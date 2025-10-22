「人の話を聞かない」「遅刻が多い」後輩のクレームが自分にきたら、どうすべき？　教育担当や上司が取るべき対応のポイント

何度注意しても、会議に遅刻し、ごちゃごちゃしたデスクも片付けないような新人の教育担当になってしまったら、どうしたらよいのか。1万人以上をカウンセリングしたメンタルヘルスの専門家が解説する。



【画像】上司として「採るべき対処法」





『あなたの職場を憂鬱にする人たち』より一部抜粋・再構成してお届けする。

人の話を最後まで聞かない後輩の教育担当になったら

島田さん（仮名、女性20代）は、総合商社の総務部で3年目になります。今年入社した新人Iさん（女性20代）のOJT（On the Job Training：先輩社員などがマンツーマンで指導にあたり、実務を通して知識やスキルを身に付けさせる人材育成の方法）を担当することになりました。

Iさんに会う前、島田さんの上司（男性40代）から、「今度、うちの部署に本配属されるIさんだけど、行動的で明るい女性だから、きっと島田さんも楽しくなると思うよ！ OJT担当よろしくね」と、彼女の教育係を指示されました。

Iさんの経歴や背景を聞けば、大学時代に留学を経験していた他、複数のサークルやボランティア団体に所属し、その上アルバイトをかけもちしていた行動的な人物です。

実際に一緒に仕事をしてみると、上司の言っていた通り、彼女は明るく積極的な性格で好印象でした。Iさんが配属されて1か月くらいまでは、年次が一番下ながら、物怖じすることなく自分が思いついたアイディアを次々と提案し、仕事以外のことでも先輩社員に話しかけて、周囲を明るくしていました。

しかし、その一方で、整理整頓や時間管理が苦手らしく、毎日のようになにか探しものをしていました。ランチから戻る時間や数人で集まる打ち合わせには、必ずと言っていいほど5分程度遅れます。Iさんのデスクは、資料やファイルが積み重なり、食べかけ飲みかけの物が何日も置いてあることがあります。

一番迷惑を被っているのは隣の席の島田さんで、Iさんのファイルが雪崩を起こして崩れ落ちてきたり、飲みかけのペットボトルをこぼされて島田さんの書類が汚れたりしたこともありました。

これらの件で、島田さんは何度もIさんに注意しました。注意を受けると彼女は、すぐに謝って、片付けに着手する素直さがあります。しかし、Iさんは、注意されている最中に話をさえぎって突然謝罪したり、「ところで先輩、知っています？」などと、ぜんぜん関係ない話を始めたりすることもあります。島田さんは、そんな態度にイライラすることが何度もありました。

やっと片付けに着手したとしても、途中で好きなNetflixのドラマの話を始めたり、突然違う作業をやり出したりするため、片付けは中途半端なままになってしまうことが多かったそうです。このような状態なので、どこに何を保管したかすぐにわからなくなるようで、Iさんが探しものをしていない日はありませんでした。

この件について島田さんは上司に相談をしましたが、「まぁまぁ。来たばかりだし、もう少し様子見よう。そのうち直るかもしれないし」と軽く受け流されてしまいました。島田さんは上司の言葉に、「たしかにもう少し長い目で見なければいけないのかな」と半分は納得しながらも、なぜかモヤモヤした気持ちになってしまったのを覚えています。

関わることにストレスを感じるようになる

しかし、配属されて3か月も経ったころ、Iさんの言動に対して、島田さん以外のメンバーも少しずつ疑問を抱きはじめました。

Iさんは、ここ1か月、部署で週に1、2回ほど開く会議に毎回5～10分程度、必ず遅刻してきます。新人ということもあって、会議で使用する資料などはIさんが準備することになっており、会議の記録係も兼ねています。

しかし、Iさんは会議直前まで別の仕事をしていたり、外出先（ランチなど）からギリギリに帰ってきて資料の準備を始めたりするため、会議には間に合いません。

Iさんが配属された最初の2か月は、島田さんがIさんと一緒に会議の準備をしていたため、Iさんは遅れずに済んでいました。しかし、先輩たちから「そろそろ会議はIさん一人に任せる時期じゃないかな」と言われ、Iさんに一人で準備させることになりました。

その途端に準備が間に合わず、毎回遅刻するようになったのです。

Iさんは、遅刻の度に謝りながら会議室に入ってくるのですが、会議では思いついたアイディアを次々と提案したりもします。新人ながらどんどん意見を言えることは素晴らしいのですが、彼女は自分が思いついた良いアイディアがあると、他の人が発言している途中であっても自分の意見を被せてきたりします。

また、発言の機会がもらえると、場の空気や会議の時間を読まずに、長々と自分の意見を披露しています。

にもかかわらず、他の人が発表しているときは、途中で口をはさんだり、興味なさそうにペンを回したりしていたので、会議の議事録も正確とは言いがたいものでした。

Iさんは、徐々に他の社員から反感を買っていましたが、彼女自身がそのことに気づいていたのかどうかわかりません。しかし、少なくとも気にしている様子はなさそうでした。

島田さんは、自分が教育担当として責任を果たせていないような気持ちになり、同僚からクレームめいたことを言われると、Iさんの代わりに謝ったりして肩身の狭い思いをしていたそうです。

上司は、Iさんの会議での態度、特に人の発言をちゃんと聞かないことや遅刻が多いことなどについて、本人に軽く注意することもありました。しかし、それ以上にIさんの度胸やアイディアを面白いと褒めることのほうが多いため、注意が効いているとは言いがたいようでした。

島田さんや他のメンバーは、このような上司のIさんに対する対応を甘いと思っていますが、それを上司に言うことはできません。結果として、島田さんが割を食っている状況となり、だんだんとIさんと関わることにストレスを感じるようになってきたということでした。

男性より目立ちにくく、発見が遅れる傾向にある女性のADHD

島田さんは、今後のIさんへの対応法について筆者のところへ相談にきました。

Iさんの言動の様子を聞いている限り、彼女は、発達障害の一つであるADHDの可能性があります。ADHDの主な特性に、「不注意：気が散りやすい」や「衝動性：気持ちをおさえられない」、「多動性：落ち着きがない」があります。

さらに、これらの特性を「不注意優位型」（忘れ物が多い等）、「多動性・衝動性優位型」（余計な一言がある等）、「混合型」（不注意と多動性・衝動性双方が併存する）の3タイプに分けて考えることがあります。

女性は幼少期からADHDの特性が男性より目立ちにくく、発見が遅れる傾向にあります。女性のADHDは、「不注意優位型」が目立ちやすいのですが、実は、本人も無自覚なまま「多動性・衝動性優位型」や「混合型」で悩んでいること（周囲との関係がうまくいかないため、反対に周囲を悩ませていることもある）も多いです。

Iさんの場合は、整理整頓が苦手なことは「不注意」によるもの、空気を読まず話しはじめるのは「衝動性」によるものと考えられます。また、ADHDの人は余裕をもって行動するのが苦手です。時間や段取りの見立てが甘く次々と予定を入れてしまうのは、思考の「多動性」ゆえに考えがまとまらないからです。

これらの特性を踏まえるとIさんは、「混合型」といえそうです。

ADHDは医師による治療で症状が改善するため、本人が悩み、仕事に支障をきたしているのなら、専門医に相談することが望ましいでしょう。

ただし、Iさんのように社会人になるまで問題なく過ごしてきているケースは、おそらく医療機関を受診しても発達障害の診断名は付かず、その特性がある発達障害グレーゾーンという扱いになりそうです。そもそも、Iさん本人が困ったと自覚するまでは、受診は選択肢に入らないでしょう。

Iさんのような人への対応法としては、「島田さんのように一番身近で接する人は、専門家などに確認しながら背景にある特性を理解し、一人で抱え込まないようにすること」が原則です。その理由として、まず身近で関わる人の心を守ることが大事だからということと、これは組織として対応すべき課題だからということもあります。

上司や周囲の先輩・同僚との連携が取れたうえでの、Iさんへの対応ポイント

本来であれば、上司と島田さんで連携しながらIさんに対応していくべきなのです。

しかし、上司がその必要性をわかってくれないような場合は、先輩や同僚に相談し、一緒に上司に伝えてもらうようにするとよいでしょう。それも難しい場合は、産業医や人事部などに相談し、上司を交えて話すことも考えられます。

本件の場合は、上司が島田さんの状況（心の状態も含めて）を把握できていなかった印象でした。それで、対策として、まずは上司に島田さんご自身がストレスを感じていることを、真剣に説明する機会を設けることをアドバイスしました。

以下は、上司や周囲の先輩・同僚との連携が取れたうえでの、Iさんへの対応ポイントです。

●デスク周りの資料整理や飲食物に関するルールを決めて全員で共有する（Iさんだけを注意するのではなく、全員でルール化する）。



●OJTを島田さん一人に任せず、複数人で対応する。たとえば、OJTを複数名で担当し、Iさんの仕事の段取りを一緒に組み立て、進捗状況は全員が把握できるようにする。



●Iさんに会議の開始前の時刻にアラームをセットさせたり、Iさんの周囲に声がけを頼んだりする。

このようにルールを明確にしたり、仕事の進捗状況を周りと共有したりすることは、Iさんの苦手なことや仕事の進め方を同僚に理解してもらう機会になり、適切な指導を受けられることにつながります。

続いて、上司として「採るべき対処法」です。

Iさんのケースでは、上司は、毎回会議に遅刻して、他のメンバーの話を最後まで聞かないIさんの言動を許容し続けています。このような上司に対して、島田さんをはじめとしたメンバーはストレスを感じています。

上司としての役割は、島田さんのIさんに対するフォローをきちんと労ったうえで、なにかあれば自分がいつでも相談に乗ることを伝え、ルール違反に関しては毅然とした態度で注意することです。原因と対策を、Iさん、および彼女と関わるメンバーたちと共有することが必要です。

一方で、この上司のように、Iさんのアイディアを褒めるなど、優れた点を認めることはとても重要です。ADHDの特性を持っている人は、一般的には周囲から注意されることが多く、自己肯定感が低くなり、自責から二次的うつ病が発症することもあります。

本人も周りの人も、問題行動だけでなく良い面も見つめながら、一緒に課題を整理していくことが重要だといえるでしょう。このような環境では、ADHDの特性を逆に活かせる機会が増えていくことも多いのです。

文／舟木彩乃

『あなたの職場を憂鬱にする人たち』（インターナショナル新書）

舟木彩乃（著）

2025年10月7日発売

968円（税込）

新書判／192ページ

ISBN： 978-4-7976-8164-2

職場の働きやすさは、人間関係が9割。

1万人以上のカウンセリングをしてきた心理学者が

問題の核心に迫り、解決への道筋を伝える。



あなたの職場には「この人さえいなければ、もっとストレスなく働けるのに」という人はいませんか。

問題があるのは、上司、部下、それとも同僚？ ひょっとしたら自分自身なのかも？

官公庁や総合商社、中小零細企業、研究所、小売業まで、さまざまな職場で1万人以上のカウンセリングをしてきた心理学者が、豊富な実例を挙げ、問題の根本を探り、具体的な解決策を提案していきます。