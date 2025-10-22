V奪回を期した1990年（平2）、前年優勝の近鉄にとんでもない新人が入ってきた。ドラフト史上最多の8球団が競合した野茂英雄だ。

トルネード投法。特殊な投げ方だから、フォームにタイミングを合わせるのは難しい。でも、この超大物ルーキーを25打数9安打、打率・360とよく打った。フォークと真っすぐを投げる時のフォームの癖が分かっていたのだ。

体をひねった時、背中の後ろにグラブが見える。フォークは深く挟むから手首までグラブに入る。真っすぐは軽く握るからそんなに入らない。ひねった体を戻して投げてくるまで時間があるから準備が十分できた。

ただカーブは分からない。時々投げるカーブが決まってくると難儀したが、初対戦となった4月10日は3安打、続く5月27日も2安打。チームも5得点、6得点で連勝した。

それなのに終わってみれば、西武と野茂の対戦成績は4勝4敗。癖が分かっていて五分だから、さすが凄い投手だ。野茂はこの年18勝8敗、防御率2・91、287奪三振でタイトルを総なめ。優勝してないのにパ・リーグMVPに選ばれた。

優勝したのは西武。2位オリックスに12ゲーム差をつけてぶっちぎった。個人的には6月28日のオリックス戦（西武）で、吉田義男さんを抜いてプロ野球新記録（当時）となる通算265犠打を達成。10月2日のオリックス戦（同）で、パ・リーグ新記録（当時）のシーズン50犠打を決めた。

日本シリーズの相手は9月8日に史上最速優勝（当時）を決めた巨人だった。2年連続20勝を達成した斎藤雅樹に槙原寛己、桑田真澄が3本柱の投手陣。第1戦（東京ドーム）は斎藤かと思ったら槙原が先発してきた。

初回、1番の辻発彦が一塁線を抜く二塁打で出ると、すかさず送りバント。2死後、オレステス・デストラーデの3ランが飛び出してシリーズの流れをつかんだ。

第1戦は5―0。第2戦は9―5。2勝で迎えた第3戦（西武）も7―0の快勝だった。初回、辻がヒットで出塁。いつも通り送りバントと思ったらバスターのサインが出た。ワンバウンドかツーバウンドで三塁の頭を越えるヒット。チャンスを広げ、デストラーデの左中間適時二塁打につなげた。

3連勝後のミーティング。森祇晶監督に「まあお前たちは分かってるだろうけど、勝つまでいらんこと言うなよ」と言われた。前年、3連勝した近鉄のある投手が「巨人はロッテより弱い」みたいなことを言って4連敗を食らったからだ。

もちろん分かっていた。第4戦も7―3で勝ち、文句のない4連勝。でも、ただ一つ不満が残った。14打数7安打、打率・500。4犠打も決めて流れをつくったのに、賞は何ももらえなかった。

◇平野 謙（ひらの・けん）1955年（昭30）6月20日生まれ、名古屋市出身の70歳。名古屋商大から77年ドラフト外で中日入団。88年に西武、94年にロッテ移籍。右投げ両打ち。俊足強肩の外野手として活躍する。ゴールデングラブ賞9回。盗塁王1回。歴代2位の通算451犠打。引退後はロッテ、日本ハム、中日、社会人、独立リーグなどで指導を続ける。現在はクラブチーム、山岸ロジスターズ監督。