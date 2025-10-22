ËþÅç¿¿Ç·²ð¡ÖËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡×¤ÇÇÈÎÜ¤ÈÉ×ÉØÌò¡¢»Ò¶¡±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¤Ï¤ë¡È
ËþÅç¿¿Ç·²ð¡Ê36¡Ë¤ÈÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤¬¡¢¿¥ÅÄÍµÆó¡Ê57¡Ë¼ç±é¤ÎWOWOW¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢É×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬21Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
ËþÅç¤Ï·ú¹ñ¤Î±ÑÍº¡¢ÍÌ¶È¤ÎËöêã¡Ê¤Þ¤Ä¤¨¤¤¡Ë¤È¤¤¤¦¸Ø¤ê¹â¤·ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀµµÁ¤ÎÉð¿Í¡¦ÍÌ»Ö¡¢ÇÈÎÜ¤ÏÍÌ»Ö¤ÎÈ¼Î·¡¢ºÑ¿ÎÈþ¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸É»ù¤À¤Ã¤¿¤¬ÍÌ»Ö¤ÈºÑ¿ÎÈþ¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡È²ÈÂ²¡É¤È¤Ê¤ë¾¯Ç¯¡¦ÍÌÎá¤ò´äÀîÀ²¡Ê10¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£ÇÈÎÜ¤Ï¡ÖËþÅç¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡ØÂç¤¤ÊÇÈÎÜ¤È¾®¤µ¤ÊÀ²¡Ù¤ÏÉã¤ÎÂç¤¤ÊÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÅç¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤¬26Ç¯2·î15Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
ËþÅç¤¬±é¤¸¤ëÍÌ»Ö¤Ï¡¢´é¤ËÂç¤¤ÊÀÄ¤¢¤¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÈÀÄÌÌ½Ã¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Ì¾Åá¡¦¿áÌÓ·õ¡Ê¤¹¤¤¤â¤¦¤±¤ó¡Ë¤òÇØ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¶Ø·³¤Î¾¹»¤È¤·¤ÆÄë¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÉåÇÔ¤·¤¿ÂÎÀ©¤Ø¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¡¢Ë¡¤ËÇØ¤¤¤Æ¤âÀµµÁ¤ò´Ó¤ÉåÇÔ¤·¤¿¹ñ²È¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÎÂ»³Çñ¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¶¤ó¤Ñ¤¯¡Ë¤òÎ¨¤¤¤ë¡¢¿¥ÅÄ±é¤¸¤ëÆ¬ÎÎ¤ÎÁ×¹¾¡Ê¤½¤¦¤³¤¦¡Ë¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡Ê51¡Ë±é¤¸¤ë¡¢¤â¤¦1¿Í¤ÎÆ¬ÎÎ¡¦Úê³¸¡Ê¤Á¤ç¤¦¤¬¤¤¡Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¡Ê39¡Ë±é¤¸¤ëÅ·²¼´õÂå¤Î¤ä¤ê»È¤¤ÎÓÑÕ¡Ê¤ê¤ó¤Á¤å¤¦¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«¤é¤Î¿®¤¸¤ëÀµµÁ¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿Ëö¤Ë¡¢ÀµµÁ¤ò¿®¤¸¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£È¿µÕ¤Î¥É¥é¥Þ¤Î³Ë¿´¤ò´Ó¤¯Â¸ºß¤À¡£
ÇÈÎÜ¤¬±é¤¸¤ëºÑ¿ÎÈþ¤Ï¡¢ËþÅç±é¤¸¤ëÍÌ»Ö¤ËÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢²ÈÂ²¤òÊñ¤ß¹þ¤à»ü°¦¤È´õË¾¤ò½É¤·¤¿È¼Î·¤À¡£¼«¤é¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ò¼º¤¤¡¢¾«´Û¤ÇÆ¯¤¯Ãæ¤ÇÍÌ»Ö¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÍÄ¤º¢¤Î¼«¿ÈÆ±ÍÍ¡¢Å·³¶¸ÉÆÈ¤Î¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÌÎá¤ò¡¢¤ï¤¬»Ò¤È¤·¤Æ°ú¤¼è¤ë¡£¿É¤¯½Å¤¤²áµî¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍÌ»Ö¤ò»Ù¤¨¡¢ÍÌÎá¤ò»ü¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤È¶¦¤ËÇÈÍð¤ÎÀ¤¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍÌ»Ö¤ÈºÑ¿ÎÈþ¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡È²ÈÂ²¡É¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾¯Ç¯¡¦ÍÌÎá¤ò¡¢´äÀîÀ²¡Ê10¡Ë¤¬±é¤¸¤ë¡£ÍÄ¤¯¤·¤Æ²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤Æ¸É»ù¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤Ë¿¼¤¤½ý¤òÊú¤¨¤¿ÍÌÎá¤ÏÍÌ»Ö¤ÈºÑ¿ÎÈþ¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢¶¯¤Éã¤ÈÍ¥¤·¤Êì¤Î¤â¤È¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£¸¶ºî¡Ö¿åÞ÷ÅÁ¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡ÖÍÌÎáÅÁ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÎÂ»³Çñ¤Î¿·¤¿¤Ê´ú¤ò·Ç¤²¤ë¼¡Âå¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ëÂ¸ºß¤À¡£
ËþÅç¤ÈÇÈÎÜ¡¢WOWOW¤ÎÂç¸¶¹¯ÌÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËþÅç¿¿Ç·²ð¡¡»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¿åÞ÷ÅÁ¤Î¸÷¡£¤½¤Î¸÷¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢»ä¤ÏÍÌ»Ö¤ËÂ©¿á¤ò¤½¤½¤®¡¢À¸¤È´¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£·ì¤òºï¤ê¡¢º²¤ò¹ï¤ß¡¢½ÉÌ¿¤Î±ê¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤Ë´¶¤¸¤ë½Å°µ¡£¤Ç¤¹¤¬¤½¤Î½Å°µ¤ÏÉÔ»×µÄ¤È¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¿Ä¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ø¤ê¤òÊú¤¡¢¶ìÇº¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÃË¡Ý¡ÝÍÌ»Ö¡£²ÈÂ²¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤È°¦¤òÆ»É¸¤Ë¡¢½Ð²ñ¤¤¤Îå«¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¼é¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤ÎÂº¤µ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆ»Äø¤Ï¡¢»þ¤Ë¸ÉÆÈ¤ÊÀï¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ç¤ÎÃæ¤Ç·õ¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿Ëµ¤é¤Ë¤Ï¡¢¸÷¤¬Åô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÑ¿ÎÈþ¤ÈÍÌÎá¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÌ»Ö¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÀ¤¤¤ò¶»¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤¿¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£¿åÞ÷ÅÁ¤Ï¡¢Ìë¶õ¤Ë½Ö¤¯À±¡¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âµ±¤Â³¤±¡¢Êª¸ì¤Ë¿¨¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¿´¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤±ê¤ò¤È¤â¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÇÈÎÜ¡¡ºÑ¿ÎÈþ¤ÎÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢ÍÌÎá¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¹¬¤»¤ä´î¤Ó¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÍÌÎá¤ò½õ¤±¤Æ¡¢Â¾¿ÍÆ±»Î¤¬²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¡Ä·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ä°¦¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¡¢ºÑ¿ÎÈþ¤Ë¤â¡¢ËþÅç¤µ¤ó±é¤¸¤ëÍÌ»Ö¤Ë¤â¡¢É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËþÅç¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡ÖÂç¤¤ÊÇÈÎÜ¤È¾®¤µ¤ÊÀ²¡×¤Ï¡¢Éã¤ÎÂç¤¤ÊÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ®¤¤¤Î¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢°ìÈÖ¡È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ãÆ°¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ó¤Ê²ÈÂ²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Âç¸¶¹¯ÌÀ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡ÍÌ»Ö¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÏËÌÊý¸¬»°ÀèÀ¸¤Î¡Ö¿åÞ÷ÅÁ¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ÍÌ»Ö°ìÂ²¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤òÎ¹¤·¡¢Â¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾Ìç¤Î·³¿Í¤Î²È·Ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç³ëÆ£¤¹¤ëÍÌ»Ö¤Ï¡¢ËþÅç¿¿Ç·²ð¤µ¤ó¤Ë¤ª°ú¤¼õ¤±¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£´é¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¡¢ËþÅç¤µ¤ó¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Î"Ç®¤µ"¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡É³Ð¸ç¡É¤Ë»×¤ï¤ºÎÞ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÄ¾¤µ¡¢»×¤ï¤ºÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê»Ñ¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢ÍÌ»Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ËþÅç¤µ¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢ÍÌ»Ö¤Ï±é¤¸¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÌ»Ö¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¶¦¤Ë¸É»ù¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯ºÑ¿ÎÈþÌò¤Ï¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¬Á¡ºÙ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤È¤·¤Æ¤Îô¥¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤È¤·¤¿¶¯¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó°Ê³°¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±ÇÁü²½¤ËºÝ¤·¡¢½÷À¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¡¢ÆÃ¤ËºÑ¿ÎÈþ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¤«¡£À©ºî¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤ÎÃæ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ºÑ¿ÎÈþ¤Î»Ñ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤ÀºÝ¤ËÁÛÁü¤·¤¿»Ñ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÂ¸ºß´¶¤ÈÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿åÞ÷ÅÁ¡×¤ÏÀï¤¤¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢°¦¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï»þÂå¤Ï°ã¤¨¤É¡¢ÉÔÊÑ¤Ç¤¹¡£ÍÌ»Ö¡¢ºÑ¿ÎÈþ¡¢¤½¤·¤ÆÍÌÎá¤ÎÎ¹¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤ò¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖËÌÊý¸¬»°¡¡¿åÞ÷ÅÁ¡×¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1160ËüÉô¤òµÏ¿¤¹¤ë¡ÖÂç¿åÞ÷ÅÁ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î1¤Ä¡Ö¿åÞ÷ÅÁ¡×Á´19´¬¤ò´°Á´±ÇÁü²½¡£ÉåÇÔ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ëÍðÀ¤¤Ë¡¢ÀµµÁ¤ò¿®¤¸¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î²¼µéÌò¿Í¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÏÁ×¹¾¡Ê¿¥ÅÄÍµÆó¡Ë¡£Èà¤¬µ¤·¤¿¡ÈÀ¤Ä¾¤·¡É¤Î½ñ¡ÖÂØÅ·¹ÔÆ»¡×¤Ï¡¢»þÂå¤Ë¹³¤¦¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¡£Î¢¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¼Ô¡¢·³¤òÄÉ¤ï¤ì¤¿¼Ô¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Î¤Æ¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢´ú¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¡£Àï¤¦ÍýÍ³¤Ï°ã¤¨¤É¡¢»Ö¤Ï¤Ò¤È¤Ä¡£¿®¤¸¤ë¼Ô¤Î¤¿¤á¡¢´ú¤Î¤â¤È¤Ë½¸·ë¤·¤¿108¿Í¤¬¡¢¹ñ²È¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÅ¨¤ËÄ©¤à¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»þÂå¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢Ì¿¤ò·ü¤±¤¿È¿µÕ¤ÎÊª¸ì¡£