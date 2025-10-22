【山粼武司 これが俺の生きる道】#38

星野監督時代は「陣形」が存在、いまでは考えられない乱闘の内幕

ここ最近、乱闘はめったに見られなくなった。WBCなどの国際大会が増え、球団の垣根を越えて同じユニホームを着る機会が多くなった。ベース上で敵同士が仲良く話す光景も珍しくない。

オフになれば、違う球団の選手たちが集まって自主トレする。俺らの時代は考えられなかった。他球団の選手と笑顔で話そうものなら、星野仙一監督から「オイおまえ、誰と話しとるんじゃ！ 敵としゃべるな！」とカミナリを落とされるのがオチだった。

打席で相手捕手から「何があったんだ？」と声をかけられたこともある。中日ベンチから星野監督の怒声が聞こえたかと思えば、「ドン！」と椅子を蹴り上げる音がするからだ。そういうときは星野監督にバレないように、ベンチに背を向けて話したり、うつむきながらボソッとしたりした。仲良く話すそぶりを微塵も見せないのが、星野中日の暗黙のルールだった。

相手には全力でぶつかるのがモットーで、乱闘も全力。全員参加は当然で、参加しなかった選手は問答無用で罰金を取られた。

実は、星野中日には乱闘用の「フォーメーション（陣形）」があった。「あの選手はあいつに行け」「監督を守るのはこの人とこの人」などと、それぞれの選手に役割が与えられ、マークする相手も決められていた。まるでサッカーである。

1次政権時は岩本好広さん、小松崎善久さんの2人が「乱闘要員」でベンチ入り。コトが始まると真っ先にベンチを飛び出すから、相手にも狙われていたらしい。他球団にも「乱闘要員」がいて、広島の高橋慶彦さんと長嶋清幸さんがそうだった。

俺が二軍暮らしをしていた1988年9月の広島戦では、相手の長冨浩志さんが落合博満さんに死球を当て、宇野勝さんに本塁打を打たれた後、今度は仁村徹さんにもぶつけて乱闘が勃発した。

高橋さんの後ろに逃げた長冨さんをめがけて岩本さんが突進。高橋さんが岩本さんにスパイクのまま蹴りを入れると、長嶋さんが加勢して飛び蹴り。岩本さんはユニホームがビリビリに破れ、血だらけになったと聞いた。今では考えられないが、昔はなりふり構わず立ち向かう若手がどのチームにもいた。

（山粼武司／元プロ野球選手）

◇ ◇ ◇

