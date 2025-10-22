Snow Manの深澤辰哉（33）が21日に放送されたフジテレビ「何歳でもピンピンピン！」（後7・00）に出演。医師からの指摘に同様を隠せなかった。

「全世代スター血圧密着24時」と題して、深澤ら出演者の血圧を測定。深澤に密着したVTRでは午前中に番組出演した際、番組内で2度の食事後の数値が注目ポイントとされた。

その数値はステーキを食べた1度目の食後が「129−93」と下の数値が高血圧水準となったが、梨・アスパラガス・しめじの和え物を食べた2度目の食後が「122−81」と正常値だった。

2度の食事で血圧に違い見られた理由について、スタジオに出演した医師は「塩分がかなりある塩こしょう焼きのステーキですか。これを食べると血圧が129まで上昇しましたよね。塩分を摂ると血液の中の塩分濃度が増えて、それが周りからの水を引きこんで、血液のボリュームが増えていく。それで血圧が上がる」と解説した。

また、下の血圧が高い状態が続くと「血管の傷みが早くなる」とし「本来60歳とか70歳で起きてくる動脈硬化の病気、脳卒中や心筋梗塞ですね。それが40歳50歳で起きる危険性がありますね」と指摘された。

この指摘に、深澤は「なるほど…きょ……なるほど…」としどろもどろ。この様子にMCの山里亮太は「動揺してるじゃない!」とツッコミを入れて笑いを誘った。