「肺がんを疑う3つの初期症状」はご存知ですか？医師が解説！

メディカルドック監修医が肺がんの初期症状・原因などを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。

監修医師：

羽田 裕司（医師）

「肺がん」とは？

(名古屋市立大学医学部附属西部医療センター呼吸器外科部長/教授(診療担当))名古屋市立大学医学部卒業。聖隷三方原病院呼吸器センター外科医長、名古屋市立大学呼吸器外科講師などを歴任し、2019年より現職。肺がんを始めとした呼吸器疾患に対する外科治療だけでなく、肺がんの術前術後の抗がん剤治療など全身化学療法も行う。医学博士。外科学会指導医/専門医、呼吸器外科学会専門医、呼吸器内視鏡学会指導医/専門医、呼吸器学会専門医。

肺がんとは、肺の細胞から発生する悪性腫瘍、つまりがんのことです。

肺がんは早期の段階では症状がない場合も多いですが、咳や痰、血痰、胸の痛みといった症状が知られています。また、肺がんの方では爪の形が変形するといった、胸以外の症状が現れる場合もあります。

肺がんの前兆となる初期症状

肺がんは早期の段階では症状が現れないことも多いです。しかし、以下のような初期症状が肺がんのサインとなっている場合もあるので、注意しましょう。

咳

咳は、肺がんの症状として、頻繁にみられるものです。特に、喫煙している、あるいは喫煙歴のある方で咳が続く場合には注意が必要です。

2週間以上咳が長引くような場合には、呼吸器内科や内科を受診するようにしましょう。

血痰

喀血は肺がんと診断された患者の約15～30%にみられたとする報告もあります。血痰の最も一般的な原因は気管支炎ですが、喀血がみられた際には早急に呼吸器内科や内科を受診するようにしましょう。

胸の痛み

肺がんを呈する患者の約20～40%に胸痛がみられるとされています。胸の痛みは、高齢患者よりも若年患者に多い症状です。痛みは通常、肺がんがあるのと同じ側の胸部に現れます。縦隔、胸膜、または胸壁への浸潤により、鈍くうずくような持続的な痛みが生じることがありますが、痛みがあっても必ずしも切除が不可能になるわけではありません。持続する胸の痛みがある場合には、早めに内科を受診しましょう。

肺がんを発症する原因

ここでは、肺がんを発症する原因として考えられているものを紹介しましょう。

喫煙

喫煙は、肺がんの原因としてもっとも影響が大きいものです。

喫煙者は非喫煙者と比べ、男性で4.4倍、女性で2.8倍肺がんになりやすいとされています。

タバコを吸い始めた時期が早く、吸う量が多いほど肺がんになるリスクが高まります。

受動喫煙によっても肺がんのリスクは高まります。

アスベストなどの有害物質

アスベスト（石綿）は、過去にビルなどの建設工事などに保温断熱のために使用されていた繊維状ケイ酸塩鉱物です。現在では使用は禁止されています。

吸い込むことで、肺がんや肺線維症（じん肺）、悪性中皮腫という肺を包む膜のがんなどを引き起こす可能性があります。肺がんの場合、アスベストを吸い込んでから15～40年ほど経ってから病気になると言われています。そのため、以前にアスベストを吸っていた方や現在建築に携わっている方は、定期的な健康診断を受けることをお勧めします。

肺がん以外の呼吸器疾患の既往

肺結核や肺気腫、慢性気管支炎、喘息などの呼吸器疾患の既往が肺がんリスクとなることが報告されています。しかし、詳しいメカニズムなどは現時点では不明な点もあります。

そのため、こうした呼吸器の病気があるからといって肺がんに必ずなるわけではありません。何らかの呼吸器疾患をお持ちの方は、呼吸器内科などでしっかりと治療を受けることが大切です。

「肺がんの爪の形」についてよくある質問

ここまで肺がんの爪の形などを紹介しました。ここでは「肺がんの爪の形」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

爪の状態で呼吸器系疾患を患っているかわかるのでしょうか？

羽田 裕司 医師

ばち状指があるからといって、必ず肺がんとは限りません。

例えば、肺膿瘍、気管支拡張症、嚢胞性線維症、特発性肺線維症、石綿肺などでもばち状指になることがあります。呼吸器系疾患以外にも、心臓や肝臓の病気などでばち状指が起こることもあります。

編集部まとめ

今回の記事では、肺がんによる爪の変化として、ばち状指というものについて解説しました。ばち状指は肺がん以外の疾患でもさまざまな病気で起こりえます。

爪の変化に気づいた際には、何らかの病気が隠れていることもあります。気になる症状がある場合には、医療機関の受診をおすすめします。

