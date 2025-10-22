『ニカゲーム』レギュラー放送初ゲスト 真空ジェシカ・ガク参戦で猪俣周杜と一触即発
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が出演する22日放送のテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜 深1：58 ※22日は深2：13）第4回は、レギュラー放送初となるゲストとして、お笑いコンビ・真空ジェシカのガクが参戦する。
【写真】猪俣周杜と奇跡のコンビプレーをみせる二階堂高嗣
今回は“ことわざ”を現代の感覚に寄せてアップデートする新感覚クイズ「ことわざアップデートできるかな？」に挑戦。たとえば、「馬の耳に念仏」を二階堂＆猪俣がアップデートすると…「二階堂に誕プレで英語辞典」（!?）。
出題者チームと解答者チームに分かれ、出題者が考案した“アップデート版ことわざ”をもとに、解答者が元のことわざを推測。さらに出題者側は、ことわざを使う場面を“寸劇”で表現。二階堂＆猪俣による即興寸劇は、一体どんな展開を見せるのか。
第1問では、二階堂＆猪俣が「丸メガネがオシャレだと思っているのか？」という現代版アップデートことわざ（？）を出題。果たしてこの言葉が意味するのは一体どんなことわざなのか。チームの勝敗の行方はもちろん、即興芝居で生まれるカオスなヒント劇にも注目だ。
8月に開催されたリアルイベントにも参加したガクだが、登場するやいなや、猪俣との間にただならぬ空気が流れ…（？）猪俣との過去の因縁（？）が明かされ、スタジオは一触即発のムードに。ガクと猪俣がチームとなり、出題した即興寸劇とは。ケムリ＆ガクという高学歴芸人コンビと、毎度視聴者の度肝を抜く発想力を見せる二階堂＆猪俣。果たしてどんな化学反応を見せるのか。
『ニカゲーム』は、毎週TELASAにて、オリジナル限定コンテンツを配信中。地上波に収まらなかった未公開シーンとして、今週は「ことわざアップデートできるかな？」延長戦、地上波に収まりきらなかった二階堂＆猪俣によるヒント寸劇をたっぷり届ける。
