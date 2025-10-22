¥¥à¥¿¥¯¡õÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷Cocomi¡¢É¨¾å¥ß¥Ë¡ß¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤ÎÇË²õÎÏ¡¡°¦¸¤¤Î½Ð·Þ¤¨¤Ç¥¹¥Æ¥¾Ð´éÁ´³«
¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎCocomi¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬2025Ç¯10·î18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Cocomi¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Ëå¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎKoki,¤µ¤ó¡£
¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Cocomi¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦¸¤2É¤¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ä¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É6Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤Ð¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÁÄÊì¡Ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¤ÈÉ¨¾å¾æ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£°¦¸¤¤È¤¿¤ï¤à¤ì¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤ÄÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£