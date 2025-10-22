Æ¸´é¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ÎÈþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¶á¶·¤Ë¡Ö½÷Í¥¤è¤ê¤â²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
´Ú¹ñ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈSHOT¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ë¼¡À¤Âå¤Î Èþ½÷¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼12Áª
¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¼ê¤¬¤«¤«¤ë¤±¤É¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÃÈ¿§¤Î¥é¥ó¥×¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿¼¼Æâ¤Ç¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤ò¤¹¤ë¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Ë¤æ¤ë¤¯´¬¤¤¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó±Û¤·¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¾åÉÊ¤Ë¿°¤ò¤¹¤Ü¤á¤ë¤Ê¤ÉÆ¸´é¤È¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¡£Èà½÷¤ÎÈþËÆ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö½÷Í¥¤è¤ê¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´°àú¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤Î¤ËåºÎï¤¹¤®¤Ç¤Ï¡×¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¤Î½÷¿À¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¡¦¥½¥Ò¥ç¥ó¤Ï1995Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î30ºÐ¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤Ë¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤Ø¤ÈÏ¢¤ì¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾®³Ø5Ç¯À¸¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢2013Ç¯¤Ë´Ú¹ñ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊKLPGA¡Ë¤ËÆþ²ñ¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤È°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£