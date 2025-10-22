俳優の満島真之介（36）と女優の波瑠（34）が、来年2月15日スタートのWOWOWドラマ「北方謙三 水滸伝」に出演する。北方謙三氏の同名人気小説を初めて映像化する同作。12世紀初頭の中国を舞台に、織田裕二（57）演じる主人公が同志を率いて理不尽な権力にあらがう姿と仲間との絆を描く。

満島が演じるのは建国の英雄・楊業の末裔（まつえい）で、誇り高き血を受け継いだ正義の武人・楊志。顔に大きな青あざがあることから「青面獣」と呼ばれる。腐敗した体制への葛藤と、宋江（織田裕二）、晁蓋（反町隆史）、林冲（亀梨和也）らとの出会いをきっかけに自らの信じる正義のはざまで揺れ動く役どころ。満島は「血を削り、魂を刻み、宿命の炎に身を投じていくごとに感じる重圧。ですがその重圧は不思議と心地よく、芯に寄り添い、背中を押してくれるようで、自分にしか感じられない気持ちを表現できたと思います」と自信をのぞかせている。

一方、波瑠が演じるのは楊志の伴侶であり、孤児である楊令の母として温かさとたくましさを兼ね備えた女性・済仁美。今作の女性キャストの発表は初めて。辛く重い過去に打ちひしがれることなく、伴侶として楊志を支え、母として楊令を慈しみながら、家族とともに波乱の世を生き抜いていく。波瑠は「闘いのシーンが多く描かれる中で、私たち家族の場面は、一番“親しみやすさ”を感じていただける部分かなと思う。激動の中にこんな家族があったんだ、というところを見ていただけたら」と呼びかけた。