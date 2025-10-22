◆東都大学野球秋季リーグ戦最終週第１日▽亜大１ｘ―０青学大＝延長１０回タイブレーク＝（２１日・神宮）

２３日のドラフト会議を前に、１位候補と目される亜大の最速１５２キロ右腕・斉藤汰直（４年）が９回２安打無失点と好投＝写真＝。同じく１位指名が濃厚な青学大・中西聖輝（４年）との投げ合いは互いに一歩も譲らず０―０で延長タイブレークへ。亜大は、１０回裏１死満塁から７番・伊藤健（３年）が中前へサヨナラ打を放ち、首位の青学大を破った。同じく勝ち点３で２位の国学院大は、駒大に先勝。２２日に国学院大が勝ち点を挙げて青学大が落とせば、国学院大の６季ぶりの優勝が決まる。

６連覇を目指す青学大が手も足も出ない。６回１死で四球を出すまでパーフェクト。斉藤はスカウトの誰もが認める「ボールの角度と強さ」を武器に王者を圧倒した。１４０キロ台後半の直球に縦のスライダー、フォークを操り、不運な内野安打２本を許したのみ。「ストレートで差し込めていたので、変化球で空振りが取れた」と振り返った。

前週の国学院大戦に２度先発し、１失点と２失点でタイブレークの延長１０回にサヨナラ負け。この試合は中西より先にマウンドを降りたが「勝ちたい一心で投げていた。ホッとしていますし、本当にうれしい」と勝利の味をかみしめた。

チームは勝ち点１と低迷し、最下位の可能性もある。ドラフト前のラスト先発を最高の投球で終えたエースは「チームが勝って、（ドラフトが）いい結果になれば。高ぶりとかは正直ないですが“就職先”が決まる日なので、その日になればドキドキするのかな」と素直な思いを明かした。（浜木 俊介）