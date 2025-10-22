元宝塚のトップスター・月城かなと、“義姉”と2ショット「ギャルピースかわいー!!!!」「美しいふたり」
元宝塚のトップスター・月城かなとが20日に更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）公式インスタグラムに登場。劇中で親友であり、義姉を演じる中村ゆりとの2ショットを公開した。
【写真】「ギャルピースかわいー!!!!」“義姉”との2ショットを公開した月城かなと
同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。遺品に隠された真実を知った登場人物たちは、思わず心を揺さぶられる。また、感動的な人間ドラマの裏では、せつない大人の恋も描かれ、先の展開が気になるオリジナルストーリーとなっている。
中村演じる御厨真琴は、手広く事業を展開する御厨（みくりや）ホールディングス次期社長・御厨利人（要潤）の妻。大学時代の親友・御厨彩芽（月城かなと）との縁で、裕福な御厨家に嫁ぐも、御厨家の価値観になじめず戸惑う…という役どころ。彩芽は利人の妹で、御厨ホールディングスの広報部長。
インスタグラムでは、「真琴と彩芽の親友コンビで東京タワーをバックに息ぴったりの素敵なポーズを見せてくれました」とつづり、ピースサインの中村と月城の2ショットをアップした。
この投稿に「ギャルピースかわいー!!!!」「美しいふたり」といったコメントのほか、「ドラマでの関係性気になります！」「真琴と彩芽はただの親友なのかそれとも…???」など物語の行方を気にする声も寄せられた。
