“あさゆき”駒木根葵汰＆新原泰佑、恋人同士がオーディションライバルに 『２５時、赤坂で Season２』第4話あらすじ
俳優の駒木根葵汰と新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系水ドラ25『２５時、赤坂で Season２』（毎週水曜 深1：00）の第4話が、きょう22日深夜に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】寂しそう…オーディション中は距離を置かれている羽山麻水
原作は、累計165万部超えの夏野寛子氏による同名作。2024年に放送された前作は、美しい容姿と実力を兼ね備えた人気モデルで俳優の羽山麻水（はやまあさみ／駒木根）と、オーディションを勝ち抜き、『昼のゆめ』での羽山の相手役に大抜てきされた新人俳優・白崎由岐（しらさきゆき／新原）が美しくも切ない恋に落ちていく様子を叙情的に描いた、芸能界を舞台にしたラブストーリー。2人の切なく美しい恋物語は、海外でも話題を呼んだ。W主演キャストが続投し、両片思いの末にようやく結ばれた2人のその後を描く。
舞台『雨と懺悔』のオーディションを順調に勝ち進んだ白崎はある日、会場で羽山と鉢合わせる。互いに知らぬまま同じ役を競い合っていた2人は驚きを隠せないが、演出家の前でそれぞれの演技をぶつけあうことになる。
オーディション後、佐久間はじめ（宇佐卓真）や山瀬一真（南雲奨馬）との飲みの席でも話題はオーディションで持ちきりに。家に帰れば恋人だが、仕事場ではライバル。果たしてその結果は。
