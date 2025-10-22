2025年のプロ野球ドラフト会議が、いよいよ23日に開催。前年の1巡目指名を振り返ります。

この年は1巡目指名で3選手が競合。その中で最多となる5球団(西武、楽天、広島、ソフトバンク、日本ハム)に指名されたのは宗山塁選手(明治大)です。クジ引きのすえ、楽天が交渉権を獲得。この期待値の高さ通り、宗山選手は1軍完走を果たすなどルーキーらしからぬ躍動を見せました。

続いて4球団(DeNA、阪神、巨人、中日)からの競合となったのは金丸夢斗投手(関西大)。クジを引き当てた中日・井上一樹監督は力強くガッツポーズを見せ、「脱臼しました」と笑いを誘ったことでも話題となりました。さらに2球団(オリックス、ロッテ)からの競合となった西川史礁選手(青山学院大)は、ロッテが交渉権を獲得。いずれもルーキーイヤーから主力として活躍を見せています。

この1巡目指名では、ヤクルトのみが“1本釣り”に成功。中村優斗投手(愛知工業大)との交渉権を獲得しました。

クジを外した8球団による2回目の指名では、再び競合が発生。2選手がそれぞれ2球団から指名されました。柴田獅子投手(福岡大大濠高)がソフトバンクとの競合のすえ、日本ハムが交渉権を獲得。石塚裕惺選手(花咲徳栄高)は西武との競合のすえ、巨人が交渉権を獲得しました。

その他は競合なく、オリックス・麦谷祐介選手(富士大)、広島・佐々木泰選手(青山学院大)、DeNA・竹田祐投手(三菱重工West)、阪神・伊原陵人投手(NTT西日本)と指名が行われました。2回目でクジを外したソフトバンクと西武による3回目の指名では、ソフトバンク・村上泰斗投手(神戸弘陵高)、西武・齋藤大翔選手(金沢高)が指名されました。

今季のドラフト1位ルーキー選手らは、ソフトバンクの村上投手以外は全員1軍出場を果たしています。