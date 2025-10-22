日本各地で「ヒグマ」「ツキノワグマ」による人身事故が急増している。



【写真】熊に襲われた被害者が受けた「熊外傷」

2025年度は、すでに2006年の統計開始以来最多の死亡者数を更新。



群馬県では地域住民に対して警察が、「不要不急の外出を控え、戸締まりを確実に」と呼びかけるなど、もはや災害ともいえる異例の事態だ。



そんななか、銃器、狩猟・アウトドア・防犯用品等の輸入・卸・小売り販売する株式会社トウキョウジュウホウ / Tokyo Juho, Inc.（@tokyojuho）さんが、「クマ被害についてよく聞かれること」をX（旧Twitter）に投稿。



そこに記されていたのは、「急増するクマによる人身被害」の最大の理由ともいえるものだった。



「豊作凶作」よりも深刻なこと

「正直な熊のお話。まず大事な事：熊は増えてます。とっても。



ドングリやブナ等の豊作凶作はあまり関係がなくなっております。



大雑把にですが、例えばある山が通常10頭の熊を養える時が普通だとしましょう。豊作時は15頭で、凶作時は5頭です。豊作の後に普通でも、5頭は餓死する前に山を出ます。普通時の後の凶作でも、同じです。



ずっと豊作を上回る豊作が起きることはほぼあり得ないので、頭数を調整しないと結局出没場所のシフトになってしまいます。



ハンター／猟師さんが多かった時代は、熊が人間への危険性を覚える機会があったのですが、現在はハンターさん自体に会っていない熊が多くなりました。



そのため、新世代熊のほとんどは人間が怖くない（普通の他動物程度）のです。熊鈴が効かないケースが増えたのもここにあります。



さらに重要なのが、市街化調整区域等を制定したせいで、都市と山の間で余計人の手が入りにくくなったことです。乱開発（スプロール）等を防ぐために出来た都市計画法ですが、このせいで”農家を除く一般の方”が市街化調整区域で、事実上、家を建てられなくなりました（家を建てられない＝土地の価値が下がる＝手入れも減る：悪循環）。



結果、緩衝エリアがほぼなくなりました。法改正や、熊の捕獲頭数が大幅に増えることが起きない限り、市街地熊被害はこれからも増えます」



＜株式会社 トウキョウジュウホウ / Tokyo Juho, Inc.さんのXの投稿より＞



「クマがヒトの生活圏」に侵入し始めている

トウキョウジュウホウさんにお話を聞いたところ、これは「ヒグマ」と「ツキノワグマ」の両方に共通して言えることだという。



今回のトウキョウジュウホウさんの投稿について、多くの共感と驚きの声が寄せられた。



「『緩衝地帯が昔と比べて減った』はクマ被害の原因の1つとして以前から提起されてるね。『ヒトがクマの生息域を荒らした（からクマ被害に遭う）』のではなく『ヒトの生息域が後退してグレーゾーンもなくなったからいきなりクマと出会すようになった』という」



「法律が制定された頃と環境が変わり、その法律自体が別の制約を与えて意図せぬ環境の変化を促進しているということか」



「熊は増えてるのに猟銃免許を持ってる人は大幅に減ってますしね。1980年に比べて半分以下です」



「セミとか植物じゃないから1年でいなくなったりもしないからね。生き延びれば来年もそこにいるわけで。間引かず自然に減るように…と考えるのが甘いくらいにはクマは生態系のトップ帯にいるし」



「凶作で〜メガソーラーで〜云々というが、強く賢い個体はちゃんと山奥に餌場と寝床を確保している。特定の木の実が凶作でも、他の木の実や鮭など食べる物はたくさんある。電気柵をすればいい！→ヒグマは平気で乗り越えますが。ドングリを撒こう！→餌付けされた熊が人に近付いたらthe endだが？」



寄せられたコメントにもあるように、人とクマの共存の鍵を握る「都市計画法」が制定されたのは、今から57年前の1968年（昭和43年）。



その都市計画法により、山間部から人が去り、さらに高齢化が大幅に進んだことでハンター人口も激減。



結果、「里と山の境界」が曖昧になった場所が増え、本来「山」が許容できる頭数以上にクマが増加。



ハンターに出会うことなく、人間に対する恐怖を知らないまま増えたクマたちが、木の実などよりも高カロリーで簡単に手に入るエサ（農作物や家屋の食糧）を求め、農地や市街地など人間の生活圏に侵入。



そういったことが現在の深刻な「クマ被害」の引き金になっていると、トウキョウジュウホウさんは訴える。



「都市計画法については、市街化調整区域等における建築要件の緩和が求められます。コンパクトシティを掲げているのが現在の都市計画法の傾向になりますが、それは農村部・郊外等を見捨てているようにも受け取れます。



熊の頭数調整に関しては、猟銃等講習会の試験数を増やすなど、ハンター人口の増加に繋がるような、制度及び政策の実施／施行をお願いしたいです。警察のご負担はもちろん十分に理解しておりますが、現状ではあまりに試験回数が足りていません。高齢化でリタイヤするハンター数に比べて、新たに始めるハンターの数がまったく釣り合っていないのが現状です」（株式会社 トウキョウジュウホウ / Tokyo Juho, Inc.さん）



「クマスプレー」の安全基準が曖昧…

トウキョウジュウホウさんでは、猟銃以外の積極的な熊対策である「クマ避けスプレー」も取り扱っている。



この「クマスプレー」に関しても、「クマスプレーの規格をまとめる法が日本にないため、海外では危険と考えられる＜噴射距離が短い＞＜容量が足りない＞＜間違った濃度（低い、そもそも指標が違う）＞スプレーが日本市場にたさくん出回っていることです。（そういった商品は）アメリカでは許されません（EPAヒグマ、クロクマ前提）」と、Xに投稿していたトウキョウジュウホウさん。



国による「法改正」が急務

「現在国内に流通しているクマスプレーの中には、速射性が悪い物も多くあり、そういった商品は人命を守る上で非常に危険です。日本には現在、クマスプレーの規格をまとめる法がありません。人命を守るための目安としては、噴射距離8m以上、連続噴射時間6秒以上、容量は215g以上、カプサイシン&カプシノイド他は1〜2%（よく効くのは2%）。これらは最低限の基準として重要です。



アメリカ基準以上のクマスプレーであれば、データも揃っており、使用者のかなり高い生存率／怪我を避ける確率が望めます。基準を下回ると、怪我をする確率が上がります。悪用を不安視される方もおられますが、弊社では販売時、シリアル番号のログを取るといった形を自主的に導入しており、犯罪等には素早く対応できるようにしております」（トウキョウジュウホウさん）



クマの頭数や行動パターン、生息環境が大きく変化したことで、「クマは臆病。自分から人間には近づかない」といった安全神話が通用しない事故も多発している。



現代とは大きく状況が異なる昭和時代に制定されたままの「都市計画法」の見直しを始め、人命を守る手段である「クマスプレー」の安全基準や「ハンター人口増加のための対策」など、国による早急な対応が望まれる。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）