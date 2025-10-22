桃月なしこ、砂浜に寝そべり…“美バスト”際立つ砂浜ショット 愛媛県での撮影に「満喫できました！」
モデルで俳優の桃月なしこ（29）が、20日発売の『週刊ヤングマガジン』47号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】キンキンに冷えてます…！はつらつとした表情を浮かべる桃月なしこ
テレビ東京系列『おはスタ』のレギュラー企画「なしことホテイソンの！アニポケチャンネル」などを担当し、TVアニメ『不器用な先輩。』（TOKYO MXほか）内でゲスト声優で秋月ナシコ役として出演することが決定するなど、多方面で活躍する桃月。今回は夕陽を背に抜群のスタイルを披露したほか、バストが際立つビキニを着飾り、妖艶な表情を浮かべるカットなどを公開した。
桃月自身初だったという愛媛県での撮影を振り返り、「四国に行くのは修学旅行以来で、そのときは香川県と徳島県だったので、実は愛媛県は初上陸でした。海やプールでの撮影はもちろん、道後温泉にも行ったり、地元の海鮮料理をいただいたりして、愛媛県をたっぷり満喫できました！そして最近ハマっている「ちいかわ」グッズも現地でゲット！ ご当地ちいかわのキーホルダーやぬいぐるみストラップを購入できて大満足です」とコメントを寄せた。
