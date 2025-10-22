¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤¬2m¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¤â¡È¥³¥í¤¬¤ë¡Éµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡´°Á´ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¼êºî¤êµ¡´ï¤ò»È¤Ã¤Æ²òÀâ
¡Ö2019Ç¯¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÍ¥¾¡»þ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ëµ¡´ï¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ñ¥Ã¥È¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÂç³Ø¶µ¼øßÀÉô¹À°ì¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤¬Æþ¤ë¥³¥Ä¤ò¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÌ¾¼êÆü²¼Éô¸÷Î´¤È¤È¤â¤Ë¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº¤µ¤ó¤ËÅÁ¼ø¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤Ï2¡§1¤Î¿¶¤êÉý¤Ç¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤á¤ë¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¡ÚßÀÉô¡Û ¤³¤ì¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡´ï¤Ç¤¹¡£¥é¥¤³Ñ¤ä¿¶¤êÉý¤Î¤Û¤«¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ÎÉâ¤«¤»¶ñ¹ç¤âÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢¥Æ¡¼¥Ð¥Ã¥¯2¡§¥Õ¥©¥í¡¼1¤Î¿¶¤êÉý¤Ç2m¤Ç¤â¥³¥í¤¬¤ëµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤â¤³¤Îµ¡´ï¤ò»È¤Ã¤Æ2m¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú¾¾ÌÚ¡Û ¤³¤Î¿¶¤êÉý¤À¤È30Ñ¤·¤«¥³¥í¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¡ÚÆü²¼Éô¡Û ¾¾ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¡È¤Ê¤Ç¤ë¡É¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ä¤«¤é¡¢2£í¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤Ç¡¢8?9¥Õ¥£¡¼¥È¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ç¤â¼Ç¤ÎÄñ¹³¤ËÉé¤±¤º¥·¥ç¡¼¥È¤·¤Ê¤¤µå¤¬ÂÇ¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ú¾¾ÌÚ¡Û ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÚßÀÉô¡Û ¥¿¥¤¥¬¡¼¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤¬¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤ë¤Û¤É¡¢Äù¤Þ¤Ã¤¿Æ°¤¤Ç¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢2¡§1¤Î¿¶¤êÉý¤ÏÁêÅöÂÎ´´¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÚÆü²¼Éô¡Û ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ï1¡§1¤Î¿¶¤êÉý¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥ê¥ë¤Ç¶¯¤¯ÂÇ¤ÁÈ´¤¯¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥ª¥¹¥¹¥á¥É¥ê¥ë¤Î°ì¤Ä¤á¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀè¤Ë¥Ø¥Ã¥ÉÉý¤è¤ê¶¹¤¤´Ö³Ö¤Ç¥Æ¥£2ËÜ¤ò»É¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Ø¥Ã¥É¤ò¥Æ¥£¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò»ß¤á¤ëÆ°¤¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¾¾ÌÚ¡Û ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡ÚÆü²¼Éô¡Û ¤¢¤È¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò°ú¤¯¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç»ß¤á¤ëÆ°¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤è¡£¢£¥Ñ¥Ã¥È¤òÂç³Ø¤Ç¸¦µæßÀÉô¹À°ì¤Ï¤Þ¤Ù¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡¿ÆüËÜ½Ã°åÀ¸Ì¿²Ê³ØÂç³Ø±¿Æ°²Ê³Ø¤Î¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤ÏÆ°ºî²òÀÏ¤À¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÆ°¤¤òÊ¬ÀÏ¡£¤½¤ÎÊ¬Ìî¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£YouTube¤Ç¡ÖßÀÉô¶µ¼ø¤Î¥´¥ë¥Õ¸¦µæ¼¼¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¢£¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÌ¾¼êÆü²¼Éô¸÷Î´¤¯¤µ¤«¤Ù¡¦¤ß¤Ä¤¿¤«¡¿ 1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ç3¾¡¤òµó¤²¤¿¶È»Õ¡£2007Ç¯¤è¤ê¥ì¥Ã¥¹¥ó³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÇWASS¥´¥ë¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¼çºË¢£¥´¥ë¥ÕÂç¹¥¤²òÀâ¼Ô¾¾ÌÚ°ÂÂÀÏº¤µ¤ó¤Þ¤Ä¤¡¦¤ä¤¹¤¿¤í¤¦¡¿1957Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¤Î¸µ´ÆÆÄ¤Ç¡¢¸½¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¡£¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¸½ºß¤ÎÇº¤ß¤Ï3¥Ñ¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¿Íµ¤¥Ñ¥¿¡¼¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ø¥Ñ¥¿¡¼ÌÂ»ÒÉ¬¸«¡ª»³²¼ÈþÌ´Í¤â°¦ÍÑ¤Î¡È¥»¥ß¥¢¡¼¥¯·Ï¥Þ¥ì¥Ã¥È¡É&Ã»¤¤µ÷Î¥¤¬Æþ¤ë¡É¥¼¥í¥È¥ë¥¯¡É¤¬¥Ö¡¼¥à¡ª¡ÚºÇ¿·34¥â¥Ç¥ë»îÂÇ¡Û¡Ù¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¡£
