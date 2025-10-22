タワーレコード渋谷店が、11月4日から1階および3階から6階の一部を順次改装し、2026年2月28日にフルオープンすることを発表。5つのフロアを大幅リニューアルする理由や特徴などについてタワーレコード渋谷店の店長・青木さんを取材しました。

タワーレコード渋谷店は、1981年3月、宇田川町に『タワーレコード日本第2号店』としてオープン。1995年3月に現在の神南に移転し、今年で移転30周年を迎えました。

2012年には、エンターテインメントカフェ『TOWER RECORDS CAFE』などが併設され、全フロアフルリニューアルしたものの、大型リニューアルは2023年のアナログフロア拡大以来、実に2年ぶりとなります。

■“音楽を買う場所”から“音楽を体験する場所”に

まず、リニューアルする理由について店長の青木さんは、「近年は“音楽を買う場所”から“音楽を体験する場所”へと、お客様の期待が大きく変化しています。今回のリニューアルでは、5つのフロアを通して『音楽でつながる・共鳴する』体験をつくることを目的としています。“推し活”を楽しむ方も、音楽そのものを深く愛するファンの方も、それぞれのスタイルで音楽を楽しめる空間に生まれ変わります。渋谷という街にふさわしい、“世界でいちばん音楽を楽しめる店”を目指しています」とコメントしました。

■時代の潮流にあわせた5つのフロア

今回のリニューアルでは、合計5つのフロアを時代の潮流にあわせて刷新。1階は、エントランスからレジの配置にいたるまでフルリニューアルとなり、新たに体験型の『ウェルカムゲート』が登場。ゲート内には天井近くに鏡をセッティングし、ゲート内でしか聴くことのできない限定のBGMを聴くことができます。

『ウェルカムゲート』などの設置については、「リニューアル後の渋谷店は、入店した瞬間から『音楽の祭典』に包まれるような体験を目指しています。大型LEDゲートや装飾は、“推し活”をする方だけでなく、音楽を愛するすべての人がワクワクできる演出です」と明かしました。

■“好きなアーティストをもっと自由に表現できる場”に

また、3階から6階においては売り場の一部分を改装し、個室のフォトスポットやネオンサイン風の装飾が登場します。

店長・青木さんは、「音楽の楽しみ方が『聴く』だけでなく、『応援する』『共有する』時代になった今、“推し活”は音楽文化の新しい形です」とし、「その一方で、タワーレコードとして大切にしたいのは、“推し活”と“音楽愛”の共存です。フォトスポットや推し棚などの仕掛けは、ファンが自分の好きなアーティストをもっと自由に表現できる場として設けています。そしてその周りには、CD・レコード・書籍・カルチャーをじっくり楽しむエリアも整備し、どんな音楽ファンにも居心地よく過ごしていただけるようにしました」と説明しました。

■テーマは「“推し活”も“音楽愛”も、世代を越えて共存できる店」

アナログフロアの『TOWER VINYL』を展開する6階の一角には、クラフトビールを提供するビアバーを新設。「ビアバーは、音楽とともに過ごす“余白の時間”を提案する新しい試みで、レコードを聴きながらクラフトビールを楽しむなど、音楽をライフスタイルとして楽しめる渋谷らしい場を作りたいと考えています」としています。

今回のリニューアルで、メインとするターゲットについては、「10〜20代の“推し活世代”とアジア圏からの来店者ですが、同時に、長年音楽を愛し続けてきた30〜40代以上のファンにも楽しんでいただけるよう設計しています。たとえば、TOWER VINYL SHIBUYAのアナログエリアや新設のビアバーでは、音楽を“聴きながら語れる”ような空間を意識しています。“推し活”も“音楽愛”も、世代を越えて共存できる店。それが今回の渋谷店のテーマです」と明かしました。

実は、一般的にCD売り上げが減少している中、タワーレコード全体およびタワーレコード渋谷店は2024年2月期に過去最高の売り上げを記録したといいます。その要因については、「一つは、アーティストとファンを直接つなぐ店頭施策を積み重ねてきたことです」と回答。

「K-POPやアニメ、アイドルジャンルのように“推しを応援する”文化はCD販売を牽引（けんいん）していますし、同時に、アナログレコードやクラシック・J-POPなど“音楽そのものを味わう”層も確実に増えています。デジタルが主流になっても、『手に取る』『聴く』『語る』という体験の価値は失われていません。渋谷店はその体験を提供し続けることで、日本のみならず全世界からいらっしゃる音楽ファン全体に支持をいただけたのだと思います」としています。