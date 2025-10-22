「お前のせいで仕事が進まない」フロア中に響く大声で叱責…「私が悪い」とハラスメント被害を認識できなかった20代会社員の相談

「なぜ、私ばかりが被害にあうのか？」



ハラスメントの被害を受けたら、誰もがそう思ったり悩んだりするだろう。



社会保険労務士としてハラスメントの対応にあたってきた村井真子さんは、ハラスメントをすること自体いけない行為だが、「被害を受けやすい」特徴を持つ人もなかにはいると分析する。



著書『職場問題ハラスメントのトリセツ』（アルク）から、一部抜粋・再編集して紹介する。

ハラスメント加害にあいやすい人の特徴

社労士として多くのハラスメント事例に対応していると、被害者へのヒアリングでよく耳にする言葉があります。それは次のような疑問です。

「なぜ、いつも私ばかりが被害にあうのでしょうか？」

もちろん加害行為そのものが最大の問題です。しかしながら、背景には「被害を受けやすい」特徴を持つ人が一定数存在する現実があります。

例えば、自己主張が苦手で「嫌だ」と言いづらい人、職場でのコミュニケーションが不得手な人、特定の権力者と距離が近すぎて孤立しやすい人など、いくつかの特徴が見られるのです。

被害にあいやすい状況や言動を知ることで、自分がどのような状況に陥りやすいかを客観的に把握し、リスクを下げるための行動を取りやすくなります。

実際に相談では「自分がいつの間にかねらわれやすい立場にいた」と気づくだけでも早めに問題を察知し、防ぐ一歩を取れるケースを何度も目の当たりにしてきました。

繰り返しますが、ハラスメント加害を行うことは許されることではありません。しかし、ハラスメントは人間関係において生じる問題であり、その一方だけに原因を帰することも適切ではないと感じます。

加害行為者を責めるだけでなく、被害が生じやすい環境や個人の弱点を理解し、深刻な状況に発展する前にそこから脱することが身を守る最善策です。

事例を通じて、どんな被害にあいやすいのか、どのように対処すればよいのかを学んでいただければ幸いです。

真面目な人も被害を受けやすい

「真面目で責任感が強く、自分を責めやすい人」は、上司や同僚からの叱責や不当な要求があっても「期待されているのだから応えなければならない」と努力したり、「自分の努力が足りないから」「周囲に迷惑をかけているのは自分だ」と考え、問題を訴えることなく自らを納得させてしまう傾向があります。

また、実際に業務指導を受けている場合、パワハラと思われるような指導でも「正当な指導」だと誤認してしまい、自己効力感（自分にはできると信じ考えられること）を損なうことがあります。

そのため、上司からの過大なノルマや繰り返される叱責をハラスメントとして認識できず、結果的に心身の不調に至るケースも少なくありません。

さらには、このタイプの人は周囲から「我慢強い」と見られやすく、組織の中で問題が表面化しにくい特徴があります。職場でハラスメントや不当な扱いに対して声を上げられないことには、個人の性格的要因だけでなく、組織全体に横たわる構造的な問題が深く関わっています。

例えば、「周囲に迷惑をかけたくない」「評価に響くのではないか」「相談しても何も変わらない」という不安は、多くの労働者が抱える共通の心理です。

加えて、上司との力関係、同調圧力、業務の属人化、相談窓口の不信などが複雑に絡み合い、声を上げること自体が困難な状況を生みます。

真面目で責任感があるほど、こうした状況を作り上げてしまった自分を責める傾向があるので、組織には早期に声を上げられる仕組みづくりが求められています。

＜このタイプの特徴＞

▼組織的な問題（上司の指導姿勢や制度不備）も「自分が至らないからだ」と思い込み、改善要求に踏み出せない。

▼期待に応えようと過剰に努力したり、相手の言動を正当な指導と誤認しやすいため、ハラスメントを受けていても表面化しにくい。

▼声を上げること自体への心理的なハードルが高い。

20代男性会社員のケース

【上司の他責的な発言を無条件に受け入れ、被害を認識できない若手】

相談：

小さな輸入商社で働いています。私はもともと仕事ができるタイプではなく、入社直後から、電話を受けてもメモが不十分だったり、頼まれた仕事を忘れてしまうなどの問題を起こしていました。

ただ、データ入力や処理は得意で、上司はそういうところを評価して仕事を割り振ってくれていました。私はいい環境で働けていると思っていましたが、その上司が昨年転職してしまいました。

今の上司からは毎日のように「お前のせいで仕事が進まない」「みんなに迷惑をかけているのがわからないのか」「小学校からやり直せ」などとフロア中に響くような大声で叱責されています。

私が悪いことは事実で、周囲のみなさんがこんなに教えてくれるのに…と情けなくて悲しいです。もう辞めるべきなのでしょうか。ハルト（20代・男性）

必要な範囲での指導も必要

仕事において、必要な範囲の指導は組織が円滑に運営されるために必要です。

しかし、「自分が悪いから」と思えることであっても、繰り返される厳しい言葉や大声での非難が日常化しているのであれば、それは「指導」の域を超え、パワハラに該当する可能性が高いと考えられます。

例えば、神戸市交通局の裁判（神戸地判令和3年9月30日）では、上司が部下に対して「ここは学校じゃない」「基本給に見合う働きをしろ」などと、人格を否定するような発言を大声で繰り返していたことが問題になりました。

被害者はハルトさん同様に「自分が至らないから叱られるのは仕方がない」と叱責を受け入れていましたが、裁判所は「指導の名を借りた人格攻撃であり、就業環境を著しく害する違法行為」と認定しました。

そして、神戸市に対して国家賠償責任を認め、上司の行為がパワハラに該当すると明確に判断しました。ハルトさんのように、「自分に非がある」と思ってしまう人には叱られる要因も理解できているために、過度な叱責でも従順に受け入れ、納得してしまうリスクがあります。

当たり前のことがわからなくなる前に

業務指導は素直に聞き入れ、改善するべく努力は必要ですが、大声で怒鳴ることは適切ではありません。そうした当たり前のことがわからなくなってしまうのは、度重なる上司の感情的な言葉があるからです。指導の名を借りた人格否定の言動を繰り返される現状は、健全ではありません。

かつてハルトさんを評価し、適材適所で仕事を任せてくれた上司がいたことは、職場に貢献できる強みがあるという証です。辞める決断を急がず、まずは今の環境が正常かどうかを整理してみてください。

社内に相談できる相手がいれば、相談してみるのもよいでしょう。社内では改善が見込めないのであれば、総合労働相談センターなどに相談する方法もあります。

配置転換や改善措置で就労を継続できる場合もありますし、退職を選ぶとしても、自分を守る準備をした上で実行することもできます。自分が悪いと抱え込まず、自分の良さが生かせる仕事を、社内や社外で探すことをお勧めします。

村井真子

社会保険労務士、キャリアコンサルタント。経営学修士（MBA）。著作に『職場問題グレーゾーンのトリセツ』（アルク）、漫画原作に『御社のモメゴト それ社員に訴えられますよ？』（KADOKAWA）、監訳に『経営心理学 第2 版』（プロセス・コンサルテーション）ほか。