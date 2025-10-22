キタ！ キターーーーーッ！！【ミスド】ドーナツ以外の「新商品」も見逃すなっっ♡

【ミスタードーナツ】へ行くならドーナツ以外のメニューのチェックもお忘れなく。ミスドゴハンシリーズから、おかず系パイの「新商品」がラインナップ。軽く済ませたい朝食やランチなどに美味しくいただけそうです。今回は具材入りのクリームシチュー、ラザニア風といった、贅沢感のあるパイをご紹介。どちらも2026年3月下旬までの期間限定品です。

具材たっぷり感が嬉しい「きのことチキンのクリームシチューパイ」

きのことチキンを合わせた、具材たっぷりなプチ贅沢感が嬉しいこちら。クリームシチュー風に仕上がったパイは、まろやかでコクのある味わいが感じられそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「クリームシチューの量がほどよく、パイから垂れることなく食べることができた」とのことで、外出先でも気兼ねなく食べられそうです。

ワンハンドで食べられそうなお手軽感！

「きのことチキンのクリームシチューパイ」は、何層にも重なった厚みのある生地が特徴。しっかりと食べ応えも感じられそうです。パイは細長いため、ワンハンドでいただけそうなお手軽感もあります。テイクアウトでのお値段は\259（税込）。

マカロニを加えた「ミートソースのラザニア風パイ」

ラザニア風に仕上がったこちらのパイも必見。公式サイトによれば「完熟トマトのミートソース」に「マカロニ」「クリーミーなホワイトソース」を合わせた贅沢な一品です。ミートソースの旨みの中にまろやかさが広がる、奥深い味わいが楽しめそう。テイクアウトでのお値段は\259（税込）。

ソースのとろける口当たりが感じられそうな仕上がり！

「ミートソースのラザニア風パイ」の中に入っているソースは、厚みが出るほどたっぷり入っているよう。ソースのとろけるような口当たりが、リッチな味わいにも感じられそうです。マカロニのもちっとした食感が良いアクセントとして楽しめそう。忙しい日の朝食や、手早く済ませたいランチに選んでみてはいかがでしょうか。

