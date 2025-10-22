ÀÚ¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿½¸ÃæÎÏ Æó³¬Æ²°¡¼ù¡¢Á´23¶É¡¦2»þ´Ö26Ê¬¤ÎÄ¶¥í¥ó¥°¥²¡¼¥à¤âÅÜÅó¤ÎÏ¢Áñ¤Ç²÷¾¡¡Ö¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤¿¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡Á¯¤ä¤«¤ÊÏ¢Â³¹¶·â¤À¤Ã¤¿¡£EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ÎÆó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬10·î21Æü¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè1»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£Æî¾ì¤Ç¤Î¿ÆÈÖ4Ï¢Â³¥¢¥¬¥ê¤Çº®Àï¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢¸Ä¿Í2¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÔ¤ÁÊÑ¤¨¤¬¥º¥Ð¥ê¡ª°¡¼ù¤ÎÁªÂò¤¬¸÷¤Ã¤¿¸«»ö¤Ê¥¢¥¬¥ê
¡¡Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤é°¡¼ù¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åì1¶É¤Ï°ËÃ£¡¢ÇòÄ»¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ÇÎ®¶É¤·¤¿¡£Åì2¶É1ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÀ¥¸Í·§¤¬¿ÆÄ·Ëþ¡¦1Ëü8000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£Åì2¶É2ËÜ¾ì¤Ç¤â¿ÆËþ´Ó¡¦1Ëü2000ÅÀ¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÇòÄ»¤¬Åì3¶É¤Ç4000ÅÀ¡¢Åì4¶É¤Ç¿ÆÄ·Ëþ¡¦1Ëü8000ÅÀ¡¢Åì4¶É1ËÜ¾ì¤Ç2900ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¡¢Åì4¶É2ËÜ¾ì¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤ÎÁ1500ÅÀ¡¢Åì4¶É3ËÜ¾ì¤Ç7800ÅÀ¡Ê¡Ü900ÅÀ¡¢¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¡¢Åì4¶É4ËÜ¾ì¤Ç¤â¥Æ¥ó¥Ñ¥¤ÎÁ3000ÅÀ¤È5Ï¢Â³¤Ç²ÃÅÀ¡£½Ö¤¯´Ö¤Ë·ÁÀª¤òµÕÅ¾¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°¡¼ù¤ÏÆî1¶É6ËÜ¾ì¤ÇÀ¥¸Í·§¤«¤é¥ê¡¼¥Á¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î¿ÆËþ´Ó¡¦1Ëü2000ÅÀ¡Ê¡Ü1800ÅÀ¡¢¶¡Â÷2000ÅÀ¡Ë¤òÃ¥¼è¡£Æî1¶É7ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¡Ö»Ä¤ê¥Ä¥â¿ô¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´í¸±Ç×¤ò¥Ä¥â¤ëÎ¨¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¡£Ëü¤¬°ì¡¢¥Ä¥â¤Ã¤¿¤é2600ÅÀ¥ª¡¼¥ë¤Ï¤Ç¤«¤¤¡×¤ÈÂÔ¤Á¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦»°°Å¹ï¤Î7800ÅÀ¡Ê¡Ü2100ÅÀ¡Ë¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¡£Æî1¶É8ËÜ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÌÄ¤¤ò¶î»È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎÇòÄ»¤«¤éÅì¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î5800ÅÀ¡Ê¡Ü2400ÅÀ¡Ë¤ò´°À®¡£¤³¤ì¤Ç¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤È¡¢Æî1¶É9ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÀ¥¸Í·§¤«¤é¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ¤Î2900ÅÀ¡Ê¡Ü2700ÅÀ¡Ë¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤Ç¤ÏÃæ¤Î¤ß¤Î1000ÅÀ¤ò¾å¾è¤»¤·¡¢Á´23¶É¤Î¥í¥ó¥°¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤¬¡ÖÅì¾ì¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°¡¼ùÁª¼ê¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£À¥¸Í·§¤µ¤ó¤¬¥Ð¡¼¥Ã¤È¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤¬¥Ð¡¼¥Ã¤È¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡ÖÊü½Æ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²ÃÅÀ¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤±²ÃÅÀ¤·¤Æ¡¢3Ãå¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡Àï°Ê¹ß¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿·óÇ¤´ÆÆÄ¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢5¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤À¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë5Ëü3600ÅÀ¡¿¡Ü73.6
2Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦ÇòÄ»æÆ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë4Ëü5400ÅÀ¡¿¡Ü25.4
3Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦À¥¸Í·§Ä¾¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë9300ÅÀ¡¿¢¥30.7
4Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡Ý8300ÅÀ¡¿¢¥68.3
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë