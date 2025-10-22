MLB公式インスタグラムの閲覧数で上位を独占

SNSでも絶大な影響力を発揮した。ドジャースの地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のビル・シェイキン記者は20日（日本時間21日）、MLBの公式インスタグラムで過去の閲覧数が多かった日を明かした。その極端な結果に、思わず「ドジャースが球界をダメにしている」とジョークを飛ばすこととなった。

シャイキン記者が自身のX（旧ツイッター）に「MLB公式のインスタグラム・アカウントで最もビュー数が多かった日」の3傑を取り上げた。その結果は、1位が「ドジャース2024年ワールドシリーズ優勝」、2位が「ドジャース2024年ワールドシリーズ、フリーマンのサヨナラ満塁本塁打」、3位が「ドジャース2025年ナ・リーグ優勝決定が決まった試合。オオタニの3本塁打、10奪三振」という内容だった。

いずれも昨年か今年のポストシーズンで、ドジャースの人気と注目度の高さが裏付けられる結果となった。シェイキン記者は「ドジャースが球界をダメにしている」とジョークを書き込むと、ファンからは「インスタグラムのビュー数は間違いなく重要な指標だ」「ドジャースは（他球団より）スマートなだけだ」「多くの人が嫉妬しているだけだ」などの反応が見られた。

現時点での上位2つは昨年のワールドシリーズとなっている。ブルージェイズと激突が決まった今年のワールドシリーズでは、さらに新たな名場面が生まれることになるだろうか。（Full-Count編集部）