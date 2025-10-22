松山英樹、中島啓太、桂川有人、星野陸也が出場 韓国開催欧州ツアーの組み合わせは？
＜ジェネシス選手権 事前情報◇22日◇ウージョンヒルズCC（韓国）◇7367ヤード・パー71＞欧州男子ツアーは終盤戦を迎ている。今週は韓国が舞台となり、23日から4日間の日程で開催される。開幕にあたり、初日の組み合わせを発表した。
〈写真〉松山英樹の最新スイングを分析 体の使い方が真逆になっていた！
日本勢は4人が出場する。今季2度目の欧州ツアー出場となる松山英樹は、ラスムス・ニールガード-ピーターセン（デンマーク）、リー・ハオトン（中国）とともに10番から午前7時40分にスタートする。桂川有人は、午前11時45分に10番からソン・ミンヒョク（韓国）、カルム・ヒル（スコットランド）とティオフ。中島啓太、星野陸也はそれぞれアウト、インから午後0時15分に第1ラウンドを迎える。ディフェンディングチャンピオンのアン・ビョンハン（韓国）は、先週の「日本オープン」に出場し11位で終えたアダム・スコット（オーストラリア）、ローリー・キャンター（イングランド）との組み合わせで初日を迎える。今大会が終了した時点でのポイントランキング上位70位には、11月6日から行われるプレーオフ初戦「アブダビ選手権」の出場資格が与えられる。同大会終了時点でランキング50位内に入れば、最終戦「DPワールドツアー選手権」の出場が決まる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
韓国開催の欧州ツアー 初日の組み合わせ
中島啓太が上位 欧州男子ツアーポイントランキング
