWストラップがバストの位置を高く保ちます♡お揃いショーツはサイドに隠しゴムがついているので、リボンがほどけても安心。

お好みに合わせてカットして着用可能で、フェミニンな見た目と実用性を両立しています。上品なレースとリボンで、毎日のルーティンを少し特別な時間にしてくれる一枚です♪

ツーハッチ・ノンワイヤーブラで上品フェミニンに

人気の「モーニングルーティンシリーズ」から登場したエクラフルールブラ＆ショーツは、ノンワイヤーでもバストをしっかり持ち上げ、美しい谷間と上品なシルエットを実現♡

価格は\4,880、カラーはアンティークローズ・パウダーブルー・ヌードブラック。A70-F75サイズまで対応し、毎日の着心地と華やかさを両立。

ツーハッチで、日常に小さな特別感をプラスしてみませんか♪