「水辺の宝石 カワセミ」は指輪の代わりに”魚”で求婚する!?【眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話】

カワセミは捕った魚をメスに渡してプロポーズする

愛を運ぶ青い鳥

鮮やかな青い羽が目を引く「カワセミ」は、川や池の近くにすむ小さな鳥です。その美しい姿から「水辺の宝石」とも呼ばれています。

春になると、カワセミのオスは少し変わった方法でメスに気持ちを伝えます。それは「求愛給餌」と呼ばれる行動です。オスがメスにエサをプレゼントすることで自分の存在をアピールし、ペアになることを目指すのです。小魚をメスの前に差し出し、メスが受け取るとカップル成立となります。

カワセミは、ザリガニや昆虫なども食べますが、メスへのプレゼントには小魚が選ばれることが多いのだとか。オスは、できるだけ元気で大ぶりな魚を選び、くちばしの先できちんと相手に渡せるように運びます。差し出すときにも、魚の頭を相手に向けることで、相手がエサを飲み込みやすいように計算しているのです。カップルが成立すると、ペアで巣づくりを始め繁殖期へと入ります。

もし、川辺で魚をくわえたカワセミがじっと止まっているのを見かけたら、それは誰かに思いを伝えようとしているところかもしれません。春の水辺を散策すると、思いがけないドラマに出会える可能性があります。

このような求愛給餌は、アジサシという海鳥や、一部のカラス類などにも見られます。

カワセミの求愛給餌

オスは元気で大きな魚を選び、魚の頭を相手に向けて差し出すことで相手がエサを飲み込みやすいようにします。カップルが成立すると巣づくりが始まります。

カワセミは何を食べる？

エビ／昆虫／ザリガニ／小魚

エビ、ザリガニなどの甲殻類、昆虫やオタマジャクシなどを幅広くエサにしますが、求愛給餌に使われやすいのはフナやモツゴといった小魚です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 鳥の話』監修：小宮輝之