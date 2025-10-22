

初回放送の無料配信総再生数は365万回を突破した。筑前煮を連呼したり、顆粒だしを持って爆走したりする勝男の行動がSNSを賑わせている（画像：TBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』公式サイトより引用）

【画像】「男が朝から料理するわけないだろ」などモラハラぶりを発揮するが、どこか憎めない竹内涼真演じる勝男

10月期の秋ドラマがほぼ出揃ったなか、『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）がいきなり大バズりしている。

初回の放送直後は、Xでトレンド入りし、Googleトレンドの検索急上昇ワードにも入ったほか、SNSでは「モラハラ筑前煮男」こと勝男（竹内涼真）の話題が飛び交った。

本作は、見た目はイケメン好青年だが中身は“昭和おじ”のモラハラ筑前煮男が令和時代にアップデートしていく成長物語。そこにはツッコミどころと笑いのポイントが盛りだくさんに散りばめられながら、感傷的なストーリーの流れも入り、ちょっとしたカタルシスもある。

10月14日のTBSの発表によると、初回放送の無料配信総再生数は365万回を突破し、これはTBS火曜ドラマの歴代1位の数字だという。

世帯平均視聴率は、初回6.3％が第2回では7.0％へとアップ。これからさらに盛り上がっていきそうな予感のある、秋ドラマの注目作だ。

「料理は女が作って当たり前」亭主関白思考の主人公

本作の原作は「第26回手塚治虫文化賞」新生賞受賞作家による、発行部数40万部の人気同名漫画。完璧だった恋人生活に終止符を打った男女の再生ロマンスコメディと銘打つ。

ハイスペックな男性と結婚し安定した人生を送るために努力を惜しまず、モテに全ベットしてきた山岸鮎美（夏帆）は、その努力が実り、お互いに大学のコンテストでミスとミスターに選ばれた海老原勝男と付き合うことになる。



一見、幸せそうな2人だったが…（画像：TBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』公式サイトより引用）

交際が始まってからは、勝男のために彼の好きな料理を献身的にふるまってきたが、それが当たり前の同棲が数年経った頃、美容師の吉井渚（ラランドのサーヤ）との出会いから、自分を見失ってしまっていたことに気づき、自分らしさを考えるようになる。

一方、勝男は、自分は完璧と信じて疑わない自信家であり、令和時代に珍しい「料理は女が作って当たり前」という亭主関白思考が自然に染みついている昭和な男。鮎美の手料理に対して、いつもひと言ダメ出しをするが、悪気はなく鮎美のためを思って言っている。

勝男は2人の明るい未来を信じて疑わず、鮎美は心のなかのモヤモヤが濃くなっていたなか、2人の同棲の記念日に勝男は、入念な準備のうえ、サプライズでプロポーズをする。勝男には自信しかなかったが、それを予感していた鮎美にあっさりと断られる。

そんな悲劇のプロポーズシーンから第1話はスタートする。



勝男のプロポーズは失敗してしまう（画像：TBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』公式サイトより引用）

悪意なき“モラハラ発言”で周囲をドン引きさせる

物語は現在と過去がカットバックしながら進んでいく。衝撃的なプロポーズ失敗で第1話が幕を開けると、その日につながる2人の過去が映された。

都心で働くビジネスマンの勝男は、「女の幸せは、家で料理を作って愛する人の帰りを待つこと」という価値観を持ち、家に帰れば、手料理を作って待つ鮎美が玄関まで出迎え、スリッパを用意するのが当たり前。

冷凍食品を使う弁当は手作り弁当ではない、顆粒の出汁を使う料理は偽物など、とにかく料理へのこだわりが強いくせに、自分で料理をしようとも手伝おうともしない。勝男の悪意なき無意識のモラハラの日常が鮎美を疲弊させ、心を淀ませていく。



職場でもモラハラ気質を発揮する勝男（画像：TBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』公式サイトより引用）

勝男のそんなモラハラ気質は鮎美に対してだけでなく、職場でも同じだった。料理好きで自分で弁当を作る後輩の白崎ルイ（前原瑞樹）には、「彼女が作ってくれないのか」「男が朝から料理するわけないだろ」、結婚願望がなくいっさい料理をしない南川あみな（杏花）はその趣向にダメ出しをする。

合コンの席でも男尊女卑の立ち居振る舞いや、自分と趣向の違う人を否定する発言で引かれる。場でひとり浮いているのにも気づかない。勝男に悪意はないものの、職場でも飲みの場でも煙たがられる存在だった。

鮎美にフラれて変わりはじめる勝男



竹内涼真が勝男を好演し、勝男の魅力をさらに引き上げている（画像：TBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』公式サイトより引用）

しかし、鮎美にフラれてからの勝男は少しずつ変わる。

料理をしたこともなかったが、レシピをスマホで見て四苦八苦しながら自分で筑前煮を作ってみる。めんつゆの素材を調べて作り、ソーメンを白崎に食べてもらう。南川が好きなコークハイをどんな食事にも合わないと全否定していたが、南川のお気に入りのもつ焼き屋で試してみる。

そうした“自分でやってみる”ことから、それまで何気なく発していた言葉や軽口が、いかにデリカシーがなく、相手を傷つけたり、不快な思いをさせていたかに、身を持って少しずつ気づいていく。

同時に、自分が好きなもの以外はダメと「決めつけ」をして、視野を狭めていたことにも思い至る。コークハイの味を知った勝男は南川に「新しい扉が開いた」と笑顔を見せていたが、その言葉が本作のテーマを象徴していた。

変わりたいと思って新しい世界に飛び込み、自分を変えていく勝男の成長ストーリーが本作のひとつの側面だ。凝り固まった固定観念をどんどん打ち破っていく彼の姿がおもしろおかしく描かれる。

もうひとつの側面は、2人の再生のラブストーリーだ。

第2話では、プロポーズの1週間前に時間が巻き戻される。渚との出会いによって鮎美は、勝男の価値観にがんじがらめに縛られる生活の窮屈さや違和感をはっきりと認識するようになる。

同時に学生時代の自分がいかに視野が狭かったかに気づき、世界が広がる。渚と一緒に、これまでの人生で失っていた楽しみを取り戻すかのように過ごすが、一方で勝男との2人の時間がときおり脳裏によみがえり、孤独感に襲われる。



髪色を変えた鮎美は勝男とすれ違うが、勝男はまったく気がつかなかった……（画像：TBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』公式サイトより引用）

サプライズでプロポーズされた日は2人の記念日であり、鮎美は勝男のために特別な筑前煮を作っていた。しかし、突然呼び出されたレストランで、結婚を断り、それまで過ごしてきた何年もの時間の一切を断ち切った。

そのはずだったが、その日が鮎美にとって唐突に訪れたぶん、心のどこかで、勝男との楽しく、幸せを感じていた時間の記憶と、彼への思いがまだわずかに残っている。

そして、鮎美に新たな出会いが訪れるなか、鮎美は勝男が変わろうとしていることを知る。この先、勝男との再生の道はありえるのか。視聴者の気持ちも、鮎美と一緒に放送回を経て揺れ動きそうだ。

視聴者が勝男を愛し、応援してしまう理由

これまでにも、時代に取り残された古い価値観や思考を持つ主人公をアップデートさせていくドラマはあった。

なかでも、原田泰造演じる昭和のお父さんが令和社会に適応していく姿が人気を得た2024年1月期『おっさんのパンツがなんだっていいじゃないか！』（フジテレビ／東海テレビ）は、本作と近い。

この系譜のドラマに共通するのは、古い価値観に凝り固まり、家族や周囲の人に迷惑をかけ、煙たがられる主人公が、いつしか彼らの言葉や行動からの気づきを得て、自らの固定観念を打ち破りながら新しいものを受け入れて変わっていく姿に、心温まるカタルシスが生まれること。生き方そのものの成長物語なのだ。

そういう人は誰もの身の回りに少なからずいるだろう。だから、キャラクターへの感情移入や作品への自己投影がしやすく、共感を呼びやすい。そして、周囲と打ち解けて、次第に応援される主人公は、もともとの頭の固い人間性とのギャップから、どこか愛らしく感じてしまう。

本作は、竹内涼真が演じることで、勝男の憎めない愛らしさが、かわいらしさにも感じられ、変わろうともがく姿に感情移入する視聴者が多いのだろう。

第1話では見事なまでのモラハラぶりを披露していたが、ドラマが終わってみればすっかり彼を応援していたに違いない。バズっていたSNSの声の多くがポジティブだった。

竹内涼真が「モラハラ気質な勝男」を好演

勝男のモラハラ気質は、彼の生い立ちが影響している。厳格で厳しい昔ながらの男尊女卑の父に幼少期から厳しく育てられた一方、小学校から大学までずっとモテてチヤホヤされてきた勝男は、時代とも世間ともちょっとズレた自意識と価値観を持つ“勘違い男”になってしまった。

しかし、もとは悪い人間ではない。根はいい人だから、職場の同僚たちも彼がフラれて落ち込んでいると気に掛ける。そこから、料理を通して、心を通わせるやりとりが生まれる。勝男にはそういう人間性が備わっている。憎めない存在なのだ。



どこか憎めない勝男から目が離せない（画像：TBS『じゃあ、あんたが作ってみろよ』公式サイトより引用）

コメディタッチのドラマだが、竹内涼真のキャラクター性と芝居が活きている。根は素直な勝男がとてもかわいらしく見える。第3話までで、すっかり感情移入して、竹内涼真が勝男にしか見えなくなっている。

勝男の成長と、鮎美との再生を描く物語は、ベタでもどぎつくもなく、誰もの生活のすぐ身近にある一部を切り取っているような空気があり、令和社会となじんでいる。気構えずに気楽に楽しむのにちょうどいいドラマでもある。

これから勝男を応援する視聴者はどんどん増えていくだろう。今期の台風の目になりそうだ。

（武井 保之 ： ライター）